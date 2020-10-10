20+ родителей, которые достойно воспитали своих детей и теперь по праву гордятся ими
У любящих родителей каждый день находится повод гордиться своим ребенком. В первый раз сходил на горшок — молодец, научился завязывать шнурки — умница, сложил 2 и 2 — маленький гений. Такие моменты очень радостны, хотя со временем стираются из памяти. Но иногда дети совершают поступки, которые родители хранят в сердце как самое ценное долгие-долгие годы.
Мы в AdMe.ru искренне считаем, что каждого ребенка есть за что похвалить, и с удовольствием собрали истории родителей, у которых нашелся особый повод для гордости своим чадом.
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Моему сыну 4 года, каждый день утром и вечером мы гуляем с собакой. Я учу его, что все должны убирать за своими животными. На его вопрос «А зачем?» ответила, что мы же дома на пол в туалет не ходим. Сегодня утром в парке он увидел, как женщина не убрала за собакой, и кричит ей вслед: «А вы тоже дома на пол какаете и не убираете?» Женщина была готова сквозь землю провалиться. Горжусь своим сыночком! © Палата № 6 / Vk
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На днях я застал свою 6-летнюю дочь за тем, что она стащила пригоршню стручковой фасоли с обеденного стола. Рядом с холодильником стоит полный пакет конфет, но они ей не интересны. Я горжусь ею! Хотя что-то в ее поведении кажется мне неправильным. © NailPolishIsWet / Reddit
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Сыну было 8 лет. Они с классом пошли в поход. Там, в горах, ребята нашли слизней. Сын вообще любит всяких моллюсков. По возвращении домой из школы он мне сказал: «Мама, он был такой красивый. Ползал у меня по руке. Я так хотел посадить его в баночку и забрать домой... Но я подумал: что было бы, если бы огромный великан забрал меня, посадил в банку, начал называть меня не моим именем и кидать мне еду, которую я, возможно, терпеть не могу. Мне было бы плохо. И тогда я подумал об этом слизне и не стал красть его из его же дома». Если честно, у меня глаза были на мокром месте. Тогда я поняла, что я, может быть, не идеальная мама, но точно на верном пути. © Constance Pomuran / Facebook
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Я очень горжусь своими детьми. Моя старшая дочь — мать 3 лучших внуков в мире, у нее 2 работы, она прекрасная хозяйка и мама, я уважаю ее за смелость и силу. Моя младшая дочь никогда не получала оценок ниже пятерки. Она окончила среднюю школу на год раньше и сразу поступила в колледж учиться на медсестру, закончила учебу с отличием и сейчас трудится в отделении интенсивной терапии. Я горжусь всем, чего она добилась. © Jessica Stringer / Quora
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Сегодня мой 9-летний сын заметил, как некая дама оставила свою сумку на полочке около банкомата и вышла из здания банка. Он крикнул мне: «Мам, там женщина сумку забыла, я догоню ее». Секунд через 10 дама в сопровождении моего сына уже вбегала обратно. Как в итоге выяснилось, она похоронила за последний месяц 2 близких людей — этим она объяснила свою рассеянность. Пыталась отблагодарить спасителя денежкой, но (вот она, минутка родительского блаженства) мой сын сказал ей: «Передаю вам эстафету добра». Потом взял меня за руку и так небрежно подытожил: «Пойдем, мамуль, мы свое дело сделали». © LadyCh / Pikabu
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В классе моей дочери появилась новая девочка. У нее аутизм. Учитель спросил детей, будет ли кто-нибудь дружить с новенькой во время перемены, показывать ей окрестности, присматривать за ней и тому подобное. Никто не поднял руку, а моя дочь Хана подняла. Я горжусь ею, потому что ей не все равно. © Carly McPherson / Quora
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В детском саду у сына был день самоуправления — это когда родители приходят по очереди и занимаются с детьми весь день. Я смотрел за группой до завтрака. Активные игры, зарядка, и просто немного подурачились. В определенный момент игра перешла в спальню на ковер. Все дети стали снимать обувь, трудности возникли только у одной девочки (у нее ДЦП). Так вот, мой 5-летний сын молча подошел, встал на колени и снял с нее сандалии, а затем отошел как ни в чем не бывало. Блин, я не сообразил даже помочь, а он это сделал сам. Я горжусь им. Надеюсь, он вырастет таким же добрым и отзывчивым человеком. © LordDrako / Pikabu
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Моему старшему сыну было около 8 лет, он играл в парке. Мальчик лет 12 кидался в него камнями. Одна из моих дочерей-близняшек, 4-летняя кроха, подошла к хулигану и закричала: «Хватит кидать камни в моего брата!» Затем она просто стояла и смотрела на него в упор, пока подросток не засмущался и не ушел из парка. © OpusThePenguin / Reddit
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Моей доченьке было 4 годика. Перед Новым годом, как все порядочные родители, говорю: «Давай напишем Дедушке Морозу и Снегурочке письмо. Какой подарок ты хочешь?» На что маленькая доченька мне ответила: «Хочу, чтобы мои родители долго-долго жили и не болели, а игрушки у меня есть». Мы с мужем прослезились. А потом на утреннике в детском саду она повторила Деду Морозу то же самое. И тут все взрослые задумались... Я горжусь своими детьми! У меня их трое. © Ирина Дремлюгина / Facebook
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У меня сын, ему 5 лет. Парень достаточно мелкий и слабенький. Едем как-то в метро в час пик. Я стою, сын сидит. Заходит бабуля, и никто не уступает ей место, будто бы не замечают. Дите, заметив бабушку, начинает вставать, я его одергиваю, мол, сиди, иначе тебя тут задавят остальные. На что ребенок серьезно посмотрел на меня, уступил место и тихо произнес: «Не позорь меня, я мужчина». От слов своего 5-летнего сына я просто обомлела. Никогда и не задумывалась, что он уже такой серьезный и может сам принимать решения, причем правильные. Горжусь своим маленьким мужчиной и надеюсь, что дальше он будет расти таким же хорошим человеком! © «Палата № 6» / Vk
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Мы водим сына в сад, а там появилась новая девочка с аппаратами, как у Форреста Гампа (ножки, видимо, неровные). Недавно воспитатели стали жаловаться на моего ребенка, мол, дерется. Спросил его, почему, а он говорит: «А зачем они мою подругу обижают?». Дети толкали ее, а воспитатель не спохватится, пока не будет ора. Похвалил за честность и за благородство. © Kiraussr / Pikabu
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Моя младшая дочь вышла замуж за очень хорошего парня, который после развода стал воскресным отцом для 2 своих детей. Она с радостью взяла на себя роль матери на выходные и каникулы и прекрасно ладит с малышами. Моя дочь считает их бонусом, а не обузой. Я горжусь ею. © David Austin / Quora
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Несколько лет назад, когда сыну было около 6, мы с его отцом дурачились, но для него это, вероятно, выглядело как настоящая драка. Он подошел к отцу, толкнул его изо всех сил и крикнул: «Не смей бить мою маму, не смей!» У меня есть собственный телохранитель. © cherryberrygirl / Reddit
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Моя дочь флейтистка. На своем первом сольном концерте она играла очень красиво. Потом дочка пропустила ноту, но продолжила выступать так, будто ничего не произошло. Только она, ее учитель и я знали, что она совершила ошибку. Я очень гордилась ею, потому что многие дети бросили бы все и в слезах убежали со сцены. © Sally Hopping Riley / Quora
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Пожилые люди в восторге от моего сына. Когда он был маленьким, он, заходя в переполненный автобус, говорил: «Ну и где мне сесть?» Беседы и наставления не прошли даром. Сейчас он уступает место даже в полупустом транспорте, здоровается со всеми, с пожилыми всегда перекинется парой фраз об их здоровье, расскажет, как дела в школе, поможет донести сумку. Да и мне он хорошо помогает. Тоже есть чем гордиться. Не звезда, не спортсмен, просто добрый мальчик. Это дорогого стоит. © Катерина Бондарєва / Facebook
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Стою на остановке с сыном 5 лет, он громко заливается слезами. И, как это часто бывает, находится бабуля, которая влезает со своим «ай-я-яй, я тебя сейчас дяде-милиционеру сдам». На что я спокойно отвечаю, мол, спасибо, но мы не приемлем таких методов воспитания и сами разберемся. А сыну говорю, что очень его люблю и никому не отдам. Бабуля начинает крыть меня на чем свет стоит, а мой сын невозмутимо отвечает: «Это я вас милиционеру сдам за то, что вы маму обзываете!» Горжусь своим сыном. © «Подслушано» / Vk
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Сын в этом году окончил школу. Как ни странно, ЕГЭ сдал очень хорошо, мы с мамой даже были в шоке. Да что уж говорить — учителя тоже в шоке были! Сын же отвечал: «Да я просто подтянул знания». А тут выяснилось, как произошло чудо. Недавно сын спрашивает:
— Пап, а можно я свой ноутбук подруге подарю? Алине. Помнишь, 1,5 года назад к нам перевелась. У нее еще родителей нет.
— Что-то припоминаю. А за что такой подарок?
— Ты знаешь, пап, это же благодаря ей у меня такие хорошие баллы по ЕГЭ. Мы почти каждые выходные у нее дома готовились.
— А как же ты без ноута?
— А я на лето листовки раздавать устроюсь и заработаю на новый. А у Алины и так в семье с деньгами не очень, ей на ноут никак не накопить.
В общем, я разрешил отдать его. И знаете что, завтра пойду и сам куплю сыну ноут. Я горжусь им! © kapitan066 / Pikabu
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Беседуем сегодня с сыном, ему 8 лет. Рассказывает, что влюбился в одноклассницу Кристину. Говорю: «А мне в вашем классе больше Тамарка нравится». Сын подошел, обнял меня, поцеловал и выдал: «Люблю тебя, мам, но со своей личной жизнью я сам разберусь!» А я что? Я горжусь — мужик растет! © «Палата № 6» / Vk
А какой повод для гордости дали вам ваши дети?