20 фотографий о том, как нелегко быть ребенком на этих ваших взрослых мероприятиях

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Поход на взрослое мероприятие с ребенком похож на русскую рулетку. Никогда не знаешь, что выкинет маленький гость на этот раз: уснет за столом, нарядится в костюм морковки, сбежит с церемонии или прыгнет на подол невесты. Но в одном вы можете быть уверены — скучно не будет.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, какие еще сюрпризы способны преподнести дети на ответственных мероприятиях, и теперь не знаем, кому больше досталось: их родителям или самим малышам.

Они и так поженятся, а вот машинка сама себя не поиграет

Решил добавить долю экшена в скучную свадебную съемку

Когда ты послушный, но все равно при своем мнении

Безудержное веселье за «детским» столом на банкете

«Ой, да забирай свои кольца!»

Джошуа Трамп уснул в Конгрессе во время речи президента, которая длилась 82 минуты

Малышка решила, что ей еще рано под венец

Отличная подача

Девочка, которая должна была разбрасывать лепестки, решила, что пойдет в костюме морковки

Воздушный шарик всегда добавляет снимку праздничного настроения

Какой трогательный момент... был

Пока все отвлеклись, можно поиграть «в домик»

«Я обернулась на банкете посмотреть, как там мой сын, и вот что увидела»

И главный приз за поддержку бунта уходит этому малышу

Потому что хватит уже целоваться

«Мой друг думал, что будет очень мило, если кольца принесет малыш»

«Вот почему вы никогда не должны забывать о детях во время разрезания торта»

Когда родители затащили на праздник и обещали, что будет весело. Не обманули

«Наш сын решил, что это он звезда шоу»

Прием в Белом доме — недостаточно уважительный повод, чтобы пропустить дневной сон