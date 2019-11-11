20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

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Влюбиться можно запросто, но вот любить одного и того же человека долгие годы способен не каждый. Говорят, что многие современные отношения распадаются слишком быстро. Но герои этой подборки доказали, что, когда двое безумно влюблены друг в друга, ничто не может встать между ними.

Редакция AdMe.ru собрала собственную коллекцию очаровательных пар в подтверждение этих слов. Надеемся, они наполнят вашу душу радостью и теплом.

1. Тот же мотоцикл, то же место, та же любовь

© LazyFlamingRooster / Reddit  

20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

2. Даже спустя 60 лет ее взгляд полон любви

© Unknown / Reddit  

20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

3. Это их 70-я годовщина, а любовь все так же молода!

© guava_dog / Reddit  

20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

4. Пара с фестиваля Woodstock через 48 часов после встречи и через 50 лет

© downwarddawg / Reddit  

20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

5. Никогда не поздно попробовать что-то новое вместе

© Pouringwaffles / Reddit  

20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

6. Вот такую любовь мне, пожалуйста

© SparkyMcKenzie / Reddit  

20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

7. Спустя более 26 лет он все так же смотрит на нее

© dat_me / Reddit  

20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

8. И через 50 лет они совершенно очарованы друг другом

© billhelmscream / Reddit  

20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

9. Вместе в горе и в радости

© vanish619 / Reddit  

20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

10. Некоторые вещи неизменны

© maxxhock / Reddit  

20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

11. Прошло 30 лет, а их отношения все так же крепки

© Laurie712 / Reddit  

20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

12. «Мои прапрапрадедушка и прапрапрабабушка в день свадьбы (1867) и 50 лет спустя (1917)»

© vanblarcom / Reddit  

20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

13. Это самые милые пчела и пасечник!

© cabass / Amazon  

20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

14. У этой пары просто образцовые отношения

© olive6value / Reddit  

20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

15. «Мои родители провели медовый месяц на Гавайях 30 лет назад. В этом году они вернулись туда и воссоздали это фото»

© sweetshots12 / Reddit   © sweetshots12 / Imgur  

20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

16. Беверли счастливая женщина

© orlandodad / Reddit  

20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

«Я Беверли». «Если я заблужусь, вернуть Беверли».

17. Воссоздали свадебное фото спустя 70 лет

© AspergerMD / Reddit  

20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

18. Даже в самых серьезных отношениях должно быть место веселью

© RetardedCoati / Reddit  

20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

19. «Сегодня мои бабушка и дедушка вернулись на пляж, где встретились 70 лет назад»

© spinx101 / Reddit  

20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

20. «Мои бабушка и дедушка в ночь свадьбы и 60 лет спустя»

© Unknown / Imgur  

20 пар, которые доказали, что время стирает все, кроме настоящей любви

А вы когда-нибудь были влюблены? Как думаете, в чем секрет долгих и счастливых отношений?

Фото на превью LazyFlamingRooster / Reddit

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