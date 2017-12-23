20+ снимков о том, что ты был ребенком, а потом вжух — и стал взрослым

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Как известно, дети растут очень быстро. Особенно чужие. Тем, кто проводит все время рядом с ними, эти изменения не так заметны, но согласитесь, наблюдать за превращением забавного малыша во взрослого сознательного человека невероятно интересно. В последнее время все больше людей воссоздают свои старые семейные снимки, фотографируясь в тех же местах, а порой даже в той же одежде. Некоторые идут еще дальше и тратят годы на подготовку серии памятных снимков. AdMe.ru сделал для вас любопытную подборку таких фотоэкспериментов.

Из детского сада — в выпускной класс школы

«20 лет назад на 70-летие нашей бабушки мы сделали совместный снимок всех ее внуков. Мы решили повторить этот подарок теперь уже на ее 90-летие »

И снова 10 лет пролетели как один миг

«Разница в 22 года. Мы приехали в родной город и заметили, что напротив нашего дома до сих пор торчат эти пеньки. А дерево тоже подросло»

И костюмчики сидят, и прически что надо

«Получил много позитивных комментариев, воссоздав этот снимок. Здесь я, мой брат и два двоюродных брата»

Подарок маме от сыновей

Результат совместного творчества сестры и брата

А отец-то молодец!

«Это я и любовь всей моей жизни. В июне у нас свадьба»

Когда сбылась детская мечта

И вновь сюрприз для мамы от любящих детей

16 лет прошло, и Бэтмены стали совсем другими

Одна мама решила каждый год фотографировать сына в одних и тех же джинсах, чтобы видеть, как он растет. Через 14 лет они стали ему почти впору

Для своей дочки та же креативная мама выбрала свадебное платье. Получилось тоже весьма наглядно

Вот что точно не изменилось, так это их мимика

Четверо братьев. Тогда и сейчас

Братья и сестры, которые моются вместе, остаются вместе уже больше 20 лет

Лучшие друзья в 10, 17 и 29 лет

«1984-й и 2013-й. Мы с братьями 29 лет спустя »

«На первом снимке отцу 29 лет, а мне 2 недели. На втором уже мне 29, а моему сыну 2 недели»

«Я и моя бабушка с разницей в 19 лет»

Глядя на эти снимки, мы тоже захотели поскорее воссоздать любимые фотографии детства. Осталось только собрать друзей, приехать в родные края, одеться похожим образом... в общем, дело за малым. А нравится ли вам такая идея? Может, вы сами делали нечто подобное? Ждем ваших комментариев.