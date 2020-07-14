20+ безумных историй о разводах, которые иначе чем «и смех, и грех» не назовешь
«Нормальный развод лучше плохого брака», — сказала классик психоанализа Франсуаза Дольто. И с ней невозможно поспорить. Вот только бывают такие разводы, что уже неважно, каким был брак: вчерашние супруги ведут себя таким образом, что сценаристы мелодрам устают конспектировать.
Мы в AdMe.ru считаем, что некоторые люди настолько умеют красиво выступить перед расставанием, что развод с ними нужно праздновать с цветами и салютом. В подтверждение своей точки зрения мы приводим самые яркие из найденных нами историй.
- Недавно ходили разводиться с мужем. Решение взвешенное, полгода уже не живем вместе. Подаем заявление, он выхватывает мой паспорт, а паспорта в нашей республике ламинированные, как водительские права, и начинает его есть. Причину развода даже озвучивать после этого не пришлось. © Подслушано / VK
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После развода моя бывшая вернула мне все мои коллекционные Blu-ray-диски («Звездные войны», «Индиана Джонс» и т. д.), и я был очень рад. Пока, год спустя, не обнаружил, что она вытащила по одному диску из каждого набора. © jcb193 / Reddit
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Лучший друг моего отца развелся с женой из-за готовки. Целый год он возвращался домой к накрытому столу с великолепными обедами и ужинами, а потом выяснил, что все это время жена заказывала еду в ресторанах. Она даже пачкала кастрюли и сковородки, чтобы муж ни о чем не догадался. А потом он заглянул на их совместный счет и увидел, на что уходят деньги. © Kratsas / Reddit
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Супруги расстались из-за кошки. Жена называла ее Снежком из-за белого меха и хотела, чтобы животное ело только влажный корм или куриную грудку. Муж звал кошечку Лили и считал, что ее следует кормить только «сушкой». Эти двое разводились и спорили в течение года из-за опеки над кошкой, имея трех детей в возрасте 15 месяцев, 4 года и 6 лет. © sxcamaro / Reddit
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Пара делила имущество через адвокатов. Судились буквально за каждый клочок бумаги. Последним камнем преткновения стала грошовая керамическая статуэтка. Ценности никакой, но, поскольку это был последний пункт, ни одна из сторон не хотела уступать. Понадобилось три отдельные встречи с высокооплачиваемыми адвокатами, чтобы решить, кому она отойдет. Как только они уладили это и подписали все, «победившая» сторона положила кролика на стол адвоката в качестве подарка и вышла. © Much_Difference / Reddit
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Мой муж был любителем онлайн-игр, в особенности танчики обожал и постепенно увяз в них с головой. Как-то вечером подошла к нему, обняла и чмокнула в щечку, а он вызверился и говорит мне, что, мол, я играть ему мешаю. Ничего не ответила, покормила его ужином, как обычно, а на следующий день подала на развод. Прошло полгода, и я ни разу не пожалела. © Подслушано / VK
- Я знал парня, который развелся с женой через 2 месяца после свадьбы, потому что она спала при ночном свете, а он мог спать только в полной темноте. © yeerk_slayer / Reddit
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Разводился начальник. Он должен был покинуть свой дом на 6 часов, чтобы его бывшая жена собрала все вещи, на которые она имела право. Когда он вернулся, все ручки в доме исчезли. Она открутила дверные ручки, ручки шкафов, ручки ящиков, все, что было прикручено к чему-то и использовалось для того, чтобы это открыть. © JortsEnthusiast69 / Reddit
- У друга мама развелась с мужем из-за того, что его мать все еще нянчилась с сыном, несмотря на то, что мальчику было уже 40 лет. Они не могли запереть дверь своей спальни, потому что свекровь заходила к ним в любое время, а если они закрывались, стучала и спрашивала, чем они там занимаются. © doublechocolatecooky / Reddit
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Мой дядя с женой любили очень дорогие вещи. Вся их одежда была от именитых дизайнеров. Когда они разводились, жена, перед тем как уйти, отрезала по одному рукаву от каждой рубашки, по одной штанине от каждых брюк и взяла с собой один ботинок из каждой пары обуви. © TheRealMrPapagorgio / Reddit
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Обслуживал пару в ресторане, приношу счет, протягиваю как положено мужику. А он мне говорит: «Платит она, мы разводимся». © shendikoff / Pikabu
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Мой друг Сергей женился осенью. Прожили они зиму, а по весне она начала называть его «сирень». Сначала он недоумевал, да и мы тоже, странно как-то звучит. Потом уже делал замечания, должно же это когда-нибудь закончиться. Она кивает, улыбается и все равно продолжает. Его это бесит, знакомые подшучивают, незнакомые оглядываются. Ну что, сейчас «сирень» подает на развод. © Подслушано / VK
- Я был посредником в бракоразводном процессе, на котором муж и жена потратили полтора часа на раздел имущества, всей недвижимости и договор об опеке над 6-месячным сыном, а затем убили около 4 часов на то, чтобы установить строгий график того, с кем из них и как долго должна находиться их собака. © FattyBinz / Reddit
- Коллега разводится с женой. Но причина вовсе не в ее изменах и не в том, что он проиграл все накопления в онлайн-казино. И даже не в том, что в их семье выбор всего, от туалетной бумаги до того, куда поехать в отпуск, зависит от тещи. Причина развода в том, что он, будучи уже женатым, в прошлом году был свидетелем на свадьбе у друга. А это же плохая примета, к разводу. © Подслушано / VK
- Мой родственник женился и развелся через 6 месяцев. Оказывается, они до вступления в брак никогда серьезно не обсуждали, хотят ли иметь детей. Они были вместе в течение 3 или 4 лет, прежде чем пожениться, и почему-то никогда не поднимали эту тему, а тут выяснилось, что один супруг планирует, а второй — категорически против. © Keebs- / Reddit
- Мой уже бывший муж был помешан на числах. Вплоть до того, что на работу он вставал в 5:55, хотя ему надо было к 8. У нас долго были проблемы в отношениях, и когда наконец мы решились на развод, он год не давал на него согласия по той причине, что раз мы поженились 09.09.09, то и развестись нужно в круглую дату. Пришлось ждать до 12.12.12. Сижу и думаю: а что бы мы делали, если бы решили, что пора расстаться, в 2013 году... © Подслушано / VK
- После развода бывшие супруги оформили совместную опеку над попугаем. В соглашении отдельной строкой было выделено, что ни один из них не имеет права учить птичку тому, чтобы она обзывала другого. © discostud1515 / Reddit
- Муж попросил развод. На вопрос: «Почему?» — ответил, что ему надоел быт, что снова хочет быть свободным, что не хочет иметь обязательств перед кем-то, хочет путешествовать, оттягиваться в мужской компании, иметь спортивную машину, а не «безопасную и комфортную, ребенок ведь». Окей. Вот только благоверный мой не учел, что весь наш бизнес держался лишь на мне и у меня хорошие юристы. После развода ушел ни с чем. Слышала, что работает менеджером за зарплату, которую раньше мог потратить на брюки. Просится назад. © Подслушано / VK
- Я никогда не любила и не умела готовить. С парнем (уже 2 года как мужем) особо не парились, покупали готовую еду. Потом он несколько раз находил в ней какие-то нитки, волосы, часто еда была пересоленной. Я его любила и, видя, что он остался голодным, начинала что-то стряпать. Постепенно, не поняла даже как, стала готовить постоянно. А недавно муж признался, что специально портил пищу, чтобы сделать из меня «нормальную бабу». У меня все чувства к нему как отрезало, подаю на развод. © Подслушано / VK
- Бывший сотрудник и его жена расстались. Помимо всего прочего, она забрала из дома все его ремни, и ему пришлось прийти на работу с интернет-кабелем, обвязанным вокруг талии, потому что мы работали в раннюю смену и не было никаких магазинов, открытых до того, как он должен был приступить к работе. © BradC / Reddit
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Работаю фотографом. Звонит один из прошлых заказчиков: «Привет! Помнишь, снимал у нас свадьбу в прошлом году?» «Конечно, помню». «Тут такое дело... В общем, все пошло не так и мы решили развестись». В этот момент я немного напрягся, ибо пару раз бывало, что мне звонили и сообщали, что пара разводится, поэтому они хотят, чтобы я им вернул часть денег за съемки. А клиент говорит: «Так вот, поскольку у нас претензий с супругой друг к другу нет, то решили закончить все по-нормальному, без негатива и без ненависти друг к другу. Будет гулянка, банкет, те же люди, все как на свадьбе. Поэтому и хотим, чтобы фотограф был тот же. Сможешь?» В итоге мы съездили в ЗАГС, получили там документы, устроили фотосессию, как бывшие молодожены выбегают из дверей с радостными лицами, размахивая свидетельствами о расторжении брака, и криками «Свобода!!!» Потом проехали по всем местам, куда ездили на свадебные фотосессии, там тоже пофотографировались. Затем поехали в тот же самый ресторан на банкет. Мне показалось, что на этом разводе радостных эмоций было даже больше, чем на свадьбе. © Janvar5 / Pikabu
А у вас есть «в копилочке» странные истории о разводах, из которых можно сделать весьма неоднозначные выводы?