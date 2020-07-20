20+ мужчин, которые ошеломили своих дам неординарными сюрпризами

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Цветы, конфеты, плюшевые мишки, свидания в кафе и прогулки по городу — это слишком банально для героев нашей подборки. Эти парни вытворяют такое, что их девушки не сразу обретают дар речи после сюрпризов.

Мы в AdMe.ru под впечатлением от мужчин, которые без слов способны очаровать свою девушку, и делимся их успехами.

«Я нафаршировал клубнику манго, чтобы моя девушка могла перекусить»

«Подарок на день рождения моей девушке, мой первый опыт»

«У нас сорвалась поездка в Париж на каникулы, но Люк удивил меня, нарисовав Эйфелеву башню мелом на стене в нашем маленьком городке Фредериксбурге»

«Он все же сделал мне предложение в „Париже“!»

«Мой папа построил для мамы гардеробную на чердаке»

«Моя девушка живет в 480 км от меня. Но я проехал 5 часов и удивил ее. Реакция того стоила»

«Позвал девушку на свидание, чтобы показать самый большой гриб Орегона, которому около 8 650 лет»

«Таким образом, она может осуществить свои сказочные мечты о прыжке под грибной шапкой».

«У них закончились цветы. Надеюсь, моя девушка не возражает против такого»

«Сделал подарок для моей подруги. Она использует это каждый день»

Александр оставил послание в игре. Затем передал управление своей девушке, и она прочитала: «Фанни, будь моей женой»

Александр попросил разработчика оставить послание в дополнении к любимой игре. Теперь пасхалка навсегда останется в Metro Exodus — Sam’s Story. «Она согласна! Таким способом я всего-навсего хотел показать, что любовь куда сильнее ядерной войны», — сообщил молодой человек. В этом году Александр стал мужем красавицы Фанни. Пара просто светится от счастья.

«Этим вечером, пока моя подруга смотрела в экран iPad, мне захотелось нарисовать ее гуашью. 40 минут, и все готово»

«Получилось довольно уютно. И обратите внимание на нашу симпатичную лампу-сову».

«Я сапожник, как и мои отец и дедушка. Поэтому я решил сделать новые сапоги для моей девушки»

«Я приготовил все это для своей девушки и ее родителей. Очень старался произвести на них впечатление»

«Я оделся как Десятый Доктор в качестве сюрприза ко дню рождения моей подруги»

«Сделал щенка моей девушки в Minecraft»

«А я научился вязать крючком и связал этот топик для моей подруги»

«Проект завершен. Сделал своей девушке подставку для растений»

«Вчера была наша годовщина знакомства, и я сам сделал вот такой сюрприз для моей подруги»

«Я испек этот торт на день рождения моей девушки»

Настоящие поттероманы, конечно же, сразу узнали торт ко дню рождения Гарри Поттера от Хагрида.

«Собрал процессор на день рождения для моей подруги. Ее любимый цвет — розовый»

«Отвез свою подружку на Аляску, чтобы попросить ее выйти за меня замуж. Северное сияние стало огромным бонусом»

«Сделал подруге огненное кольцо для власти над всеми. Она была счастлива»