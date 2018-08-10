20 примеров семейного сходства, которые доказывают, что генетика способна творить чудеса

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Когда рождается ребенок, сразу начинаются жаркие споры, на кого он больше похож. Близкие начинают выискивать признаки сходства с мамой, папой или другими родственниками. Но иногда даже искать не приходится, потому что ребенок и родитель в одном и том же возрасте похожи как две капли воды. Как герои нашей статьи, например.

Мы в AdMe.ru восхищаемся тем, как иногда природа ленится и повторяет готового человека, вместо того чтобы создавать нового. Взгляните, как это бывает удивительно!

1. Мама и ее дочь в 15 лет

2. Отец в 28 лет и его сын в те же годы

3. Самая жизнерадостная династия, которую мы видели

4. Когда даже выражение лица передалось по наследству

5. Разница между фотографиями — 30 лет и один кот

6. Мама в младенчестве и ее маленький сын с таким же удивлением

7. На первом фото — отец, на втором — сын в том же возрасте

8. На первой фотографии — мама в 3 годика, на следующих двух — ее дочки в этом же платье, каждой на фото тоже по 3 года

9. Одинаково очаровательные папа и сын

10. «Отец со мной в 1990 году, и я со своей младшей дочкой в 2013-м»

11. «Я и мой сын в том же возрасте. Только я наряжался на Хеллоуин, а он просто так одевается»

12. Лучший комплимент мужу — сын точь-в-точь

13. Даже болеют за одну команду

14. Дочка — копия своего отца

15. Отец и сын со своими 5-недельными малышами

16. Очень серьезные детки получаются в этой семье

17. Даже пронзительность взгляда может передаваться сквозь поколения: от бабушки к внучке

18. Лучистые глаза и милые ямочки — драгоценное наследство

19. Из поколения в поколение — папины дочки

20. Главное — не перепутать. Отец и сын с разницей в 30 лет