20 сделанных на совесть вещей, которые передаются в семьях из поколения в поколение

Сейчас бывает сложно найти по-настоящему качественную вещь, которая бы служила годами. Нашим дедушкам и бабушкам с этим было проще. У многих есть рабочие инструменты или чугунные сковородки, которыми пользовались лет 50, если не больше. У героев нашей статьи тоже есть такие семейные сокровища, которые верой и правдой служат минимум 3-му поколению.

Мы в AdMe.ru не могли пройти мимо этих пропитанных душевным теплом снимков и хотим согреть ими ваши сердца тоже. А в конце вас ждет бонус о том, что наследством могут быть необязательно вещи.

1. «Недавно унаследовал от своего деда ящик с инструментами, которыми он пользовался в 60-х, когда работал в департаменте атомной энергии»

2. «Мой папа до сих пор использует радиальную пилу, сделанную в 1957 году. Ею пользовался еще мой дедушка, и верстак, на котором она стоит, тоже смастерил он»

3. «Полный комплект столового серебра, подаренного моей прабабушке на ее свадьбу в 1924 году. 4 поколения пользовались этими приборами чуть ли не ежедневно»

4. «Люблю наш обручальный набор. Мое помолвочное кольцо выбрали из украшений, подаренных бабушкой, а другие 2 заказали отдельно»

5. «Этот степлер достался мне от деда. Выпущен в 1960-х, весит примерно 600 г, неубиваем»

6. «Наша швейная машинка „Зингер“. Ей 100 лет, и она до сих пор работает идеально»

7. «Дедушка купил эти радиочасы в 70-х, и они работают в том же самом доме уже 40 лет»

8. «Когда был маленьким, играл с этой машинкой в доме бабушки и дедушки. Теперь с ней каждый день играют мои дети»

9. «Моя бабуля скончалась на этой неделе. На ее веранде наслаждались уютом 4 поколения нашей семьи»

10. «Карманные часы моего деда сделаны во времена Первой мировой войны и до сих пор работают»

11. «Вещь, которая служит нескольким поколениям. Мой прадед купил этот стол в 1922 году»

12. «Дедушка купил этот фотоаппарат в 1953 году за $ 100. Сегодня он стоит уже $ 2 000»

13. «Перед тем как отправиться в дом престарелых, бабуля отдала мне свою машинку для жарки попкорна. Когда мы с сестрой в детстве приезжали к ней на выходные, бабушка всегда ходила с нами за фильмом напрокат и потом делала попкорн»

14. «Эту вафельницу подарили на свадьбу моим бабушке и дедушке в 60-х. Модель называется Simpacoeur, то есть „милое сердце“, — из-за формы вафель, которые можно испечь в ней»

15. «Это обручальное кольцо моей покойной бабушки. У нас большая семья, так что мы устроили внутренний аукцион, деньги с которого пошли на обустройство общего дома. Кольцо тогда купил мой папа, а потом уже у него — мой жених. Жду не дождусь, когда он сделает мне предложение!»

16. «Дедушка купил эту железную дорогу в 1952 году, и я — представитель уже 3-го поколения, которое играет с ней в зимние праздники»

17. «Этот Rolex — подарок на выпускной от моего деда. Он купил эти часы в поездке по Швейцарии, я тогда был еще ребенком. Не могу описать свой восторг»

18. «Только что выкупил эту малышку у своего деда. Mercedes 1984 года с пробегом 1,5 млн км. С ней еще нужно повозиться, но я мечтал об этой машине с самого детства!»

19. «Бабушка купила этот стальной вок десятилетия назад, с ним убежала от войны во Вьетнаме и переехала в США»

20. «Эта традиционная шотландская мешалка для каши, которая передается в семье моей жены из поколения в поколение. Никто не знает возраста этой палочки, но дед жены сказал, что получил вещь от своего деда, а тот — от своего»

Бонус: «Этой черепахе 56 лет, и она досталась моему дяде от его родителей»