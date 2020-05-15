20 родственников, чье чувство юмора острее бритвы

2 1 2 803

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Юмор добавляет остроты и пикантности в отношения и укрепляет брак. Лишь в стрессовые периоды жизни мужьям шутить противопоказано: в это время многие мужчины при помощи острот снимают тревогу, что не очень хорошо сказывается на отношениях. Зато женщины с чувством юмора в сложные времена чаще используют шутки, которые помогают их супругам расслабиться и делают крепче связь между ними.

Как бы там ни было, AdMe.ru советует: шутите как можно больше, ведь это продлевает молодость и делает нас счастливее. А убедиться в том, что в каждой семье найдется место юмору, вам поможет эта подборка.

«Наш папа на протяжении долгих лет демонстрировал нам свои фото с трофейным оленем. Но мой брат его легко заткнул за пояс этой красотой»

«Брат приготовил для меня торт из мультфильма „Спящая красавица“»

«Я спрятал фотографии моего отца по всему дому. Мое любимое место»

Один папа — хорошо, а два — лучше

«Моя жена недавно нашла это. Ее бабушка по материнской линии так изобразила 3 поколения семьи»

Хороший сын всегда прислушается к желаниям родителей

«Моему племяннику нравится приветствовать меня. Мы делали это снова и снова... в течение 15 минут»

«Мой дед нарисовал стул, который сам так весело покрасил»

«Странно, но мой ноутбук почему-то не заряжается»

«Я повесил изображение лица зомби перед радионяней. Моя жена не была в восторге от того, что увидела, когда решила проверить нашего ребенка среди ночи»

«Мой сын — единственный мальчик в семье. И тот еще комик»

«Усложненный уровень».

В каждой семье есть свои маленькие традиции

«Моя сестра прислала мне открытку со словами: „И если друзья грубят, то бей их по башке“ и нарисовала меня лысую»

Надеяться, что кто-то исправится со временем, не стоит

«Моя мама связала мне шапку»

«Мой папа пробежал по этому маршруту, имея при себе лишь карту и компас»

Дедушки тоже иногда оказываются настоящими юмористами

«Когда жене сделали УЗИ, я вместо снимка нашего первенца дал ей это изображение ксеноморфа. Она отослала его всем родным, прежде чем поняла, что на нем»

«Мы всего лишь хотели сделать семейное фото»

Если романтика с годами и уходит из отношений, то юмор обязательно остается

Какие шутки или розыгрыши случались в вашей семье? Расскажите о наиболее комичных ситуациях, в которые попадали вы или ваши близкие.