20 тортов, за которыми стоит не просто работа кулинара, а целая история

«Моя девушка никогда раньше не украшала торты. Но она знает, что я люблю единорогов»

«Моему человечку сегодня исполнилось 8 лет! Я удивила его тортом по мотивам нынешних увлечений»

«В моей семье никогда не было разводов, поэтому я не знала, что мама с сестрой думают о моем, пока они не вручили мне этот торт»

«Когда твой 11-летний сын говорит „Удиви меня“ в свой день рождения»

«Сюрприз от подруги. Невероятно тронута. Я, должно быть, все делаю правильно, если у меня такие друзья»

«Бабуля испекла этот торт для врачей из моей команды, но из-за кавычек высказывание воспринимается саркастично»

«Друг сделал к 70-летнему юбилею моего папы, и тому понравилось. Он пилот, а это его любимый самолет»

«Жена мне на 30 лет приготовила вот такой набор»

«Свадебный торт для моей подруги. Я нарисовала картину по снимку из ее похода»

«Торт на 30-летие подруги, любящей „Игру престолов“»

«Моя жена приготовила торт на мой день рождения. Он символизирует то, на что я трачу все свое время»

Надпись на торте: «Ты моя чашка чая». Автор обыгрывает английскую идиому It’s not my cup of tea, которая означает «Это не в моем вкусе».