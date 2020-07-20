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20+ мужчин, которые ошеломили своих дам неординарными сюрпризами

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Цветы, конфеты, плюшевые мишки, свидания в кафе и прогулки по городу — это слишком банально для героев нашей подборки. Эти парни вытворяют такое, что их девушки не сразу обретают дар речи после сюрпризов.

Мы в AdMe.ru под впечатлением от мужчин, которые без слов способны очаровать свою девушку, и делимся их успехами.

«Я нафаршировал клубнику манго, чтобы моя девушка могла перекусить»

© ThatChubbyHubby / twitter

«Подарок на день рождения моей девушке, мой первый опыт»

© lovelyauras / reddit

«У нас сорвалась поездка в Париж на каникулы, но Люк удивил меня, нарисовав Эйфелеву башню мелом на стене в нашем маленьком городке Фредериксбурге»

© erikadiff / twitter

«Он все же сделал мне предложение в „Париже“!»

«Мой папа построил для мамы гардеробную на чердаке»

© yagirljoss / twitter

«Моя девушка живет в 480 км от меня. Но я проехал 5 часов и удивил ее. Реакция того стоила»

© lifebymick / reddit

«Позвал девушку на свидание, чтобы показать самый большой гриб Орегона, которому около 8 650 лет»

© CarpeVinum_ / twitter

«Таким образом, она может осуществить свои сказочные мечты о прыжке под грибной шапкой».

«У них закончились цветы. Надеюсь, моя девушка не возражает против такого»

© Whereisblockaye / twitter

«Сделал подарок для моей подруги. Она использует это каждый день»

© FolkAxe / reddit

Александр оставил послание в игре. Затем передал управление своей девушке, и она прочитала: «Фанни, будь моей женой»

© Александр Сафронов / vk, © Александр Сафронов / vk

Александр попросил разработчика оставить послание в дополнении к любимой игре. Теперь пасхалка навсегда останется в Metro Exodus — Sam’s Story. «Она согласна! Таким способом я всего-навсего хотел показать, что любовь куда сильнее ядерной войны», — сообщил молодой человек. В этом году Александр стал мужем красавицы Фанни. Пара просто светится от счастья.

«Этим вечером, пока моя подруга смотрела в экран iPad, мне захотелось нарисовать ее гуашью. 40 минут, и все готово»

© MilesJohnston / twitter

«Получилось довольно уютно. И обратите внимание на нашу симпатичную лампу-сову».

«Я сапожник, как и мои отец и дедушка. Поэтому я решил сделать новые сапоги для моей девушки»

© IxMaybe_ / reddit

«Я приготовил все это для своей девушки и ее родителей. Очень старался произвести на них впечатление»

© GiddyOutMyWay / reddit

«Я оделся как Десятый Доктор в качестве сюрприза ко дню рождения моей подруги»

© StarFist / reddit

«Сделал щенка моей девушки в Minecraft»

© CanadianMeiHam / reddit

«А я научился вязать крючком и связал этот топик для моей подруги»

© VagabondingOregonian / reddit

«Проект завершен. Сделал своей девушке подставку для растений»

© hippopowerbeast / reddit

«Вчера была наша годовщина знакомства, и я сам сделал вот такой сюрприз для моей подруги»

© maagzz_ / twitter

«Я испек этот торт на день рождения моей девушки»

© cacocardassi / twitter

Настоящие поттероманы, конечно же, сразу узнали торт ко дню рождения Гарри Поттера от Хагрида.

«Собрал процессор на день рождения для моей подруги. Ее любимый цвет — розовый»

© paulreyes29 / reddit

«Отвез свою подружку на Аляску, чтобы попросить ее выйти за меня замуж. Северное сияние стало огромным бонусом»

© zippozebra / reddit

«Сделал подруге огненное кольцо для власти над всеми. Она была счастлива»

© soulslinger211 / reddit

Расскажите, а какие сюрпризы устраивали вам? Необычные подарки, свидания?

Фото на превью Whereisblockaye / twitter
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