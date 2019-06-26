20+ крутых отцов, чья любовь слаще меда

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Быть отцом не менее сложно, чем матерью. Впрочем, папы не унывают и вместе с мамами в процессе воспитания выкладываются на 100 %. Они защищают и поддерживают своих малышей с 1-го дня, наблюдают, как те растут, взрослеют и отмечают выпускные. Иногда папы даже не могут сдержать слез радости. И мы вслед за ними не собираемся скрывать своих нежных чувств.

AdMe.ru от души аплодирует отцам за все, что те делают для своих детей, и представляет вам лучшие примеры того, насколько глубокой и нежной может быть папина любовь.

1. Он взял малышку на свой выпускной и через 18 лет с гордостью сопровождал дочь на ее собственный

2. Отец и сын отлично проводят время (с разницей в 30 лет)

3. «Свадебный фотограф предложил мне посмотреть фотографии с папой. Думаю, по этому снимку понятно, как мне повезло иметь такого отца»

4. «Мой брат стал первым, кто получил степень магистра в моей семье. Папа не мог перестать плакать»

5. «Мой отец скончался от рака, когда мне было 16 лет. Перед смертью он заранее заплатил за цветы, чтобы я получала их каждый год на свой день рождения, пока мне не исполнится 21 год. Это последний букет от него на мой 21-й день рождения»

My dad passed away when I was 16 from cancer and before he died he pre payed flowers so i could receive them every year on my birthday. Well this is my 21st birthday flowers and the last. Miss you so much daddy. 💜 pic.twitter.com/vSafKyB2uO — Bailey Sellers (@SellersBailey) November 24, 2017

6. Отец и дочь. Неразлучны всю жизнь

7. Он набил себе эту татуировку в память о последнем, что дала ему дочь, перед тем как погибла в аварии

8. «Мой любимый впервые держит наших близнецов, родившихся недоношенными через 30 недель»

9. Ее папа вырвался с работы, чтобы зайти в класс и преподнести ей цветы

My dad took time from his job to go to my sisters classroom and dropped off flowers wow she’s gonna be so spoiled, this is the kind of father I look forward to being pic.twitter.com/5LjUDV2oc8 — steve the tool man🛠 (@steveng_03) February 14, 2018

10. Папа помогает своей девочке крутить обруч. Посмотрите, как она гордится!

11. В школе обнаружили, что у девушки нет документов, и ее стипендию и льготу на обучение аннулировали. Отец поддерживал ее все эти годы, и она наконец смогла завершить обучение

When my school discovered I was undocumented, my scholarship & in-state tuition were taken away. I told my papi that I was going to drop out & work instead. My papi told me he’d cut his arm off before I dropped out. We made it work. Today I graduated & he’s why. #undocugrad pic.twitter.com/RwDuOe5xaF — camila 🦋🥰 (@camiconleche) May 5, 2018

12. Отец и дочь нарядились для похода на «Золушку» в кино

13. «Отец уснул после бессонной ночи ухаживаний за моим больным братом»

14. Папа всегда найдет необычный способ защитить своих детей от любых погодных условий

15. «Папа позаботился о том, чтобы мой шоколадный батончик не растаял»

16. Отец и сын одеваются в одном стиле

17. Этот отец помогает парализованному сыну ходить с помощью специального приспособления, и мальчик просто не может скрыть своей радости!

18. Отец с дочерью участвуют в благотворительном забеге

19. Этот отец помогает слепому сыну понять, как проходит игра, передвигая его руки по маленькому футбольному полю

20. «Мы участвовали в танцевальном конкурсе пап с дочками, и наша фотография с прошлого года использовалась в качестве афиши. Моя дочь чувствовала себя суперзвездой»

21. Он прикрывает малышу глаза от солнца

22. «Мой папа бесплатно играет роль Бэтмена, чтобы порадовать детей, борющихся с раком в детской больнице»

23. В фейсбуке школа попросила 50 отцов-добровольцев принять участие в мероприятии, чтобы дети, у которых нет отца или чьи отцы не могли там присутствовать, все равно получили бы папино внимание. Прибыло 600 отцов из самых разных мест

BEST STORY OF THE DAY: South Dallas middle school started a “Breakfast with Dads” program but many dads couldn’t make it and several students didn't have father figures. The school posted a Facebook request for 50 volunteer fathers... 600 fathers from all backgrounds showed up... pic.twitter.com/y7W9R3qFcs — Jerica Phillips (@Jerica_Phillips) January 4, 2018

А вы знаете примеры образцовой отцовской любви? Поделитесь с нами этим теплым воспоминанием!