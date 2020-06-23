20+ родителей, которые ради детей звезду с неба если не достанут, то сами сделают

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Многие считают, что лучший подарок — тот, который сделан своими руками. И это тысячу раз верно, особенно если за дело берутся любящие родители, которые для своих детей готовы не только горы свернуть, но и создать настоящие маленькие шедевры.

Мы в AdMe.ru обнаружили, что мамы и папы творят поразительно оригинальные вещи ради восхищенного «Вау!» от своих дочерей и сыновей. И эти работы достойны отдельной статьи и пристального внимания наших читателей.

«Кровать-поезд, которую я построил для моего сына из подручных материалов. В ход пошли старые двери шкафов, ведра и крышки для мусорных баков, абажур»

«Посмотрите, какой торт испекла моя жена на 5-летие нашей доченьки!»

«Мой 3-летка сказал, что хочет гитару. Я сделал ее за вечер»

«Жена поставила задачу построить домик для дочери. Много материала было в наличии, поэтому потратил примерно ₽ 750 и 2 недели времени. И вот результат»

«Я связала крючком этот ковер для сына в подарок на Рождество»

«Сделал для своей дочери зеркальную камеру из картона»

«Моя дочь хотела стать Суперменом-принцессой на свой день рождения. Я сшила для нее этот наряд»

«Смастерил для сына детскую качалку. На все про все ушло не более ₽ 1 000. В интернете видел такие же за € 120»

«Моя дочь захотела день рождения в стиле мультсериала „Волшебный школьный автобус“, поэтому мы сделали для нее такую пиньяту»

«Этот деревянный замок я построил для сына сам»

«Сделал для младшего сына кровать в виде джипа. Фары могут менять цвет»

«Сын просил поиграть с ним в пиратов и сказал, что хочет кораблик. Цена на такие составляет от ₽ 40 000 до ₽ 85 000. Я уложился в 4 дня и ₽ 3 000»

«Мой 3-летка помешан на драконах, поэтому я приготовила для него несколько специальных яиц на Пасху. Вроде ничего особенного, но, надеюсь, ему понравится»

«Я сам построил этот кукольный домик для моей дочки»

«Багги для сына из приобретенной с рук коляски. Возможно, мой опыт побудит кого-то из вас сделать для своего ребенка самую крутую машину во дворе»

«Мой первый крупный столярный проект — игрушечная кухонька, которую я сделал для дочери»

«Смастерил для ребенка бизиборд»

«Соорудил эти костюмы для моего сына и племянника»

«Я построил этот домик на дереве для моей дочери к ее 5-летию. У него есть люк, крыша из кедра, настоящие окна и веревочная лестница»

«Из обрезков фанеры смастерил самокат. Сначала малышка освоила звонок, потом научилась правильно отталкиваться ногами. Теперь гоняет по всей квартире на радость маме и бабушке»

«Построил дом для дочки. Не так уж и сложно оказалось. Правда, теперь у меня на участке щебечут почти все девчонки округи, приглашенные дочкой в ее коттедж. Ну, это ничего. Пусть щебечут»

«Муж сестры — парень рукастый. Вот такой автомобиль получил право на новую жизнь. Племянник доволен»

А какими необычными самодельными подарками вы балуете ваших детей?