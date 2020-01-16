20+ питомцев, которые не позволяют своим владельцам скучать ни минутки

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Ни для кого не секрет, что домашние животные зачастую доставляют немало хлопот своим хозяевам. Одни их проделки вызывают безудержный смех, другие — праведный гнев. Но, несмотря на все это, мы не перестаем любить наших питомцев. И, чего уж греха таить, сами позволяем им пакостить дальше.

Мы в AdMe.ru считаем, что мохнатые друзья для того и нужны, чтобы наша жизнь скучной не казалась. И они справляются с этим на все сто. Вот 20+ весомых доказательств.

«Моя собака считает себя альпинистом»

Как вообще собаки так высоко залезают, непонятно

А ведь бывает еще так

«Этот засранец обожает устраивать засады, затем нападать, вырывать мои волосы и убегать»

Зачем украшать елку, когда есть они?

«Я отвернулся от нее лишь на 5 минут»

«Некоторые кошки охотятся на мышей и приносят их хозяевам в качестве „подарка“. А моя кошка охотится за хлебом»

«Кто-то сбил мою камеру видеонаблюдения. Интересно, кто это был?»

«Одни собаки любят отдыхать в своем домике, другие — на диване. Моя собака не такая»

«Не совсем понимаю, что кошка моего брата пытается сделать»

«Это ее любимая утренняя процедура — грызть душевую шторку»

«Фото сделано всего через несколько дней после того, как с него сняли послеоперационный воротник. Думаю, он скучает по нему»

«Эй, усатый, там еще полпиццы осталось!»

«Он залезает в любую сумку, какую только найдет»

«Если я слышу звон из кухни, то понимаю, что случайно оставила посудомоечную машину открытой. Видимо, лежать на столовых приборах очень удобно»

«Лео еще не освоился до конца со своим лотком»

«Этот хулиган порвал пленку на моем окне, пытаясь его открыть»

«Ей запрещено сидеть на диване. Но когда подушка упала на пол, вот как она посмотрела на меня, сев на нее»

«Подготовил посуду, чтобы поесть, и вышел из комнаты на 5 секунд»

«Это победная улыбка моей собаки после игры со мной в перетягивание „каната“ (моего лифчика). Он очень гордится собой»

Я: «Сегодня меня ждет чудесный день». Мои кошки: