20 пар, которые опровергли теорию о том, что любовь живет только 3 года

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Фредерик Бегбедер, один из самых знаменитых писателей нашего времени, в 1997 году выпустил книгу «Любовь живет три года», посвященную известной теории о том, что чувство влюбленности связано с гормонами, которые имеют свой «срок годности». У этого произведения появилось множество поклонников, особенно среди молодых людей, которые настолько поверили в это утверждение, что полностью утратили надежду повстречать ту любовь, о которой когда-то читали в сказках. Но ведь вокруг есть очень много пар, которые опровергают эту теорию: даже спустя полвека они не потеряли ту искру, которая зажглась в день их первой встречи.

AdMe.ru решил, что пора развеять этот миф и показать влюбленных, которые на личном примере доказали, что любовь не только не имеет срока давности, но еще и способна спасти от старости. Вы только посмотрите, сколько жизни в глазах у этих людей!

1. «Так мои дедушка и бабушка отметили 60-ю годовщину свадьбы»

2. В день свадьбы и 60 лет спустя

3. Они построили этот дом 58 лет назад, а в августе отметят 60-ю годовщину своей свадьбы

4. Спустя 60 лет

5. «С момента их свадьбы прошло уже 52 года, но они все так же счастливы в браке»

6. 70 лет совместной жизни

7. Спустя 50 лет они все так же влюблены друг в друга

8. В день свадьбы и 60 лет спустя

9. 60 лет совместного счастья

10. «Мои прадедушка и прабабушка вместе 70 лет. У них 10 детей, 28 внуков, 60 правнуков и 2 праправнука. Они все так же любят друг друга, и трудно поверить, что этим людям уже больше 90 лет»

11. 62 года назад они сбежали в Мексику, потому что их семьи были против брака и считали, что у них ничего не получится

12. Вместе 53 года

13. На свою 60-ю годовщину они вернулись туда, где провели медовый месяц

14. «Мне сложно продержаться в отношениях 66 дней, а мои бабушка и дедушка уже 66 лет вместе»

15. Они женаты уже 70 лет

16. Спустя 50 лет неизменным остается одно — они режут торт вместе как в первый раз

17. «50-летний юбилей отношений. Надеюсь, что и в моей жизни случится такая любовь»

18. На выпускном и 60 лет спустя

19. 57-я годовщина свадьбы

20. «Мои дедушка и бабушка недавно отметили 50 лет со дня свадьбы. Я никогда не видела более прекрасного свадебного снимка»

Наверняка и вам известны пары, чьи истории любви можно смело назвать невероятными. Расскажите о них в комментариях!