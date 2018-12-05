20+ фото, которые наглядно объяснят, почему весь интернет без ума от мейн-кунов

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Что мы знаем о мейн-кунах? Представители этой породы самые большие среди домашних кошек — раз. Экстремально пушистые — два. Смотрят на всех свысока — три. И есть в них какая-то необъяснимая магия диких предков — четыре.

Мы в AdMe.ru уже очарованы великолепием мейн-кунов и решили поделиться этим волшебством с вами. Котик-нянька нас особенно впечатлил.

1. Царь, очень приятно, царь

2. Зима — любимое время года всех мейн-кунов

3. Когда такой котик выходит погулять, прячутся даже собаки

4. Мама, угадай, кто здесь!

5. Держать равновесие в особо неустойчивых позах — мой конек!

6. Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...

7. 2-месячные мейн-куны на приеме у ветеринара. Можно забрать себе их всех?

2-месячные мейн-куны весят около 1,5 кг, а уже к 3–4 месяцам догоняют по весу обычных взрослых кошек.

8. «Мой кот не может сделать выбор между коробкой и крышкой. Да, сложная дилемма!»

Даже во время шалостей мейн-куны сохраняют невозмутимый вид. Привычка держаться с достоинством у них присутствует с самого детства.

9. В глаза мне смотри, человек!

10. Зеленые альпийские луга, заснеженная вершина... Постойте, да это же котик!

11. Ее Величество Марион на своем троне

12. Думаю, в нашем роду были львы

13. Он был самым маленьким среди своих братьев и сестер

14. Доставайте камеру, сейчас котик будет зевать!

15. Что это там у тебя в руках? Сам отдашь?

16. Мейн-куны как будто созданы для фотосессий

17. Я и мой человек Отто

18. Даже метисы мейн-кунов поражают своими размерами

19. Вам не нужна нянька, если у вас есть мейн-кун

3-годовалый мейн-кун Людо признан самой длинной домашней кошкой на Земле. Кот весом 15 кг обожает присматривать за детьми. Хозяевам Людо повезло: у них есть нянька и телохранитель в одном лице. Или морде.

20. «Мой мейн-кун ленился себя вылизывать, образовалось много колтунов. Я отнес к ветеринару кота, а вернулся домой с маленьким львом»

21. «Каждый раз, когда я прошу Терри попозировать, он делает такое лицо»

22. У ветеринара: «Я буду заинькой, обещаю»

23. Когда идешь по жизни рука об руку с мейн-куном

24. У мейн-куна Лорда только один глаз, но это не мешает настоящему пирату радоваться жизни

25. Вообще-то мы отличные охотники, но иногда что-то идет не так. Она все еще преследует меня?

26. Ветер — не повод отказываться от фотосессии, если ты мейн-кун

27. Релаксирую с хозяйкой

Ну что, уже ищете ближайший питомник мейн-кунов? Или у вас уже есть парочка? Расскажите, как вам живется с этими роскошными шерстяными монстрами.