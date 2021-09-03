20 твитов от мужей, которые никак не повзрослеют и оттого сохраняют свой брак молодым

Брак порой напоминает хождение по натянутому канату, где очень важно уметь держать равновесие. Спросите любую семью, и с вами, скорее всего, согласятся. Вот почему наличие чувства юмора у «канатоходцев» — залог успешного брака.

Мы в AdMe.ru нашли в твиттере несколько нескучных мужей, которые с неподражаемым остроумием поделились сценами из своей супружеской жизни. Прокручивайте вниз — и несколько минут смеха вам обеспечены.

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