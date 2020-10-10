20+ родителей, которые достойно воспитали своих детей и теперь по праву гордятся ими

Стою на остановке с сыном 5 лет, он громко заливается слезами. И, как это часто бывает, находится бабуля, которая влезает со своим «ай-я-яй, я тебя сейчас дяде-милиционеру сдам». На что я спокойно отвечаю, мол, спасибо, но мы не приемлем таких методов воспитания и сами разберемся. А сыну говорю, что очень его люблю и никому не отдам. Бабуля начинает крыть меня на чем свет стоит, а мой сын невозмутимо отвечает: «Это я вас милиционеру сдам за то, что вы маму обзываете!» Горжусь своим сыном. © «Подслушано» / Vk

Сын в этом году окончил школу. Как ни странно, ЕГЭ сдал очень хорошо, мы с мамой даже были в шоке. Да что уж говорить — учителя тоже в шоке были! Сын же отвечал: «Да я просто подтянул знания». А тут выяснилось, как произошло чудо. Недавно сын спрашивает:

— Пап, а можно я свой ноутбук подруге подарю? Алине. Помнишь, 1,5 года назад к нам перевелась. У нее еще родителей нет.

— Что-то припоминаю. А за что такой подарок?

— Ты знаешь, пап, это же благодаря ей у меня такие хорошие баллы по ЕГЭ. Мы почти каждые выходные у нее дома готовились.

— А как же ты без ноута?

— А я на лето листовки раздавать устроюсь и заработаю на новый. А у Алины и так в семье с деньгами не очень, ей на ноут никак не накопить.

В общем, я разрешил отдать его. И знаете что, завтра пойду и сам куплю сыну ноут. Я горжусь им! © kapitan066 / Pikabu