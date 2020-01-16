20+ сюрпризов, к которым оказались не готовы даже самые терпеливые и стойкие родители

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Родителям маленьких непосед надо ставить памятник при жизни. Как уследить за ребенком, если он то и дело пытается вытворить что-нибудь эдакое, от чего у взрослых волосы встают дыбом? Кто-то из малышей пытается «выпить» целый стакан песка, кому-то доставляет удовольствие вымазаться рисом, а некоторые могут потерять чупа-чупс в собственных волосах, как, например, мальчик в конце статьи.

AdMe.ru надеется, что детские шалости будут исключительно комическими и не никому не принесут вред.

1. «Моя сестра на днях родила дочку. Сeгодня она привeзла ее домой, и моя стaршая племянница так расcердилась, что собралa вeщи и хотелa уйти»

2. «Мой племянник убегает из дома»

3. «Я искал свои ключи с 9 вечера. Перевернул весь дом вверх дном. Жу-Жу помогала мне искать, прекрасно зная, что оставила их в своей мини-машинке»

4. «Она разозлилась, что не родилась раньше меня, хотя мне уже 17, а ей 4»

5. «Они стояли в этой позе 5 минут, чтобы узнать, кто из них главный»

6. «Сказал дочери, что она слишком большая для своих ходунков. Она меня не послушала»

7. Кому нужна кровать, когда есть коробка?

8. «5-летняя племянница хочет кролика, поэтому она сделала эту ловушку на подъездной дорожке»

9. «Ну это лучше, чем когда тебя постоянно спрашивают: „Мы уже приехали?“»

10. «Дамы и господа, моя младшая сестренка»

11. «Я застукал свою племянницу за поеданием замороженных пицца-роллов»

12. «Дочь не могла вытащить зарядное устройство после того, как помыла руки. И она решила воспользоваться этим металлическим инструментом. К счастью, она в порядке»

13. «По мнению моего 3-летнего сына, этот знак запрещает бросаться мячами в уток. Что-то в этом есть»

14. Возможно, она знает секретное применение риса, о котором мы еще не слышали

15. «Идеальное место для сна»

16. «Моя младшая сестра недоумевала, почему ее экран не работает»

17. «Моя дочь пытается спрятаться в то время, как она должна быть в постели»

18. «Он cам сделал Мистера Картофельную Голову. Потом испугался, заплакал и не мог смотреть на него»

19. «Мой ребенок настоял на том, чтобы наложить пластырь после потери зуба»

20. Пусть уж лучше на спине рисуют, лишь бы не на стенах

21. «У нее во рту паста, но она отказывается проглотить ее или выплюнуть»

22. «Она предложила: „Папа, давай поиграем в прятки“»

23. «Мама попросила его добавить яйца»

Бонус: «Куда же я положил свой леденец?»

А что обескураживающее вытворяли ваши дети?