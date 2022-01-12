20 доказательств того, что жизнь мам всегда полна неожиданных поворотов

Беременность, роды, воспитание малыша зачастую меняют жизнь молодых родителей до неузнаваемости. Еще вчера девушка легко знакомилась с ухажерами, покупала себе гору обновок и фотографировала кота до умопомрачения, а сегодня в расписании ее дня укачивания, детский шопинг и диета кормящей мамы. Молодым отцам в первое время тоже приходится несладко.

Мы в AdMe.ru любим детей и с теплотой относимся к переменам в жизни, которые были вызваны их появлением. Малыши становятся причиной множества комичных ситуаций, которые мы с удовольствием вспоминаем.

Многие женщины в положении отмечают тягу к нетривиальным вкусовым сочетаниям. Шпроты с арбузом, холодец с вареньем — на что только не тянет во время беременности

Роды — это не тот процесс, который всем хочется повторять. Но все же некоторые мамы решаются более чем на одного ребенка, ведь дети стоят того, чтобы немного потерпеть

Многие мамы готовятся к выписке из роддома заранее. Желая выглядеть красиво на фото, они собирают стильный образ, но мужья частенько привозят им совсем не ту сумку

Только став родителями, многие из нас осознают, сколько вокруг неравнодушных людей. Они готовы дать ребенку конфетку, а вам — совет на все случаи жизни

Говорят, что лучше всех в воспитании детей разбираются те, у кого их нет. Вот и многие из нас думали, что наши малыши будут идеальными, но жизнь внесла коррективы

После родов многие молодые родители впервые знакомятся с соседями. Тем нередко кажется, что ребенок с первых дней жизни создает слишком много шума

Зачастую мамочки болезненно относятся к чужим советам относительно ребенка. Но одно дело, когда что-то говорит собственная мамуля, и совсем другое — когда свекровь

То, что жизнь после появления малыша на свет круто изменится, становится ясно еще во время беременности. Даже если окружающим пока так не кажется

Из-за аллергических реакций ребенка мамам нередко прописывают строгую диету. Кефир, гречка, курица через 3 месяца в горло уже не лезут. Хочется чего угодно, только не этого

Статус мамы зачастую меняет и привычки женщины. Если раньше после шопинга гардероб пополнялся модными нарядами, то теперь — игрушками и ползунками

Зачастую мамы ходят с гулькой на голове вовсе не потому, что у них грязные волосы, нет. Просто им хочется сберечь те остатки шевелюры, что не выпали после родов

Современные отцы все чаще принимают участие в воспитании детей. Не у всех получается, но они стараются, и дарят женам драгоценные минуты отдыха

Большинство мам знает: если укачивание ребенка перед сном было долгим, значит, наверняка ровно в тот момент, как малыш уснет, у соседей начнутся танцы, ремонт и переезд

Многие мамы уверены: гулять с ребенком надо и в жару, и в метель. Каждый день они героически выходят с малышом на улицу в любую погоду. Папы таким обычно не страдают

Родителям зачастую хочется дать ребенку редкое имя, особенно если они сами выросли среди кучи тезок. Но мода на имена изменчива и иногда преподносит сюрпризы

Жизнь молодых родителей часто полна бессонных ночей из-за колик или прорезывания зубов. В такие периоды всем приходится несладко. Иногда достается даже котам

Родственники любят гадать, на кого похож новорожденный ребенок. И нередко случается так, что мама, которая 9 месяцев носила его под сердцем, будто и ни при чем

Растить детей непросто, но увлекательно. В каждом периоде есть свои трудности, и, похоже, совсем легко никогда не будет. Но то, что будет нескучно, — это точно

Первая улыбка, смешная рожица, крохотные пальчики, нахмуренные брови — со временем фото малыша заполняют все гигабайты телефона. А раньше там был кот

Но, так или иначе, любовь к своему сыну или дочке захлестывает родителей настолько, что они забывают обо всех трудностях и просто наслаждаются ролями мам и пап