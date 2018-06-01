20+ странных семейных фотографий, которые заставят вас зависнуть на пару минут

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Вы храните свои странные семейные фотографии? Некоторые считают, что фото, где у вашей бабушки прическа в духе Мардж Симпсон, лучше никому не показывать. Но вот люди, которые не стесняются делиться своими смешными и непонятными снимками из семейных архивов, — просто молодцы. Потому что без них мы бы никогда не увидели кадры, первая мысль при взгляде на которые: «Да что там вообще происходит?»

AdMe.ru собрал для вас необычные семейные фото, вызывающие одновременно и смех, и недоумение, а иногда и ностальгию по прошлому.

Объемные прически 80-х — ничто по сравнению с объемными прическами 70-х!

«Это мой папа пытается сбежать с собственной свадьбы»

«Просматривал старые фотоальбомы и нашел вот это сокровище»

«В детстве я была неуклюжей и получила синяки под глазами прямо перед Хэллоуином. Тогда мама придумала мне такой костюм. Единственный грим на мне — это усы»

«Чемпион»

«Младшая сестра стащила мамину помаду и здорово нас напугала»

«Пасхальный маскарад 1976-го. Мне до сих пор снятся кошмары»

«Свадьба моей сестры. Они с мужем познакомились в лагере чирлидеров»

«На Хэллоуин в первом классе я оделся как рестлер Demolition Ax»

«У меня были и другие странные наряды, но этот вне конкуренции»

«Учитель дал нам задание создать историю с фотографиями. Все ученики отправились для этого в деревню или к морю, а у меня не было на это времени, и я просто решила сделать фото в своей ванне, одевшись как бог знает кто».

«Так мои брат и сестра играли в убийство»

Не беда, если нет рождественской елки

«Я с братьями и сестрой. Нас всех стригла мама. Очевидно, у нее было не самое острое зрение»

«Я и мои сестры на пляже»

«На меня напали волки, а моя семья просто смотрела на это!»

Винни Пуху явно стыдно

Несложно догадаться, кто в семье белая ворона

«В детстве мой муж наряжался фейерверком»

«Просто мы с сестрой в 80-е играем в принца и коня»

Похоже, эта семья обожает общаться

«Мы с другом просто купили максимально странные наряды и сфотографировались в фотостудии Wallmart»

«Нас попросили взять на фотосессию свои любимые вещи. Я принесла телефон, папа — электрогитару, а брат — маску Дарта Вейдера, которую отказался снять»

«У нас в семье была странная пасхальная традиция — ловить ртом вареные яйца»

«Папа отрастил такие же усы, как на обложке альбома Led Zeppelin. Нужно ли говорить, как сильно мама их ненавидела?»