20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви
Влюбиться можно запросто, но вот любить одного и того же человека долгие годы способен не каждый. Говорят, что многие современные отношения распадаются слишком быстро. Но герои этой подборки доказали, что, когда двое безумно влюблены друг в друга, ничто не может встать между ними.
Редакция AdMe.ru собрала собственную коллекцию очаровательных пар в подтверждение этих слов. Надеемся, они наполнят вашу душу радостью и теплом.
1. Тот же мотоцикл, то же место, та же любовь
2. Даже спустя 60 лет ее взгляд полон любви
3. Это их 70-я годовщина, а любовь все так же молода!
4. Пара с фестиваля Woodstock через 48 часов после встречи и через 50 лет
5. Никогда не поздно попробовать что-то новое вместе
6. Вот такую любовь мне, пожалуйста
7. Спустя более 26 лет он все так же смотрит на нее
8. И через 50 лет они совершенно очарованы друг другом
9. Вместе в горе и в радости
10. Некоторые вещи неизменны
11. Прошло 30 лет, а их отношения все так же крепки
12. «Мои прапрапрадедушка и прапрапрабабушка в день свадьбы (1867) и 50 лет спустя (1917)»
13. Это самые милые пчела и пасечник!
14. У этой пары просто образцовые отношения
15. «Мои родители провели медовый месяц на Гавайях 30 лет назад. В этом году они вернулись туда и воссоздали это фото»
16. Беверли счастливая женщина
«Я Беверли». «Если я заблужусь, вернуть Беверли».
17. Воссоздали свадебное фото спустя 70 лет
18. Даже в самых серьезных отношениях должно быть место веселью
19. «Сегодня мои бабушка и дедушка вернулись на пляж, где встретились 70 лет назад»
20. «Мои бабушка и дедушка в ночь свадьбы и 60 лет спустя»
А вы когда-нибудь были влюблены? Как думаете, в чем секрет долгих и счастливых отношений?
Фото на превью LazyFlamingRooster / Reddit