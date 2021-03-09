20 родственников, в придачу к которым было бы неплохо выдавать молоко за вредность

Пожалуй, в каждой семье есть такие дяди, тети, братья или бабушки, которые любят отчебучивать что-то крайне своеобразное. Близких не выбирают, поэтому с проделками родственников людям в большинстве случаев приходится просто смиряться. Ну или доставать фотоаппарат и запечатлевать эти шалости и чудачества на века.

AdMe.ru считает, что без юмора в семейной жизни никуда. Поэтому мы с удовольствием рассмотрели снимки пользователей сети, которым есть что рассказать о своих близких.

«Теща с тестем пригласили нас на ужин. Это была ловушка»

«Тот самый момент, когда свекровь не хочет есть твое и готовит все сама, но то же самое»

«Вот что я получила на Рождество от свекрови в этом году. Я не беременна и пока даже не планирую. Тот момент, когда желание иметь внуков переходит на новый, агрессивный уровень»

«Сестра подарила мне на Новый год коробку конфет Dove, но не обычную, а с милыми рукописными пожеланиями внутри. Милота!»

«Пью с утра кофе, разворачиваю фантик, закидываю конфету в рот, читаю послание, а там это. Видимо, на этой конфете фантазия все-таки иссякла. С добрым утром, однако!»

«Моя теща завела козленка. Знакомьтесь, это Седрик»

«Моя тетя думает, что я 4-летняя девочка. Это ее подарок мне на Рождество»

«Родственники давят на мою сестру, мол, пора заводить детей. Свекровь даже прислала ей коробку с детской одеждой. Муж сестры тут же нашел этим вещам достойное применение»

«Как моя сестра заряжает телефон»

«Попросила свекровь сделать торт на первый день рождения сына»

«Моему сыну 16 лет, его рост — 190 см. В такой позе он читает и даже ест. Кажется, пора сделать ему жердочку»

«Вот как моя сестра ест бананы. Она отказывается делать это по-другому»

«Мои тетя и дядя очень серьезно отнеслись к защите от затмения»

«У моей сестры странное представление о комфорте»

«Свекровь прислала нам это „естественно окрашенное“ детское боди»

«Звонит батя и говорит, что недорого купил флешку на 100 Гб. Я такой весь радостный спешу домой, а там...»

«Мы заказали пиццу „Бэтмен“, и вот в каком виде наш двоюродный брат пошел открывать дверь доставщику»

«Вот что моя теща, кандидат наук по диетологии, только что приготовила для меня, любителя мяса»

«Над моим другом любит прикалываться его младшая сестра»

«После защиты диплома батя обещал мне немного помочь с финансами для покупки машины. Но он, как настоящий отец, купил „новую“! Спасибо, бать!»

«Мама просила помочь ей не есть после 18:00. Легко!»