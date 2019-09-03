20 известных сыновей, которые очень похожи на своих скромных мам
Как заметил французский психоаналитик Жан-Бертран Понталис, «все писатели так или иначе ведут в книгах диалог с собственной матерью: спорят с ней, доказывают ей свою любовь или мстят за детские обиды».
Мы в AdMe.ru решили поискать портреты матерей известных, многого добившихся мужчин. В нашей подборке есть и писатели, и ученые, и музыканты, и спортсмены, и диктаторы. Очень любопытно проследить их сходство с матерями. Эти женщины не вершили судьбы мира, не делали великих открытий и не писали шедевров — они зачастую оставались в тени своих знаменитых отпрысков. Но, безусловно, они, иногда сами того не ведая, повлияли на будущие достижения своих детей.
Екатерина Георгиевна Джугашвили, мать Иосифа Сталина
Мария Александровна Ульянова, мать Владимира Ленина
Клара Гитлер, мать Адольфа Гитлера
Дженни Черчилль, мать Уинстона Черчилля
Надежда Осиповна Пушкина, мать Александра Пушкина
Мария Федоровна Достоевская, мать Федора Достоевского
Анна Тимофеевна Гагарина, мать Юрия Гагарина
Паулина Эйнштейн, мать Альберта Эйнштейна
Евгения Яковлевна Чехова, мать Антона Чехова
Мария Ивановна Гоголь-Яновская, мать Николая Гоголя
Мария Дмитриевна Менделеева, мать Дмитрия Менделеева
Роза Кеннеди, мать Джона Кеннеди
Джер Булсара, мать Фредди Меркьюри
Лея Адлер, мать Стивена Спилберга Амалия Фрейд, мать Зигмунда Фрейда Одесса Клей, мать Мухаммеда Али Долли Синатра, мать Фрэнка Синатры Мать футболиста Пеле Селеста кормит сына обедом Фидель Кастро смотрит на портрет своей матери Лины Руз на выставке в честь 100-летия со дня ее рождения Бонус: родители Владимира Путина — Владимир Спиридонович и Мария Ивановна
Какие из этих мам, по-вашему, с сыном на одно лицо?
Фото на превью Dave J Hogan / Getty Images, Pete Still / Redferns / Getty Images