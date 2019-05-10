20 родителей рассказали, о каких ошибках в воспитании они сожалеют больше всего

Родители, которые следят за тем, чтобы их дети постоянно пользовались дезинфицирующим средством для рук и держались подальше от микробов, обычно воспитывают больных детей. Ваше тело должно время от времени взаимодействовать с бактериями, чтобы укреплялся иммунитет. ©HEYdontIknowU

Я взрослый человек с 30-летним опытом за плечами. Мои дети чувствуют себя полными сил и надеются на успех, а я вижу миллион причин для неудачи. Когда они говорили мне: «Я хочу заняться этим!» — я отвечал: «Нет, у тебя не получится, там огромная конкуренция и т. д.». Сейчас я позволяю им пробовать все, что они хотят, в пределах разумного. Не хочу быть причиной их разрушенных мечтаний. ©noname