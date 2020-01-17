20+ неписаных правил, за нарушение которых давно пора назначать крупные штрафы
Социальные нормы — неписаные, но весьма конкретные правила поведения. Мы ожидаем, что люди в той или иной ситуации будут вести себя определенным образом. И когда что-то идет не так, мы видим в этом злой умысел и даже не предполагаем, что кто-то может не знать таких элементарных вещей.
На площадках, таких как Quora или Reddit, часто возникают топики, где пользователи пишут те негласные правила, которые они считают очевидными и обязательными для всех. Мы в AdMe.ru решили прочесть все треды, которые смогли найти. Скажем честно — некоторые правила настолько нам понравились, что мы бы закрепили их законодательно.
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Не надо так остро реагировать, когда кто-то говорит, что он не женат / не замужем. Все в порядке. Красивые люди могут быть одинокими. Умные люди могут быть одинокими. Это не имеет большого значения. Не говорите: «Я не могу в это поверить. Как такой человек может быть один?! » Это очень раздражает. © Tanushri Sharma / quora
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Хотите сделать кому-то комплимент по поводу внешности? Хвалите так, чтобы это не было похоже на приставание. То есть: волосы / одежда — отлично; черты лица / татуировки — возможно; попа / грудь — вот этого не надо! © Balthazar_rising / reddit
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Правило для девушек: если что-то можно исправить в течение 5 минут (макияж, что-то застряло в зубах, мелкие погрешности в одежде), вы говорите подруге об этом и помогаете, если это необходимо. Если это невозможно исправить на месте, вы держите рот на замке. До тех пор, пока не предоставится возможность исправить ситуацию. © PenguinsOnAWire / reddit
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Если кто-то молчит и не настроен на разговор, не надо каждую чертову секунду спрашивать: «Что случилось?» Дайте человеку немного свободного пространства, спросите 1 или 2 раза максимум. Если он захочет, он сам придет и поделится с вами. © Anuja Tripathi / quora
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Не спускайте собаку с поводка. Мне наплевать, насколько милый и дружелюбный у вас пес. Просто держите его на поводке. Я могу размахивать руками, громко говорить и испугать его так, что он набросится на меня, и кто тогда будет виноват? Я могу с детства бояться собак. У меня на руках может быть ребенок. Еще раз — возьмите собаку на поводок. © missmaggy2u / reddit
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Если едва знакомый человек интересуется у вас «Как дела?» — это всего лишь вежливость. Не надо рассказывать всем о своих проблемах. © Allyson-Miller / quora
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Не умничайте на приеме у врача. Не говорите доктору, что вы уже все знаете о своем заболевании, так как читали о нем в интернете. Конечно, вы осведомлены, но ваши знания поверхностны, в то время как врач видит всю картину. © Ranz / quora
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Не надо в мессенджерах писать «привет», а затем замолкать в ожидании ответа. Просто напиши сразу, чего ты хочешь. © fadyekamel / reddit
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Если в темное время суток парень догоняет на улице женщину, то он должен, не приближаясь слишком близко, очень быстро ее обогнать, желательно обогнув по дуге. Потому что в наше неспокойное время не стоит заставлять женщин паниковать, идя за ними. © Forestisinthetrees / reddit
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Когда вас приглашают на ужин, обратите внимание на то, что заказывает человек, который платит, и заказывайте блюдо по такой же цене или чуть дешевле. Не надо просить принести вам стейк, если ваш знакомый ограничился салатом. © Louis Scott / quora
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Жуйте с закрытым ртом. Удивительно, как много людей нарушают это правило, и это не очень приятное зрелище. И не разговаривайте во время еды, потому что ваши слова приглушены, а вы плюетесь пережеванной пищей. © Rafter Chan / quora
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Если ваши друзья помогают вам с переездом, то вы должны, во-первых, заранее собраться, а во-вторых, предложить им пиццу и пиво. © jjbutts / reddit
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С незнакомцами, которые носят наушники, читают книгу или едят, нельзя заговаривать, если только нет пожара, снайпера на крыше или угрозы взрыва. И даже тогда вы должны извиниться, перед тем как предупредить их. © Jake Williams / quora
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Если вас хотят подвезти, не трогайте чужое радио и не произносите уничижительных комментариев по поводу класса автомобиля. А если вы единственный попутчик, садитесь на переднее сиденье: никому не нравится чувствовать себя вашим шофером. © Emil-Baltman / quora
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Если кто-то пытается припарковать машину на тесной улочке, а вы при этом едете сзади и вам приходится ждать, не надо жать на гудок. Это заставляет людей нервничать, и они провозятся еще дольше. © cutsjuju / reddit
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Не стойте вплотную к карусели при получении багажа в аэропорту. Когда все толпятся вокруг нее, люди позади не могут видеть, когда появляются их вещи. © ClawTheBeast / reddit
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Ребенок бьется в истерике в ресторане? Выведите его на улицу и ждите, пока он успокоится. Не берите с собой детей, если они не умеют вести себя за столом, если только не хотите заплатить и за мою еду. © Tom Jennett / quora
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Ваши родители всегда будут пытаться дать вам совет, потому что, независимо от того, сколько вам лет, вы все равно их ребенок. Стойте и слушайте, не перебивая их. Вы можете прислушаться к советам, но, если не согласны, поступайте так, как считаете нужным. Вы способны сделать это, не споря и не обижая их. © Hiram Mason / quora
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Никогда не целуйте чужих детей и не дарите им ничего, кроме сладостей и небольших сувениров: вас могут неправильно понять. © Wayne Wambua / quora
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Не болтай по телефону, когда оплачиваешь покупки на кассе, особенно если очередь длинная. Это невероятно раздражает не только кассира, но и всех людей позади тебя. © Pranav Vasanthi / quora
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Когда вам нужно остановиться и посмотреть поближе на товары на полках в супермаркете, потяните тележку за собой, не оставляйте ее в середине прохода. © andypro77 / reddit
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Прежде чем сесть на свободное место в автобусе, метро или любом другом общественном транспорте, посмотрите, нет ли кого-то, кто нуждается в нем больше, чем вы. © Prem Nikalje / quora
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Звони родителям хотя бы 1 раз в день, если ты живешь вдали от них. Ты же не Дейенерис, по горло занятая борьбой за Железный трон. © Sharath Chandra Kasarla / quora
А вам есть что добавить к этому далеко не короткому списку? О каких неписаных правилах, по вашему мнению, должны знать все?