20 известных сыновей, которые очень похожи на своих скромных мам

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Как заметил французский психоаналитик Жан-Бертран Понталис, «все писатели так или иначе ведут в книгах диалог с собственной матерью: спорят с ней, доказывают ей свою любовь или мстят за детские обиды».

Мы в AdMe.ru решили поискать портреты матерей известных, многого добившихся мужчин. В нашей подборке есть и писатели, и ученые, и музыканты, и спортсмены, и диктаторы. Очень любопытно проследить их сходство с матерями. Эти женщины не вершили судьбы мира, не делали великих открытий и не писали шедевров — они зачастую оставались в тени своих знаменитых отпрысков. Но, безусловно, они, иногда сами того не ведая, повлияли на будущие достижения своих детей.