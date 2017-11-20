20 откровенных признаний о браке от супругов со здоровым чувством юмора

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Говорят, после свадьбы жизни нет, а любовь живет всего три года. Но все-таки многим парам удается быть по-настоящему счастливыми вопреки плохим прогнозам. AdMe.ru собрал для вас два десятка откровенных признаний и секретов долгого брака, полного любви, терпения и... неожиданностей.

Иногда совсем не вовремя понимаешь, что впереди непростое время

Страсть постепенно уходит на второй план

Вдруг оказывается, что ваше любовное гнездышко свито не только для вас

Иногда не все хочется делить даже с самым любимым человеком

Помните: счастье на дороге не валяется

Со стороны многое выглядит иначе

Любые отношения так или иначе меняют нас в лучшую сторону

Иногда от любви тоже болит голова. Даже от самой большой любви на свете

Не стесняйтесь обращаться к профессионалам

Иногда настоящая причина разногласий кроется совсем не там, где вы ее ищете

А решение лежит прямо на поверхности

Может быть, вы даже не догадываетесь, в чем дело

Постарайтесь к любым трудностям относиться с улыбкой

Поддерживайте друг друга

Не забывайте, что вместе вы лучшая команда

Пусть даже в каких-то вещах вы никогда не придете к согласию

Помните, секрет долгих отношений в том, чтобы научиться принимать друг друга такими, какие вы есть

И видеть что-то хорошее в любом неприятном казусе

И вообще мы все разные. У каждой пары свои секреты долгого счастливого брака