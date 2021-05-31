20+ открытий повзрослевших мальчишек и девчонок, которым родители талдычили все детство: «Вот вырастешь — поймешь»
Все детство мы атаковали наших мам, пап, бабушек и дедушек вопросами о совершенно разных ситуациях, традициях и правилах, которым мы вовсе не хотели следовать. А сейчас, разменяв третий десяток, мы осознали, что те самые вещи, которые мы в детстве просто не переваривали, словно комки в манной каше, оказываются очень полезными во взрослой жизни.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить, что в детстве говорили нам наши родные и близкие, чтобы наконец понять, что старшие в чем-то оказались правы.
- Я в 40 лет поняла, что это не мама тупая как пробка, а я. Когда я в 20 лет говорила, что «иду на пляж с подругами», а сама надевала шпильки, нарядное платье, делала яркий макияж и под зонтом уходила в дождь, я думала: «Как можно быть такой глупой и верить, что дочка идет на пляж?» Сейчас думаю: «Боже, откуда у мамы было столько сил, чтобы не ржать, и почему я, такая тупая, считала, что гениально умею врать». © LeeNka / Pikabu
- Когда завела своих детей, наконец поняла, чего мама так нервничала, когда я гуляла допоздна без предупреждения. И да, я действительно ее спрашивала: ведь у нас спокойный город, что со мной может случиться, почему она так нервничает? Она отвечала, что пойму, когда вырасту и заведу детей. © CBOEBPEMEHHOCTb / Pikabu
- Супы и холодец, оказывается, можно есть просто так, а не под страхом наказания или обещания шоколадки, если доешь тарелку. © buburun / Pikabu
- И сало к горячему супу, оказывается, не бууэээ, а комбо! © Stakanyaka / Pikabu
- Борщ и плов это вкусно. Конфеты сильно переоценены. © zigoota / Pikabu
- Носить шапку и теплый пуховик до коленок — это супер! © mona.cardamona / Pikabu
- Подштанники — сила. © Jaseema / Pikabu
- Варежки на резинке — это круто. © Magnus1 / Pikabu
- Добавлять укроп и петрушку в любой суп вкусно, как и салат из зелени, если туда капнуть бальзамика. Если смотреть футбол, начнешь понимать его смысл, и постепенно можно будет высидеть все 90 минут. © pipper / Pikabu
- Вареный лук это вкусно, если он варился в мясном бульоне. © HappyGoblin / Pikabu
- Гречневая или манная кашка на завтрак и еще бутерброд к ней, с маслом и сыром и какао... Красота! Поспать часок после обеда... Лечь раньше 23 часов и выспаться к будильнику. Вовремя убираться, чтобы было меньше генеральных уборок. © Kattttya / Pikabu
- Избегай компьютерных игр, использующих аддиктивные механики. Это рано или поздно прекратит приносить удовольствие, но вырваться из этого сложно. © DmitryAR / Pikabu
- А перила на лестницах — это, оказывается, тема! Реально помогают подниматься — спускаться. © Filipp0k / Pikabu
- «Учите английский, пока бесплатно — потом платить будете!» — декан в университете, когда мы забивали на английский. Как в воду глядел. © Serg1907 / Pikabu
- Зубы надо было чистить 2 раза в день! Вырос — понял! Не понял только, где деньги на зубы взять и за что 180 тысяч платить! © Nikolay1107 / Pikabu
- Понял, что с з/п в 40 тыс. не накопить 120 тыс. за 3 месяца. © AnVanPan / Pikabu
- Не бойся переезжать. Это огромное количество возможностей, приключения и опыт. Это поиск лучшего места для себя и успеха в карьере. © DmitryAR / Pikabu
- Торт на празднике не самое важное. Ни разу не расстроился, что до торта не дошла очередь. © NebesnyKot / Pikabu
- Однажды мама мне сказала, что боится сюрпризов. Мне было лет 6, и я удивилась: как можно не любить сюрпризы? Это же так весело! Помню, мама ответила: «Подрастешь — поймешь...» © Rotifera / Pikabu
- А я понял, зачем меня к бабушке на все лето отправляли. © Neheyl / Pikabu
- Шапка летом — это нормально, в трусах и шерстяных носках дома — это хорошо. Можно одеваться хоть в картофельный мешок — оказывается, на тебя никто не смотрит. И почему-то тянет к земле, на дачу. © CatcherRye / Pikabu
- Поняла, что пока нет своих детей, не поймешь тех, у кого они есть. © Uorshie / Pikabu
- Всегда выключать свет за собой. Ох уж эти ежемесячные квитки. © AsyaRatu / Pikabu
А что вам в детстве говорили ваши родители?
Фото на превью LeeNka / Pikabu
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