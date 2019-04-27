20 фотографий из семейных альбомов, от которых все переворачивается внутри

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Снимки из семейных архивов можно рассматривать бесконечно. Трогательные, иногда слишком серьезные или, наоборот, беспечные, их герои — это обычные люди, которые поделились с миром чем-то глубоко личным. И все, чтобы напомнить нам: семья — это прежде всего любовь, уважение и много улыбок. Первые сильные чувства, детские проделки, случайные встречи — чего только не попадает в объектив камеры.

В конце этой статьи AdMe.ru приготовил небольшой бонус — трогательную историю Люка, чья встреча с будущей семьей была словно предначертана судьбой.

«У нас с отцом была традиция: ходить вместе на молочные коктейли. Это моя дочь и наш первый совместный молочный коктейль»

«Она не знает, но это единственная вещь, которую я всегда ношу с собой в свои 26 лет. Люблю тебя, мама»

«Дорогой Алекс, поздравляю! Какой потрясающий день — твой первый день в институте! Я очень горжусь тобой. Я смотрю на прекрасного молодого человека, которым ты стал, и спрашиваю себя, как пролетели эти 18 лет. Ты особенный малыш (да, ты всегда будешь для меня малышом!), и я всегда буду любить тебя сильнее, чем ты можешь представить. Желаю тебе прекрасно провести время в институте! С любовью, мама».

«Мои бабушка и дедушка решили поменяться одеждой для этой фотографии. На дворе 1940-е»

«Мои потрясающие родители согласились присмотреть за дочкой 6 часов, чтобы я посвятила немного времени себе впервые с тех пор, как родила. После того как уложила ее спать, увидела в гостиной такую картину»

«Моя 7-летняя девочка, которую я спасла 4 года назад, терпеливо ждет, пока моя 79-летняя бабуля зашьет ее любимую игрушку»

«Мой дедуля, родившийся в 1919 году, держит моего сына, который родился в 2019 году»

«Мой дедушка на шее у бабушки»

«Мне исполнилось 29 лет, но я бы хотел снова оказаться в 1994 году и просто уснуть в моем кресле после просмотра серии „Могучих рейнджеров“»

«Моя бабуля выращивала гигантские тыквы к Хеллоуину, чтобы потом 4 часа везти их к нам и вырезать из них головы к празднику»

«Я была в соседней комнате и услышала, как мой молодой человек объясняет кому-то, как устроена игра. По его голосу было ясно, что он очень увлечен рассказом, но я знала, что мы дома одни. Когда я вошла в комнату, то увидела это»

«Я и мой лучший друг в жаркий летний денек 1958-го»

«Это моя мама держит меня на руках и одновременно работает над своей диссертацией»

«Я сижу рядом со своей первой любовью из детского сада. Это День благодарения 1986 года. Через 18 лет мы поженимся»

«Надеюсь, мы все сможем найти кого-то, кто будет любить нас так, как я любила этот торт»

«Моя мама с „любовью всей ее жизни“ до того, как я родилась»

«Каждый член семьи получил от моей 93-летней бабули такие тапочки. Сегодня свежая пара досталась моему парню. Добро пожаловать в семью!»

«Муж думал, что собака хочет пообниматься с ним. Но она медленно потянулась к его лицу и выхватила леденец у него изо рта. Мы здорово посмеялись»

«Это первый день моей девушки в США. Она переехала из Австрии, чтобы жить со мной. Фотография сделана 25 лет назад, из них 22 года мы в браке»

19-летняя Рахи Датта пожертвовала 65 % своей печени отцу, который страдает серьезным заболеванием. Она не думала о шрамах, боли и каких-либо неприятных последствиях. Любовь дочери к отцу — это что-то особенное

Бонус: «Я с тобой, приятель. Навсегда. Только ты и я»

Это фотография щенка, которого только что забрали из приюта. Его и еще троих малышей нашли на улице. После обследований у ветеринара щенки получили имена в честь героев киносаги «Звездные войны» и поселились в приюте. Будущие хозяева влюбились в пса с первого взгляда, а когда узнали, что его назвали в честь Люка Скайуокера, то, как большие фанаты фильма, решили, что это судьба. Так у Люка появились дом и любящая семья.

Как думаете, в чем секрет счастливых и крепких семей?