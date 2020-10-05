20 мужчин, для которых встать на одно колено с кольцом — это слишком обыденно, и они придумали кое-что покруче

В современном мире предложение руки и сердца постепенно отходит на второй план: все принято тщательно планировать, обсуждать, согласовывать. И это по-своему замечательно. Но настоящий романтик даже в такой ситуации найдет, как проявить себя, — совсем как герои нашей сегодняшней подборки.

Мы в AdMe.ru просмотрели много радостных и памятных фотографий, на которых запечатлен тот самый волнительный момент. Некоторые из них оказались такими трогательными, что мы решили собрать их вместе и показать вам. А в бонусе вас ждет история от настоящего гуру романтики.

«Спустя 7 лет после выпускного: я не смог сохранить в тайне план этой поездки, ужасно подстригся и достал кольцо только на следующий день после того, как мы уехали из города»

«И вот после того, как мы взобрались на холм и были жутко вымотаны подъемом, я наконец сделал предложение. Она — мой лучший друг».

«Вместе со мной он делал предложение моей невесте. А еще съел часть таблички. Она сказала „да“»

«Мой папа хочет спросить тебя кое о чем. Для продолжения нажмите „старт“».

«После игры в страйкбол мой лучший друг сделал мне предложение. Вам может показаться странным, что он выбрал именно это место, но нет. Мы оба занимались любимым делом, и я счастлива!»

«Мой пес Леонард и я оделись одинаково, чтобы сделать предложение моей девушке. Если присмотритесь, увидите его черный галстучек. Мы были в восторге, когда она сказала „да“!»

«Это собака моего парня. Несколько недель назад, когда любимый сделал мне предложение, пес нес на шее кольцо. Он просто замечательный»

«Не каждый день тебе делают предложение в специально созданной видеоигре. Я выбрала «А»

«Ты выйдешь за меня? А — да, В — нет».

«Вчера я предложил своей девушке выйти за меня. Коробочку для кольца я сделал из ракушки, которая принадлежала ей еще с детства»

«Сразу же после того, как мой жених сделал мне предложение, наша собака громко завыла. Надеюсь, это значит, что она одобряет»

«Год назад я сделал предложение своей диснеевской принцессе. Сейчас мы готовимся к тематической свадьбе»

Романтика может быть и такой

«Мой будущий отчим наконец сделал предложение маме»

«Мы с любимым вместе с 2010 года. На этих выходных он сделал мне лучшее предложение из возможных»

«Ты выйдешь за моего папу?»

«После 7 лет брака решил сделать повторное предложение своей жене и подарил ей кольцо, когда мы были в „Волшебном королевстве“»

«Слоны — мои любимые животные. И мой парень сделал мне предложение, когда мы были всего в нескольких метрах от слона. Мы женаты уже 2 месяца»

«Когда я делал предложение своей жене, этот малыш был моим помощником»

«Выходи за меня».

Неожиданными решениями удивляют не только мужчины

«Попросил ее выйти за меня снежным вечером в Центральном парке»

«На этих выходных мой парень ехал ко мне 3,5 часа, чтобы удивить меня предложением руки и сердца. А самое лучшее — он взял с собой моего кота»

Надпись на табличке: «Мои мама и папа собираются пожениться».

«Тот самый момент, когда он сделал мне предложение на Рождество. Я понятия не имела, что меня ждет, а на упаковке было написано „Да обернись же ты!“»

Бонус: предложение, которое будет сложно забыть

Мне мой муж сделал предложение очень нежно. Я была беременна уже, он сидел ко мне спиной, уткнувшись в компьютер, и сказал, не оборачиваясь: «Не, на фиг, сейчас жениться не будем, летом поженимся». © «Палата № 6» / Vk