20 младенцев, которые выглядят старше нас с вами

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Вы наверняка замечали и невольно задумывались, почему некоторые младенцы выглядят так, словно им уже пора на пенсию. Но разгадка проста: у новорожденных не до конца сформированы кости, поэтому коже просто некуда прикрепиться. Со временем кости укрепляются, их объем увеличивается, а кожа на них натягивается. К счастью, морщины временны, а значит, нет ничего плохого в том, чтобы посмеяться над такими младенцами-стариками, которые, словно подъездные бабушки, жалуются на цены и говорят, что раньше было лучше.

Мы в AdMe.ru подобрали 20 фотографий, на которых дети выглядят уж очень взрослыми и серьезными.

1. Когда увидел, как целуются мама и папа

2. Да-да, тот самый ворчливый сосед из квартиры напротив

3. Старик, который постоянно жалуется, что чай опять подорожал

4. Ребенок из Норвегии впервые видит мир

5. «Куда столько, мам?»

6. Дедушки радуются примерно так же, когда к ним приезжают внуки

7. Когда ты с первых дней можешь делать селфи

8. Такой молодой, но уже лысеет

9. «Бабушка, твои шутки не смешные»

10. Когда твой ребенок — вылитый Дэнни Де Вито

11. «Ух, какая ночка вчера была...»

12. «В смысле маминого молока больше нет?»

13. «Может, вернемся домой? Там теплее»

14. «Никто не видел мои зубы?»

15. Лоб 50-летнего мужчины

16. У каждого есть такой дядя: сам сказал, сам посмеялся

17. Когда мама сказала, что приготовит брокколи и редиску

18. Ну да, с утра никто не красавчик

19. «Идите играть в свой двор, хулиганье»

20. В животе было лучше...