20+ крутых отцов, чья любовь слаще меда
Быть отцом не менее сложно, чем матерью. Впрочем, папы не унывают и вместе с мамами в процессе воспитания выкладываются на 100 %. Они защищают и поддерживают своих малышей с 1-го дня, наблюдают, как те растут, взрослеют и отмечают выпускные. Иногда папы даже не могут сдержать слез радости. И мы вслед за ними не собираемся скрывать своих нежных чувств.
AdMe.ru от души аплодирует отцам за все, что те делают для своих детей, и представляет вам лучшие примеры того, насколько глубокой и нежной может быть папина любовь.
1. Он взял малышку на свой выпускной и через 18 лет с гордостью сопровождал дочь на ее собственный
2. Отец и сын отлично проводят время (с разницей в 30 лет)
3. «Свадебный фотограф предложил мне посмотреть фотографии с папой. Думаю, по этому снимку понятно, как мне повезло иметь такого отца»
4. «Мой брат стал первым, кто получил степень магистра в моей семье. Папа не мог перестать плакать»
5. «Мой отец скончался от рака, когда мне было 16 лет. Перед смертью он заранее заплатил за цветы, чтобы я получала их каждый год на свой день рождения, пока мне не исполнится 21 год. Это последний букет от него на мой 21-й день рождения»
6. Отец и дочь. Неразлучны всю жизнь
7. Он набил себе эту татуировку в память о последнем, что дала ему дочь, перед тем как погибла в аварии
8. «Мой любимый впервые держит наших близнецов, родившихся недоношенными через 30 недель»
9. Ее папа вырвался с работы, чтобы зайти в класс и преподнести ей цветы
10. Папа помогает своей девочке крутить обруч. Посмотрите, как она гордится!
11. В школе обнаружили, что у девушки нет документов, и ее стипендию и льготу на обучение аннулировали. Отец поддерживал ее все эти годы, и она наконец смогла завершить обучение
12. Отец и дочь нарядились для похода на «Золушку» в кино
13. «Отец уснул после бессонной ночи ухаживаний за моим больным братом»
14. Папа всегда найдет необычный способ защитить своих детей от любых погодных условий
15. «Папа позаботился о том, чтобы мой шоколадный батончик не растаял»
16. Отец и сын одеваются в одном стиле
17. Этот отец помогает парализованному сыну ходить с помощью специального приспособления, и мальчик просто не может скрыть своей радости!
18. Отец с дочерью участвуют в благотворительном забеге
19. Этот отец помогает слепому сыну понять, как проходит игра, передвигая его руки по маленькому футбольному полю
20. «Мы участвовали в танцевальном конкурсе пап с дочками, и наша фотография с прошлого года использовалась в качестве афиши. Моя дочь чувствовала себя суперзвездой»
21. Он прикрывает малышу глаза от солнца
22. «Мой папа бесплатно играет роль Бэтмена, чтобы порадовать детей, борющихся с раком в детской больнице»
23. В фейсбуке школа попросила 50 отцов-добровольцев принять участие в мероприятии, чтобы дети, у которых нет отца или чьи отцы не могли там присутствовать, все равно получили бы папино внимание. Прибыло 600 отцов из самых разных мест
А вы знаете примеры образцовой отцовской любви? Поделитесь с нами этим теплым воспоминанием!
Фото на превью beaverkc / reddit