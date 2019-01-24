20+ странностей в поведении ребенка, которые могут говорить о психическом отклонении

7

19

17k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мальчики в 2 раза чаще страдают расстройствами развития, чем девочки. Причины нарушений различны: недоношенность, осложнения при родах, болезнь во время беременности, низкий вес при рождении и так далее. При этом любое расстройство, пусть и незначительно, осложняет дальнейшую жизнь, а вот проявляется с самого детства. Поэтому в наших же интересах вовремя выявить его, чтобы успешно устранить.

Мы в AdMe.ru выяснили, по каким признакам можно самостоятельно распознать наиболее частые нарушения в развитии: аутизм, дислексию, дисграфию и гиперактивность.

Аутизм

Начинает проявляться обычно в возрасте 2 лет, к 5 годам симптомы становятся более заметными. В это время и ставят диагноз. Интересно, что, по статистике, у девочек аутизм встречается в 4 раза реже. Вопреки устоявшемуся стереотипу, аутизм не мешает людям развиваться и самореализовываться. Главная проблема, с которой они сталкиваются, — трудности в общении, особенно с незнакомцами. Впрочем, важно знать, что при сильном желании аутизм вполне успешно поддается коррекции. Самостоятельно распознать расстройство можно по не вполне обычному поведению ребенка:

Он боится общения с незнакомыми людьми, а во время разговора не может держать зрительный контакт. Неспособен к эмпатии и, как следствие, не умеет сочувствовать: может смеяться, когда кто-то плачет, и наоборот.

Склонен к автоматическим действиям. Может раскачиваться, как маятник, ритмично стучать по какой-либо поверхности, расставлять игрушки в ряд по самостоятельно придуманному принципу. Занятие не вызывает скуки, ребенок может делать это в течение нескольких часов. Взгляд в это время обычно отсутствующий.

Не чувствует социального контекста: ведет себя одинаково дома, в садике или школе, в гостях у чужих людей. Общается со всеми в одной манере. Может говорить незнакомым взрослым «ты» или, наоборот, обращаться на «вы» к сверстникам.

Не может овладеть невербальной техникой общения. Не понимает жесты других людей, сам их почти не использует. В особенно тяжелых случаях отмечается полное отсутствие мимики.

Боится любых изменений. Даже незначительная перестановка мебели может спровоцировать истерику или приступ паники. То же самое относится к рациону питания, маршрутам в школу или садик и другим вещам, к которым ребенок привык.

Обладает развитыми рецепторами: любит ощупывать предметы, чувствует тончайшие запахи. Часто пристально рассматривает текстуры дерева, камня и подобных им материалов. Обычно имеет высокий болевой порог и может ради интереса пощипывать или покалывать собственную кожу.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности

Сокращенно — СДВГ. Вопреки общественному мнению, такое нарушение имеет смысл подозревать у детей не младше 4 лет и только в том случае, если признаки проявляются изо дня в день. Если симптомы есть, но они редки, ребенок абсолютно нормален. Это расстройство успешно лечат, часто медитативными техниками. Согласно статистике, СДВГ чаще встречается у близнецов и детей, которые родились чуть ранее положенного срока. Также в группе риска мальчики: такое расстройство у них встречается в 3 раза чаще. На взрослую жизнь влияет слабо: человек принимает необдуманные решения, ведет себя беспокойно и может навязывать свое общество окружающим, с трудом выполняет рутинную сидячую работу. Обнаружить СДВГ просто. Достаточно обратить внимание на поведение ребенка:

Не сидит на месте, постоянно ерзает, смотрит в разные стороны и в целом ведет себя так, будто к нему подключили моторчик. Причем действия не имеют цели: он просто хватает все, что попадается под руку, отбрасывает предмет спустя секунду и берет другой.

Не может долгое время концентрироваться на неинтересном занятии (уборка, выполнение домашнего задания), при этом играть в приставку, компьютер или собирать конструктор способен часами.

Часто отвлекается на внешние события. Например, может заниматься любимым делом и впасть в настоящую прострацию, если увидит в окне красный автомобиль или нечто не менее яркое.

Не контролирует собственные эмоции. Может закатить истерику, потому что не хочет стоять в очереди в магазине. Часто ругается с родственниками по мелочам, может выкрикивать обидные слова, а спустя несколько минут приходит извиняться.

На занятиях в садике или школе перебивает других учеников и даже учителя. Если решает тест, то обычно не дочитывает вопрос до конца (на это ему не хватает терпения) и выставляет галочки наугад.

Дисграфия

Это расстройство не позволяет ребенку овладеть грамотным письмом. Встречается довольно часто, на взрослую жизнь особо не влияет. Нередко наблюдается у детей, которые уже имеют нарушения слуха и зрения или страдают гиперактивностью. Устранить расстройство реально: необходимы систематические занятия по развитию мелкой моторики, укреплению мелких двигательных мышц в руках. Не обойтись и без прописей. Определить дисграфию можно по следующим признакам:

Ребенок на письме постоянно путает похожие звуки, например «д» и «т», «з» и «с», «ц» и «тс». Иначе говоря, пишет так, как слышит.

Может добавлять в слово буквы, которых в нем на самом деле нет, менять местами слоги или пропускать их.

Многие слова (особенно с предлогами) пишет слитно, часто не согласовывая их между собой. Испытывает трудности с определением рода и числа, может писать «хороший мама», «светлая солнышко».

Слева: почерк 23-летнего человека, которому поставили диагноз «дисграфия» в 10 лет. Справа: почерк человека, которому только что диагностировали дисграфию.

Обычно имеет трудно различимый почерк. Если пишет медленно и старается, буквы все равно выходят неровными.

В тяжелых случаях ребенок говорит так же неправильно, как и пишет. Скажем, слово «заяс» («заяц»), написанное таким способом, в речи будет звучать точно так же.

Дислексия

Если верить статистике, 70–80 % людей, которые плохо читают, на самом деле страдают дислексией. Расстройство обычно является врожденным и успешно корректируется, если ребенка вовремя отвести к специалисту. Диагноз ставят не ранее чем в 10–11 лет. Во взрослой жизни расстройство не вызывает особых сложностей, кроме трудностей с беглым чтением. Иногда сам факт нарушения пугает окружающих, поэтому дислексик может это скрывать и вести себя немного скованно. Такое поведение считается нормальным. Понять, что у ребенка дислексия, можно по следующим признакам:

Откровенно плохо читает, притом что другие навыки (математика, рисование, даже письмо) даются ему очень хорошо. IQ, как правило, в рамках нормы или даже выше, то есть дислексия с уровнем интеллекта не связана.

Отказывается упражняться в чтении и мотивирует это простым «не хочу». Может устроить истерику, если родители заставляют, или бездумно смотреть в книгу.

Читает, возможно, даже бегло, но не может пересказать только что прочитанное, потому что не понимает смысл текста.

Подолгу витает в облаках, переспрашивает, может не замечать, что вокруг что-то происходит. Как следствие, забывчив, не особенно уверен в себе и стремится уйти от действительности, чаще всего в творчество (рисование, музыку, писательство и так далее).

Часто неправильно или необычно держит ручку и карандаш. Например, зажимает пишущий предмет между безымянным и средним пальцами. Попытки переучить обычно ни к чему не приводят.

Может быть, среди ваших знакомых есть такие особенные дети? Расскажите нам в комментариях о трудностях, с которыми они сталкиваются в жизни.