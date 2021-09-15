20+ родственников, рядом с которыми сдадут нервы даже у тибетского монаха

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Родственников не выбирают, поэтому, если среди них встречаются люди с чудинкой, приходится просто смириться. Иногда нестандартное поведение мам, пап, братьев или сестер вызывает недоумение, временами — восхищение, а порой все настолько своеобразно, что хочется это развидеть.

Мы в AdMe.ru уверены, что родственники с нетипичным поведением — это отличный способ прокачать терпение до уровня «тибетский монах».

«Вот как моя сестра ест пиццу»

«Сегодня доставили новый диван. Тесть решил его протестировать»

«Так мой брат моет посуду и одновременно смотрит YouTube. К слову, телефон у него не водонепроницаемый»

Когда у свекрови на будущих внуков свои планы

У моей свекрови 3 сына (мой муж — старший), а она всегда мечтала о дочке. Когда я забеременела, она просто светилась от счастья. Начала скупать пинетки, распашонки, боди — все розовое. На мои робкие возражения, что пол еще не известен, мама мужа лишь посмеивалась: «Я и так вижу, что девочка будет!» Имя для внучки даже придумала — Аленка. Когда УЗИ показало, что мы ждем сына, свекровь просто взяла и разрыдалась в кабинете врача (она ходила с нами). Это была 18-я неделя. До конца беременности мама мужа к нам в гости не приезжала. Сейчас она иногда общается с внуком, но без особого энтузиазма. Все надеется, что жены младших сыновей Аленку ей подарят.

«Мой дядя странный»

«Вилки. Ложки. Ножи».

«В ожидании, пока мама оденется, сын решил времени не терять... Почистил обувь»

«Так моя теща нарезала праздничный торт»

Бывших родственников не бывает

Как-то моей маме позвонила двоюродная сестра моего отца и буквально поставила перед фактом, что через пару недель она с мужем и «ребенком» (парню 19 лет) будет в Москве и остановится у нас, так как «гостиницы дорогие, а мы родня, и вы должны войти в положение». Все бы ничего, но родители к этому моменту были уже лет 20 в разводе и отношения не поддерживали, а эту мадам мама вообще за 12 лет брака раза 2 видела. Мама честно сказала, что, во-первых, ей негде поселить 3 взрослых людей в своей 1-комнатной квартире, а во-вторых, родня им мой отец, пусть к нему и обращаются. В итоге «родня» искренне возмутилась, мол, у отца квартира в области, а они хотели в Москве жить, а мы вообще меркантильные людишки. © Лика Безумная / AdMe

«Сестра заряжает телефон»

«Как моя свекровь режет авокадо»

«Бабушка поздравила с днем рождения. Подарила денежку. Но оформление подарка оказалось просто бесценным! Да, Ирина — моя мама. Димочка — я»

Любовь к чистоте иногда переходит все границы

У нас бабушка со словами «Да что ж невестка такая грязнуля!» отдраила до металлического блеска 2 тефлоновых сковороды, пока родители были на работе, а я уроки в комнате делала. Мама чуть в обморок не рухнула, когда увидела. Давно это было, тогда сковороды такие только начинали появляться в свободной продаже. © Varvara80 / Pikabu

«Отругал вечером дочь за беспорядок в ее комнате, утром получил вот такой завтрак... Дочке 12 лет»

«Так моя мама принимает таблетки»

Потому что 2 подарка — лучше, чем один

Подруге родители на день рождения подарили туфли. Каждая в отдельной коробочке, лентой перевязана. Отец — левую, мать — правую. © Vipman84 / Pikabu

«4-летняя крестница подарила наклейку. Сказала, что на ней написано: „Самому лучшему крестному“»

«Моя сестра всегда оставляет такой кусочек на тарелке»

«Так свекровь открывает консервные банки»

Для родственников никаких денег не жалко. Особенно если их нет

Есть у моей мамы двоюродная сестра. Так как мы жили небогато, не было у нас машины, не ездили мы на курорты, с нами старались не общаться. Я эту тетю видела всего несколько раз в жизни, в последний раз лет 20 назад. Недавно она мне позвонила и говорит: «Я тут записную книжку листаю, наткнулась на твой номер телефона. Можешь одолжить 1,5 млн?» Без комментариев. © Tamara Ten / Facebook

«Так мой папа открывает коробки молока с крышкой»

«Моя мама — варвар»

«Я снял пластиковую упаковку с пульта для телевизора. На следующий день мама сделала это»

«Помогали свекрови копать картошку. Ее много в этом году, крупная — загляденье! Я попросила немного картошки с собой. Щедрая свекровь не отказала»