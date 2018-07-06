20 трогательных фотографий, на которые хочется смотреть не глазами, а всем сердцем

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Представьте, что вы гуляете по Лондону и вдруг видите, как полицейский не дает семье уток погибнуть под колесами трамвая, а затем переводит их через дорогу. После увиденного понимаешь, что добру всегда есть место на планете. И это только одна из историй, которые мы хотим рассказать сегодня.

AdMe.ru приготовил для вас 20 фотографий, от просмотра которых ваша кровь забурлит из-за переизбытка эмоций.

1. Этот щенок защитил своего хозяина, которого собиралась укусить змея

2. «Мой папа поднялся с кушетки и сам встал на ноги после перенесенного инсульта и возникновения аневризмы сердца. Он сделал 7 шагов! Мое сердце готово выпрыгнуть от счастья»

3. Этот мужчина помог кошке попить воды из крана

4. Чтобы в свой день рождения быть по-настоящему счастливой, достаточно простого торта

5. «5-летнего мальчика, который катался на велосипеде, сбила машина... Родители, позаботьтесь о том, чтобы ваши дети катались в шлемах. Они действительно спасают!»

6. Дети спасли котенка, застрявшего на навесе

7. «Левое фото сделано 2 года назад, сразу после сильной передозировки. После этого я попал в тюрьму. Сейчас я уже 2 года трезвый, живу замечательной жизнью и счастливее, чем когда-либо»

8. Игрок NFL Аарон Джонс помог в аэропорту незнакомой женщине, при этом никто из сотрудников терминала даже не подошел к ней

9. Когда твой кумир подарил тебе свою клюшку

10. История маленького спасения

11. В Диснейленде Микки и Минни Маус беседуют с глухонемым ребенком на языке жестов

12. Спасатели Центра дикой природы Калифорнии сделали для этой птицы пару крошечных «снегоступов», чтобы она смогла ходить нормально

13. «Нам сказали, что ее шансы на выживание 20 %. Прошел год, а она абсолютно здорова!»

14. В Лондоне полицейский не дал утке с ее утятами попасть под колеса трамвая и помог пересечь улицу

15. 8-летний мальчик попросил свою маму остановить машину, чтобы он помог незнакомой старушке пересечь дорогу и подняться по лестнице

16. «Мои жена и дочь мирно спят, положив свои ноги на меня. Страшно вспоминать, что 421 день назад я был заядлым наркоманом, еще и безработным, сделав жизнь моей семьи просто адской»

17. «Я носила дреды 2,5 года. Мне сказали, что я не могу их расплести и мне придется постричься налысо. Полгода я их распутывала, и вот чего я добилась»

18. «Нашел этого хорошего мальчика в антикварном магазине»

«Привет, я Генри. Пожалуйста, погладьте меня! Спасибо!»

19. «Полтора года назад на моей лужайке появилась эта Снежинка. Сейчас она мой идеальный ангел»

20. «У моей подруги есть дочь, у которой церебральный паралич. Сегодня, в свои 4 года и 10 месяцев, она сделала первые самостоятельные шаги»

Дорогие читатели, вы интересны — расскажите нам о себе! Может, вы были волонтером в доме престарелых, жили в Бангладеш, работали в мишленовском ресторане в Париже или просто хотели бы рассказать всему миру, почему так важно встречать близких в аэропорту, — напишите об этом на hello@adme.ru с пометкой «Моя история».