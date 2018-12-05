20+ фото, которые наглядно объяснят, почему весь интернет без ума от мейн-кунов
Что мы знаем о мейн-кунах? Представители этой породы самые большие среди домашних кошек — раз. Экстремально пушистые — два. Смотрят на всех свысока — три. И есть в них какая-то необъяснимая магия диких предков — четыре.
Мы в AdMe.ru уже очарованы великолепием мейн-кунов и решили поделиться этим волшебством с вами. Котик-нянька нас особенно впечатлил.
1. Царь, очень приятно, царь
2. Зима — любимое время года всех мейн-кунов
3. Когда такой котик выходит погулять, прячутся даже собаки
4. Мама, угадай, кто здесь!
5. Держать равновесие в особо неустойчивых позах — мой конек!
6. Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
7. 2-месячные мейн-куны на приеме у ветеринара. Можно забрать себе их всех?
2-месячные мейн-куны весят около 1,5 кг, а уже к 3–4 месяцам догоняют по весу обычных взрослых кошек.
8. «Мой кот не может сделать выбор между коробкой и крышкой. Да, сложная дилемма!»
Даже во время шалостей мейн-куны сохраняют невозмутимый вид. Привычка держаться с достоинством у них присутствует с самого детства.
9. В глаза мне смотри, человек!
10. Зеленые альпийские луга, заснеженная вершина... Постойте, да это же котик!
11. Ее Величество Марион на своем троне
12. Думаю, в нашем роду были львы
13. Он был самым маленьким среди своих братьев и сестер
14. Доставайте камеру, сейчас котик будет зевать!
15. Что это там у тебя в руках? Сам отдашь?
16. Мейн-куны как будто созданы для фотосессий
17. Я и мой человек Отто
18. Даже метисы мейн-кунов поражают своими размерами
19. Вам не нужна нянька, если у вас есть мейн-кун
3-годовалый мейн-кун Людо признан самой длинной домашней кошкой на Земле. Кот весом 15 кг обожает присматривать за детьми. Хозяевам Людо повезло: у них есть нянька и телохранитель в одном лице. Или морде.
20. «Мой мейн-кун ленился себя вылизывать, образовалось много колтунов. Я отнес к ветеринару кота, а вернулся домой с маленьким львом»
21. «Каждый раз, когда я прошу Терри попозировать, он делает такое лицо»
22. У ветеринара: «Я буду заинькой, обещаю»
23. Когда идешь по жизни рука об руку с мейн-куном
24. У мейн-куна Лорда только один глаз, но это не мешает настоящему пирату радоваться жизни
25. Вообще-то мы отличные охотники, но иногда что-то идет не так. Она все еще преследует меня?
26. Ветер — не повод отказываться от фотосессии, если ты мейн-кун
27. Релаксирую с хозяйкой
Ну что, уже ищете ближайший питомник мейн-кунов? Или у вас уже есть парочка? Расскажите, как вам живется с этими роскошными шерстяными монстрами.
Фото на превью lotus_the_mainecoon / Instagram