20 примеров семейного сходства, которые доказывают, что генетика способна творить чудеса
Когда рождается ребенок, сразу начинаются жаркие споры, на кого он больше похож. Близкие начинают выискивать признаки сходства с мамой, папой или другими родственниками. Но иногда даже искать не приходится, потому что ребенок и родитель в одном и том же возрасте похожи как две капли воды. Как герои нашей статьи, например.
Мы в AdMe.ru восхищаемся тем, как иногда природа ленится и повторяет готового человека, вместо того чтобы создавать нового. Взгляните, как это бывает удивительно!
1. Мама и ее дочь в 15 лет
2. Отец в 28 лет и его сын в те же годы
3. Самая жизнерадостная династия, которую мы видели
4. Когда даже выражение лица передалось по наследству
5. Разница между фотографиями — 30 лет и один кот
6. Мама в младенчестве и ее маленький сын с таким же удивлением
7. На первом фото — отец, на втором — сын в том же возрасте
8. На первой фотографии — мама в 3 годика, на следующих двух — ее дочки в этом же платье, каждой на фото тоже по 3 года
9. Одинаково очаровательные папа и сын
10. «Отец со мной в 1990 году, и я со своей младшей дочкой в 2013-м»
11. «Я и мой сын в том же возрасте. Только я наряжался на Хеллоуин, а он просто так одевается»
12. Лучший комплимент мужу — сын точь-в-точь
13. Даже болеют за одну команду
14. Дочка — копия своего отца
15. Отец и сын со своими 5-недельными малышами
16. Очень серьезные детки получаются в этой семье
17. Даже пронзительность взгляда может передаваться сквозь поколения: от бабушки к внучке
18. Лучистые глаза и милые ямочки — драгоценное наследство
19. Из поколения в поколение — папины дочки
20. Главное — не перепутать. Отец и сын с разницей в 30 лет
А у вас есть знакомые или родственники с таким поразительным сходством?