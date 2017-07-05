20 хитростей, которые облегчат жизнь родителей

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Родители — это не только строгие воспитатели, но зачастую очень находчивые и предприимчивые люди, которые постоянно придумывают оригинальные идеи и новые решения в повседневной жизни.

AdMe.ru подготовил 20 хитростей, которые не оставят вас равнодушными.

Полотно для рисования

Если ваш ребенок любит рисовать, вам понравится идея с рулоном бумаги и рамкой для картин на стене.

Цветные кеды

Можно пофантазировать и создать неповторимый рисунок на белых кроссовках с помощью фломастеров и спирта.

Стаканчики на магнитиках

Если дети еще не достают до высоких ящиков с посудой, используйте стаканчики на магнитиках. Такие чашки не бьются, и их можно прицепить на любую металлическую поверхность, например на холодильник.

Стаканчик-непроливайка

Стаканчики из-под кофе, мороженого и йогуртов с крышкой можно использовать для творчества, тогда клей, краска или вода не выльются сразу на стол.

Клей от скольжения

Если обувь вашего ребенка скользит, воспользуйтесь клеевым пистолетом. Пара полосок на подошве уменьшит вероятность падения.

Кроватка-стол

Детскую кроватку легко приспособить под письменный стол.

Не пропустить прием

На упаковке лекарств можно отмечать дни и время приема, чтобы пройти весь курс лечения.

Цветные мелки

Цветные мелки пачкают не только руки, но и одежду, чтобы этого не произошло, сделайте цветной мелок самостоятельно и поместите его в емкость от старого дезодоранта-стика.

Гамак

Легко соорудить такой гамак можно из пледа или одеяла.

Качели

Из старого колеса и доски можно смастерить качели. Они не только понравятся детям, но и оживят ваш дворик.

Защита от открывания

Чтобы малыши не открывали дверцы с опасными предметами, используйте резинку.

Купание

Светящиеся палочки в ванной — и купание будет в радость.

Многоуровневый гараж

Теперь парковочное место есть у каждого автомобиля.

Уютный уголок

Для отдыха можно создать волшебный уголок с навесом и множеством ярких лампочек.

Паутина-лабиринт

Отличное решение для детской вечеринки или дня рождения. Главное — не запутаться.

Защита от липких капель

Чтобы мороженое не капало, можно использовать формочку для кексов.

Мороженое с желе

В жаркий день нет ничего лучше мороженого, сделанного своими руками.

Песочница-скамейка

В такой песочнице можно посидеть вместе с детьми или закрыть ее, чтобы позагорать.

Защита от солнца и комаров

Чтобы малыш не перегрелся на солнышке и не чесался от укусов комаров, накройте манеж простыней.

Жвачка для рук

Подробный рецепт приготовления жвачки для рук смотрите здесь.