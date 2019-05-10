20 родителей рассказали, о каких ошибках в воспитании они сожалеют больше всего
Будущая жизнь детей, их социальная адаптация напрямую зависят от воспитания. Писатель Антуан де Сент-Экзюпери говорил: «Все мы родом из детства». К сожалению, родители часто совершают ошибки в отношении своих чад по привычке, даже неосознанно, а потом жалеют о них. Пользователи Reddit поделились самыми неприятными историями, случившимися в период воспитания своих детей, о которых вспоминают до сих пор.
AdMe.ru считает, что на ошибках можно и нужно учиться, даже вовсе не обязательно на своих, поэтому делится с вами этими историями, чтобы вы не наступили на те же грабли.
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- Не используйте публичный позор как форму дисциплины! Это серьезная ошибка в воспитании. ©MojaveRed
- Ужасной ошибкой было уложить 8-месячного сына на столик для пеленания и повернуться, чтобы взять подгузники. Заметила его краем глаза скатывающимся со стола, но было уже слишком поздно. Он упал и приземлился прямо на лицо. Никогда в жизни не слышала, чтобы он плакал так сильно. Это был хороший урок: не отрывать глаз от ребенка в потенциально опасной ситуации. Всего пара секунд - и может случиться что-то плохое! ©WhoDat512
- Мы с женой впервые взяли сына в путешествие. После насыщенного дня, возвращаясь домой, жена глянула на заднее сиденье и спросила: "Где наш сын?" Для нас было так непривычно путешествовать втроем, что мы забыли ребенка в магазине мороженого, который проезжали. К счастью, владелец присматривал за ним и даже угостил бесплатным рожком! ©rapidnash
- Научите детей правильно выражать свои чувства. Это нормально: быть агрессивным, испытывать грусть, разочарование, но это не значит, что можно бросать книгу в своего брата или хлопать дверью перед моим лицом. Иногда я теряю самообладание как мама, но вместо того, чтобы начать кричать и впадать в истерику, я просто ухожу в другую комнату и успокаиваюсь. Мой старший сын (4,5 года) садится на стул и объясняет, почему он злится. Я хочу, чтобы он знал, что испытывать эмоции — это нормально, но есть более гуманные способы справиться с ними, нежели разрушать все вокруг. ©PinkleopardPJ
- На днях сказала моему боязливому 2-летнему сыну «осторожно!» в момент, когда он наконец-то набрался смелости, чтобы взобраться на детскую площадку. Он тут же остановился и передумал повторять попытку. Все еще ругаю себя. ©neobeguine
- 3-летняя дочь проснулась посреди ночи и пришла ко мне, напуганная кошмаром. Ей снились жуки, ползающие по стенам и постели. Я сказал ей, что это был просто сон и жуки существуют только в ее голове. Она долго не ложилась спать после моих слов. Через несколько дней ей будет уже 6 лет, а она до сих пор травмирована мыслью о том, что жуки ползают у нее в голове. Относитесь серьезнее к словам, сказанным детям. ©fitcht3ll
- Подшучивать над детьми всякий раз, когда они рассказывают о девочке или мальчике, который им понравился. ©Pixelated_Fudge
- Моя дочь потратила все свои деньги на скейтборд. Я сказала ей, что скейтбординг — опасное хобби и высока вероятность попасть под машину. В течение 2 дней она даже не пыталась встать на скейт. Я не знаю, напугалась она или просто не хотела, чтобы я волновалась. Но из-за того, что я спроецировала на нее свой страх, она отказалась от увлечения. ©preciousephish
- Настаивать на том, чтобы тарелка всегда оставалась пустой. Дети должны есть до ощущения сытости, а переедание может привести к ожирению и плохому самочувствию. ©Aerolites
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Отвечать ребенку «нет» без оснований. Например:
— Могу ли я пойти в кино с друзьями в пятницу после школы?
— Нет.
— Почему нет?
— Потому что я так сказал. ©TedTheViking
- Когда дочери было около 2 лет, жена решила дать ей глоток пива. Мы с нетерпением ожидали увидеть у малышки выражение лица типа: «OMG, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ, Я ДОВЕРЯЛА ВАМ». Вместо этого она оказалась сумасшедшим пиволюбом. Так что теперь она просит глоточек каждый раз, когда у нас есть пиво. ©C0ntrol_Group
- Не навязывайте гендерные стереотипы. «Мой ребенок не может заниматься балетом, потому что он мальчик»; «Не может играть в футбол, потому что девочка»... Они люди. Дайте им знать, что вы поддерживаете их во всем, что они делают, даже если это не типично для их пола. ©gohugatree
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Не воспринимать вашего ребенка-подростка всерьез. Большинство родителей, которых я знаю, считает, что подростки еще не «того возраста», и не ценит их слова. Я считаю, что это негативно сказывается на ребенке. P. S. Меня никогда не воспринимали всерьез в подростковом возрасте, и даже сейчас, когда мне уже 21 год, с моим мнением не считаются. ©Aehnyx
- 8-летний сын попросил меня честно ответить на вопрос, существует ли Санта-Клаус. Я решил, что он уже достаточно взрослый и мне стоит быть с ним честным. От моего откровения он заплакал и был совершенно опустошен. Оказывается, после того как другие дети в его классе сказали, что Санта-Клауса не существует, он хотел убедиться, что это ложь. Спустя 3 года, на прошлое Рождество, он признался, что это была самая грустная новость в его жизни. И лучше я солгу его младшей сестре, когда она спросит. Урок усвоен. ©thats_my_username
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Родители, которые следят за тем, чтобы их дети постоянно пользовались дезинфицирующим средством для рук и держались подальше от микробов, обычно воспитывают больных детей. Ваше тело должно время от времени взаимодействовать с бактериями, чтобы укреплялся иммунитет. ©HEYdontIknowU
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Я взрослый человек с 30-летним опытом за плечами. Мои дети чувствуют себя полными сил и надеются на успех, а я вижу миллион причин для неудачи. Когда они говорили мне: «Я хочу заняться этим!» — я отвечал: «Нет, у тебя не получится, там огромная конкуренция и т. д.». Сейчас я позволяю им пробовать все, что они хотят, в пределах разумного. Не хочу быть причиной их разрушенных мечтаний. ©noname
- Было ошибкой доверить 18-летнему брату присматривать за моим сыном. Он заставил ребенка лечь на верхнюю полку кровати, чтобы тот не лез к нему, пока он играл в видеоигру. Мой сын посмотрел через край и рассек вентилятором бровь. У него теперь большой шрам. ©theonethesongisabout
- Мне нравится слушать музыку в машине. Когда с нами едет сын, я слежу, чтобы не включилась непристойная песня. Но однажды одна все-таки проскочила. Это была «Sex on fire» — Kings of Leon. После ее прослушивания мой сын без конца повторял самую неприличную часть песни. Я отчаянно пытался отвлечь его внимание, но у меня не получалось. Я так боялся, что он споет ее в детском саду! Когда он наконец переключился на что-то другое, я расслабился. С тех пор я никогда не включал эту песню. ©cardboardshrimp
- Моей самой большой ошибкой было позволять детям проводить слишком много времени вдали от меня. Я слишком много работала и скучала по своим сыновьям. ©invayduhzym
- Не обниматься. Мне стоило научиться обнимать своих детей. ©tuurrr
Есть ли ошибки в воспитании детей, о которых вы сожалеете? А может, сталкивались с такими же проблемами, что и комментаторы Reddit?