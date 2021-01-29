20+ доказательств того, что в жизни родителя главное — «спокойствие, только спокойствие»

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Ничто не меняет нашу жизнь так, как рождение малыша. И хотя каждый ребенок индивидуален, мы попадаем в сотни ситуаций, которые хорошо понятны только тем, кто уже все зубы обломал об эту сложную науку — отношения детей и родителей.

Мы в AdMe.ru постоянно находим новые твиты и фотографии, при виде которых остается только сказать: «Ха, мы с ребенком тоже прошли через это». В бонусе же вас ждет наглядное доказательство того, что детская непоседливость способна утомить кого угодно.

«Племянник упаковал свои вещи в обувную коробку, когда собирался к нам на выходные. „Чемоданы слишком большие“, — сказал он»

«Сын нашел кусок кирпича, положил его для сохранности в пакетик и принес домой»

Л — лексикология. Наука о словах

«Пока мы спали, наш четырехлетка дал годовалому малышу влажные салфетки. Пять упаковок»

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку»

«Стащила конфету из рождественской заначки ребенка. На собственном горьком опыте убедилась, что это мыло»

Бабушки как источник знаний

«Зачем я переживаю, чем бы накормить малыша, если он предпочитает сгрызть мячик?»

С рождением ребенка наша жизнь уже никогда не будет прежней

«Так моя дочь режет сыр»

«Я трачу кучу денег на развивающие игрушки для своей дочери, а она возится с картошкой»

Одно неосторожное высказывание — и ты уже антиквариат

«Сегодня моя дочь научилась играть в прятки»

«Поднял глаза и увидел, как сохнет дочкин комбинезон. Чуть не схлопотал инфаркт»

От вкусного до отвратного — один лист

В следующий раз, когда вы услышите, как кто-то говорит, что планирует завести детей, покажите им это

И как тут не сказать: «Вот будет у тебя свой ребенок...»

«Дочери задали дорисовать крылья и ноги дракона»

Зачем нам зеркало, когда мы отражаемся в детях?

Вот что происходит, когда у вас есть и сын, и дочь

Материнское коварство

«Реакция моего мальчика на то, что я положила ему в ланч- бокс лист салата»

«Я получила в подарок на Рождество новую куртку, а мой малыш — фломастеры»

«Сын сказал, что пытался забросить пульт на подставку под телевизором»

«И пусть в моих поступках не было логики»

«Дочь научилась писать и выцарапала свое первое слово на кресле, которое стоит в нашей семье уже много лет»

Бонус: за 10 дней собаки осознали, насколько утомительно, когда в доме есть дети