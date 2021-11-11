20 тортов, за которыми стоит не просто работа кулинара, а целая история

Есть такие люди, которым легче один раз показать, чем сто раз сказать. Иногда они пекут торты и выражают свои чувства и мысли именно таким образом. Ну, может, еще надпись для полного понимания добавят.

Мы в AdMe.ru, что скрывать, неравнодушны к сладкому. А еще мы всегда ищем повод посмеяться, ведь 10 минут смеха, согласно научным исследованиям, сжигают столько же калорий, сколько содержится в небольшом кусочке шоколада. В этой статье есть все, что мы так любим. А в бонусе предоставим доказательства того, что даже на торте нужно писать умеючи.

«Моя девушка никогда раньше не украшала торты. Но она знает, что я люблю единорогов»

«Моему человечку сегодня исполнилось 8 лет! Я удивила его тортом по мотивам нынешних увлечений»

«В моей семье никогда не было разводов, поэтому я не знала, что мама с сестрой думают о моем, пока они не вручили мне этот торт»

«Да пребудет с тобой развод».

«Когда твой 11-летний сын говорит „Удиви меня“ в свой день рождения»

«Сюрприз от подруги. Невероятно тронута. Я, должно быть, все делаю правильно, если у меня такие друзья»

Надпись на торте: «Живи долго и процветай». Украшение на торте должно ассоциироваться с формой командиров и рулевых звездного флота из культового сериала «Звездный путь».

«Бабуля испекла этот торт для врачей из моей команды, но из-за кавычек высказывание воспринимается саркастично»

«Герои».

«Друг сделал к 70-летнему юбилею моего папы, и тому понравилось. Он пилот, а это его любимый самолет»

«Жена мне на 30 лет приготовила вот такой набор»

«Свадебный торт для моей подруги. Я нарисовала картину по снимку из ее похода»

«Торт на 30-летие подруги, любящей „Игру престолов“»

Надпись на торте «30 близко» обыгрывает культовую фразу из сериала «Игра престолов». «Зима близко» — девиз дома Старков, призывающий к бдительности.

«Моя жена приготовила торт на мой день рождения. Он символизирует то, на что я трачу все свое время»

Торт сделан в виде логотипа популярного сайта Reddit.

Торт на день рождения со вкусом «Лондонского тумана»

Надпись на торте: «Ты моя чашка чая». Автор обыгрывает английскую идиому It’s not my cup of tea, которая означает «Это не в моем вкусе».

«Дочери исполнилось 8 лет, и ей хотелось лимонный торт-сюрприз. Она потеряла дар речи, когда увидела его»

В этом торте тонна любви. Отличная работа, мама! © onegoodlifetolive / Reddit

Торт для воспитателей из развивающего центра

«Несколько месяцев ездили с детьми на занятия. Воспитатели и преподаватели просто поразили своей отзывчивостью, спокойствием и терпением. Поэтому захотелось сделать им подарок. Долго думала, с каким изображением сделать торт, и все мне не нравилось. И тут попалась эта зайчиха, обнимающая малышей. Само воплощение нежности. Так как приближался Новый год, добавила елочки из безе и снежинки».

«Этот заказ заставил меня усмехнуться»

«Хорошо. Уходи. Удачи. Найди коллег получше. Нет, правда. Мы действительно будем скучать по тебе».

«Витражный торт для моего школьного учителя рисования, который любит работать со стеклом»

«Сюрприз на день рождения, который мне приготовил муж»

«Я слишком молод, чтобы все закончилось, и слишком стар, чтобы продолжать заказывать блюда из детского меню! Какой дурацкий возраст».

«Торт на день рождения моей подруги — коллеги. Я сделала сюрприз внутри — в разрезе видно сердечко»

Я бы заплакала, если бы получила такой торт, зная, что в него вложено столько мыслей. © mmeIsniffglue / Reddit

Торт к вечеринке по поводу проводов на пенсию

«Тебя выписали».

Для друга, который обожает суккуленты

Бонус: писать на тортах не такое уж простое занятие

«Ржу истерически. В Израиле люди заказали торт у женщины, которая не знает иврит. Надпись гласит (перевожу): „Лиору год! Если останется место, добавьте „Поздравляю““».