20+ безумных историй о разводах, которые иначе чем «и смех, и грех» не назовешь

Работаю фотографом. Звонит один из прошлых заказчиков: «Привет! Помнишь, снимал у нас свадьбу в прошлом году?» «Конечно, помню». «Тут такое дело... В общем, все пошло не так и мы решили развестись». В этот момент я немного напрягся, ибо пару раз бывало, что мне звонили и сообщали, что пара разводится, поэтому они хотят, чтобы я им вернул часть денег за съемки. А клиент говорит: «Так вот, поскольку у нас претензий с супругой друг к другу нет, то решили закончить все по-нормальному, без негатива и без ненависти друг к другу. Будет гулянка, банкет, те же люди, все как на свадьбе. Поэтому и хотим, чтобы фотограф был тот же. Сможешь?» В итоге мы съездили в ЗАГС, получили там документы, устроили фотосессию, как бывшие молодожены выбегают из дверей с радостными лицами, размахивая свидетельствами о расторжении брака, и криками «Свобода!!!» Потом проехали по всем местам, куда ездили на свадебные фотосессии, там тоже пофотографировались. Затем поехали в тот же самый ресторан на банкет. Мне показалось, что на этом разводе радостных эмоций было даже больше, чем на свадьбе. © Janvar5 / Pikabu