20 фотографий, которые вернут настроение даже в самый непростой день

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Каждому знакома ситуация, когда неделя только началась, а сил уже нет. Но есть проверенное средство, которое вернет вам настроение и позитивный настрой: не все супергерои носят плащи — некоторым достаточно пушистых лап, мокрого носа и хвоста. На помощь спешат самые милые существа на нашей планете — котенок с бездонными глазами, маленький барсук и много щенков.

AdMe.ru гарантирует, что ничего более важного и милого за сегодняшний день вы точно не увидите.

1. Последний из 7 щенков родился с порядковым номером на носу

2. Крольчонок на ладони

3. У этого джентльмена есть для вас подарок

4. Черепашки, которым никогда не бывает скучно

5. Разве можно сопротивляться этому взгляду?

6. Черный бельчонок

7. Его зовут Манго, и он дарит вам свою улыбку

8. Красивый, хоть и немного со странностями кот

9. Каждый хочет получить немного внимания

10. Его зовут Лео, и он пока только учится играть

11. А этого пса уже можно назвать опытным путешественником

12. Вы можете представить глаза прекраснее, чем у этого котенка?

13. Это Боуи, и наверняка он уже завоевал ваше сердце

14. В дождливый день эти двое с легкостью заменят солнце

15. Целая коробка милых черепашек, которым подарят свободу и выпустят в океан

16. «Я думал, что моей собаке некомфортно, но каждый раз, когда я пытался вытащить ее, она просилась назад»

17. Только природа могла создать такую невероятную красоту

18. Этот пес никогда не расстается со своей любимой игрушкой

19. Детеныш выдры

20. Кто сказал, что барсуки не могут быть милыми?

Изменилось ли ваше настроение к концу просмотра этих фотографий?