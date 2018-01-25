20+ фотографий родом из детства наших родителей, которые показывают, как изменился мир

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Несмотря на то что детство предыдущих поколений выдалось на непростое время, дети всегда оставались детьми. У них были свои радости, свои мечты и свое представление о счастливом будущем. Времена меняются, и современным детям сложно объяснить на словах, каким был мир до их рождения. AdMe.ru собрал 28 фотографий детей, которые давно уже сами стали родителями, а многие уже бабушками и дедушками, и приглашает вас погрузиться в то время, которое, кажется, было совсем недавно, но уже так давно.

1. Далеко не в каждом доме был телевизор, а если и был, то включали его только по расписанию

Маленький мальчик перед телевизором, 1966.

2. Люди с экранов были талантливыми и очень красивыми. У этого поколения были настоящие кумиры

Мальчик подарил цветы и поцеловал Софи Лорен, 1957.

3. Которым подражали как могли

4. Позвонить маме на работу — целое приключение

Два мальчика и таксофон, 1961.

5. Эти дети быстро становились взрослыми

Школьный регулировщик, 1950.

6. И если мечтали, то о великом

Ученик в школе-интернате для сыновей моряков, 1959.

7. Но на витрину с игрушками смотрели затаив дыхание

8. И каждый в душе был индейцем

9. Они очень любили животных и считали их своими друзьями

10. А дружба имела особое значение

11. К друзьям относились очень внимательно

12. Никто не хотел сидеть дома

Девочка играет в классики, 1958.

13. Поэтому во дворе всегда было с кем поиграть

14. Дарить подарки родителям — очень волнительное занятие

День матери, 1966.

15. Каждый подарок был сделан своими руками и с огромной любовью

16. Кажется, тогда ждали зиму и радовались ей больше, чем сейчас

17. И с нетерпением готовились к праздникам

Подготовка к Рождеству, 1942.

18. Потому что очень верили в чудо

Новый год, 1957.

19. А приход весны сопровождался запуском корабликов

20. И лето проходило совсем иначе

Дети учатся разводить костер, 1960.

21. Если купаться, то до синих губ

Уроки плавания, 1955.

22. Если есть арбуз, то наперегонки

Поедание арбуза на скорость, 1949.

23. И, конечно же, не обходилось без рыбалки

24. Которой занимались даже истинные леди

Мать и дочь на рыбалке, 1962.

25. У них были свои игры, о которых не слышали современные дети

Мальчик играет в марбл, 1961.

26. Игры, которые заставляли детей быть подвижными, учили конструировать и работать в команде

27. Но и без простых дурачеств не обходилось

Дети играют в брызгах пожарного гидранта, 1950.

28. Вот таким оно было, детство прошлых лет

А какие мысли и чувства у вас вызывают детские фотографии ваших родителей? Поделитесь в комментариях!