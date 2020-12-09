20+ питомцев, которые выросли, а своим привычкам не изменили

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У домашних животных, как и у людей, в процессе взросления формируются некоторые привычки, которые остаются с ними на всю жизнь. Так, одни питомцы всегда отдыхают в одном и том же месте, другие играют с одной и той же игрушкой, третьи пьют воду только в компании с кем-то.

Мы в AdMe.ru обожаем кошек и собак и постоянно публикуем фотографии милоты. Вот очередная группа пушистых мордочек, которые подросли, но привычки свои не изменили.

«Первая поездка домой... И с тех пор всегда так ездит»

«На фото справа Максимусу ровно год»

«Тот же кот, та же корзина. Разница между фото — 4 года»

Туалетная бумага лучше игрушек

«С июля 2019 года стол по непонятным причинам уменьшился»

Другой год — та же игрушка

Любимое место навсегда

Фото, когда приютили, и второе спустя несколько месяцев

«Прошло чуть больше года, но мало что изменилось»

«Это по-прежнему ее любимое место»

«Мой кот Тито спустя полгода все так же любит лежать вверх ногами под тем же стулом»

«Декстер не особо изменился, просто стал чуточку больше!»

«Как думаете, он перерастет ящик для носков? Ему еще и года нет»

«15 недель против 7 месяцев»

«Марви всегда помогал мне в работе»

«3 месяца и 5 с половиной. Он очень быстро растет»

«Некоторые вещи никогда не меняются»

«Ей всегда нравилось лежать на ступеньках»

«Прошел почти год, а он спит все так же»

Дворец и его король по кличке Вася

«Стэнли в 8 недель и в 1 год и 4 месяца»

«Она всегда так сидит, когда кто-то принимает душ на 1-м этаже. На фото ей 8 недель, 4 месяца и 8 месяцев»

Это его любимое место для сна

«Та же подушка. 9 недель против 5 месяцев»

«Всегда наблюдает в душе»

«Один помет — одинаковые навязчивые идеи»