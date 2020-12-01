20+ мам и пап, которые с техникой на вы. Но, к счастью, рядом всегда есть мы

Мы настраиваем родителям ноутбуки, помогаем установить приложения на смартфон, учим пользоваться эмодзи и смайликами. И уже привыкли к тому, что порой случаются сбои: то ноутбук не хочет заряжаться через аудиоразъем, то в Google постоянно меняется логотип, а то вдруг телефон сходит с ума и начинает снабжать все сообщения какими-то странными точками.

Мы в AdMe.ru стараемся относиться к этому с юмором и всегда помогаем старшим родственникам чем можем. Ведь когда-нибудь мы станем старенькими и сами будем обращаться к своим детям внукам: «У меня что-то дематериализатор в телепортаторе тормозит, не посмотришь?»

«Нашел у мамы в столе копию оригинальной Doom на дискете»

«Мама спросила, почему ее компьютер так тормозит. У нее 11 панелей инструментов в браузере»

«Мой папа не знает, как увеличивать масштаб на своем iPhone, поэтому сообщения и письма он читает вот так»

«Отец отказывается использовать встроенный навигатор. Приклеивает скотчем бумажки поверх экрана»

«Мама заряжает свой телефон в форме для выпечки, потому что слышала, что телефоны взрываются»

«Увидел мамин телефон и решил провести небольшое расследование. Сообщил ей, что вместо защитной пленки она использовала упаковку от нее»

«Мы с папой в шутку сказали маме, что уйдем из магазина только после того, как она оставит селфи на каждом устройстве»

«Так моя мама устанавливает напоминания на своем телефоне»

«Ягоды, понедельник».

«Сегодня мама попросила меня посмотреть, работает ли ее 30-летний Mac»

«Мама нашла в газете описание приложения, которое ее заинтересовало. Вместо того чтобы сфотографировать, она вырезала и приклеила его сзади на телефон»

«Моя мама что-то сделала с текстовыми сообщениями, и у нее появились на них точки. Она не могла от них избавиться. Пока я над этим думал, она успела обратиться в поддержку Apple»

«Пожалуйста, не меняй логотип так часто»

«Моя мама и технологии»

«Только моя мама...»

«Моя мама с помощью лупы рассматривает фотографии на моем телефоне. Люблю ее до смерти, но технологии не ее сильная сторона»

«Только что понял, почему мамин ноутбук не заряжался»

«Вчера вечером мне позвонил папа и сказал, что у него на ноутбуке вирус, потому что на экране появился какой-то цветок. Сегодня он прислал мне эту фотографию»

«Мой отец прилепил наклейку на экран телефона, чтобы скрыть уведомление, от которого он не может избавиться»

«Вот так моя тетушка блокирует рекламу на экране своего компьютера»

«Моя мама случайно распечатала свои документы о разводе на стикерах»

Вот она, кибернаука