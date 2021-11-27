20+ тестей и свекров, которые настолько уникальны, что их можно смело заносить в Красную книгу

Анекдотов про свекровь и невестку, тещу и зятя пруд пруди, а вот свекры и тести обычно остаются без внимания. Но на самом деле отцы семейства могут играть важную роль в жизни молодоженов и даже стать для мужа и жены действительно вторыми папами.

Мы в AdMe.ru уверены, что после свадьбы жених и невеста становятся вдвое богаче, ведь у каждого из них появляются новые родственники. А уж такие свекры и тести, как у героев нашей статьи, вообще на вес золота.

«Я женился на итальянке. На фото речь моего тестя, который учит меня быть настоящим итальянцем»

«Свекор у меня очень рукастый. Он сделал мне этот пуфик для маникюра с тумбочкой внутри. Там поместились все мои штучки для ногтей!»

«После 8 часов работы под руководством тестя я голыми руками удалил огромный засор из канализационной трубы в моем доме. Чувствую себя невероятно крутым!»

Тот случай, когда чужой человек становится ближе родного

Замужем 2 года. Очень люблю своего свекра (как отца). Как же больно осознавать, что родной отец за 20 лет жизни под одной крышей так и не смог дать мне той отцовской любви и нежности, которая так была нужна. А посторонний человек за каких-то 2 года полюбил меня как свою родную дочь. Спасибо, ведь теперь у меня снова есть папа! © Подслушано / Ideer

«Этот витраж тесть изготовил на мое 40-летие»

«Свекор в 1000-й раз ремонтирует мою машину»

«Мой тесть — один из самых щедрых людей, которых я знаю»

«Свекор нарисовал моего кота и подарил мне эту картину на Рождество»

Вот что значит повезло с новой родней

Мой папа никогда не был ласков со мной как с дочерью. Ни разу не посадил меня к себе на колени, ни разу не взял на руки, ни разу не обнял. И когда я видела на улице пап, играющих со своими детьми, меня это очень удивляло. Мой будущий муж привел меня знакомить со своими родителями, когда я была еще совсем молоденькой. С какой же теплотой меня встретили эти люди! Свекор назвал меня дочерью. Первый раз в жизни мужчина назвал меня дочкой! Свекровь всячески окружала меня теплотой. С мужем развелись 5 лет назад. Не стало свекра. Но он всегда в моей памяти. А свекрови могу позвонить в любое время суток, зная, что она всегда меня выслушает и поддержит. © Подслушано / VK

«Мой тесть слепил внукам снеговика»

«Папа жены только что смастерил нам этот классный книжный шкаф»

«Тесть работает дальнобойщиком и решил сделать нам с женой вкусный подарок. Целая коробка фиников»

Когда семья действительно стала общей

Мужа зовут Николай, его отчима тоже. Чтобы не путаться, их в семье называют большой Коля и маленький Коля. Мой папа тоже Николай. Через несколько месяцев после свадьбы поняла, что мы реально одна семья, когда узнала, что папа теперь у них «самый большой Коля», так как он чуть старше свекра. © Подслушано / VK

«Эту тыкву свекор сделал для моего сына. Он механик»

«Тесть построил эту кровать для нашей кошки и даже выбрал винтажное постельное белье, потому что, цитирую, „у нее древняя душа“. Кошка в восторге»

«Мой свекор купил нам эти кружки, потому что у нас есть собака»

«Тесть делает это каждый год, хотя его дочери (моей девушке) уже 26 лет»

Когда тесть не просто отец жены, а батя

Я сам вырос без отца, поэтому знакомства с будущим тестем немного побаивался. Еще бы: бывший военный, подполковник, под 2 метра ростом, а я не служил даже. Он так пожал мне руку при встрече, что я сразу понял: с ним лучше не ссориться. Но когда тем же вечером он подошел ко мне, приобнял за плечи и прошептал прямо на ухо: «Просто ненавижу недосказанность. Я мечтал, что дочка выйдет замуж за настоящего военного, а она выбрала тебя. Ну что ж... Значит, ты будешь нам как сын. Понял?», я сразу ответил: «Понял, батя!», и с тех пор тесть мне действительно как родной. Мировой мужик оказался.

«Эту вешалку для галстуков смастерил для меня отец жены! Угадайте, сколько у меня галстуков?»

«Мой свекор построил впечатляющий набор грузовиков для нашего 3-летнего ребенка»

«Папа мужа приехал в гости и привез букет цветов из своего сада»

«Свекор сказал, что всю жизнь мечтал о дочке и купил ей подарок еще 30 лет назад. Теперь это мое сокровище. Он подарил мне эти серьги на рождение внука»