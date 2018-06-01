20 твитов от родителей, которые в воспитании детей собаку съели

Иногда дети — это не только счастье, но и причина дергающегося глаза, отсутствия тишины и парочки разбитых сервизов. Родителям ничего не остается делать, кроме как с юмором подойти к проделкам своих чад и делиться смешными случаями с окружающими. А таких случаев с малышами хоть отбавляй, ведь просто невозможно смотреть на детей без улыбки.

Мы в AdMe.ru предлагаем посмеяться вместе с нами над несколькими твитами от родителей, которые, кажется, познали дзен в воспитании детей.

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Фото на превью zoevsuniverse / twitter

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