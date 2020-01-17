20+ неписаных правил, за нарушение которых давно пора назначать крупные штрафы

Не надо так остро реагировать, когда кто-то говорит, что он не женат / не замужем. Все в порядке. Красивые люди могут быть одинокими. Умные люди могут быть одинокими. Это не имеет большого значения. Не говорите: «Я не могу в это поверить. Как такой человек может быть один?! » Это очень раздражает. © Tanushri Sharma / quora

Хотите сделать кому-то комплимент по поводу внешности? Хвалите так, чтобы это не было похоже на приставание. То есть: волосы / одежда — отлично; черты лица / татуировки — возможно; попа / грудь — вот этого не надо! © Balthazar_rising / reddit

Правило для девушек: если что-то можно исправить в течение 5 минут (макияж, что-то застряло в зубах, мелкие погрешности в одежде), вы говорите подруге об этом и помогаете, если это необходимо. Если это невозможно исправить на месте, вы держите рот на замке. До тех пор, пока не предоставится возможность исправить ситуацию. © PenguinsOnAWire / reddit