20+ очаровательных детей, которые покорят даже деловых и серьезных взрослых

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В каждом ребенке есть немного волшебства. Что-то необъяснимо цепляющее, делающее малыша уникальным и по-своему обворожительным. Их невозможно не любить, ведь дети, как никто другой, привносят свет в нашу жизнь.

Мы в AdMe.ru хотим показать вам детей, один только вид которых по-настоящему впечатляет, и надеемся, что вы разделите наши эмоции.

1. «Пусть и ненастоящая панда, но все же моя племяшка производит не меньшее впечатление»

2. Если долго смотреть в ее глаза, можно впасть в транс

3. Трудно не поддаться обаянию этой малышки

4. Как можно устоять перед такой искренностью?

5. Такой редкий цвет глаз делает взгляд этого мальчика действительно потрясающим!

6. Брат и сестра с золотыми кудряшками

7. Эта девочка чудесна, как цветок в саду

8. Иногда одни только глаза могут просто завораживать

9. Этот мальчик украшает наш мир собой

10. Она может осветить своим сиянием всю комнату

11. Воплощение традиции и чистой красоты

12. Да это же просто копия Мериды из «Храброй сердцем»!

13. Будем честными: кто же устоит перед тортом?

14. Один этот счастливый паренек может растопить целую гору льда

15. А эту малышку явно часто тискают за щечки

16. Ну как можно не закутать ее в плед и не обнять покрепче?

17. Сдаюсь, мимиметр уже на пределе

18. Кудряшек и ямочек достаточно, чтобы покорить любого

19. Ребенок или крольчонок? Неважно, все равно восхитительно!

20. Бесполезно сдерживать возгласы умиления, когда видишь такого очаровательного карапуза

21. Ну как тут не улыбнуться такому счастливому созданию?

22. Настоящая куколка!

23. А вот и юная принцесса подрастает