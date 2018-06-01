20 твитов от родителей, которые в воспитании детей собаку съели
Иногда дети — это не только счастье, но и причина дергающегося глаза, отсутствия тишины и парочки разбитых сервизов. Родителям ничего не остается делать, кроме как с юмором подойти к проделкам своих чад и делиться смешными случаями с окружающими. А таких случаев с малышами хоть отбавляй, ведь просто невозможно смотреть на детей без улыбки.
Мы в AdMe.ru предлагаем посмеяться вместе с нами над несколькими твитами от родителей, которые, кажется, познали дзен в воспитании детей.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Фото на превью zoevsuniverse / twitter