20 твитов от мужей, которые никак не повзрослеют и оттого сохраняют свой брак молодым
Брак порой напоминает хождение по натянутому канату, где очень важно уметь держать равновесие. Спросите любую семью, и с вами, скорее всего, согласятся. Вот почему наличие чувства юмора у «канатоходцев» — залог успешного брака.
Мы в AdMe.ru нашли в твиттере несколько нескучных мужей, которые с неподражаемым остроумием поделились сценами из своей супружеской жизни. Прокручивайте вниз — и несколько минут смеха вам обеспечены.
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Итак, какие из этих твитов напомнили вам собственный брак? Расскажите нам и другим читателям о забавных моментах из своей семейной жизни.
Фото на превью RodLacroix / Twitter
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