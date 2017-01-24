20 фото звезд в один из самых искренних моментов в жизни. В день свадьбы

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День свадьбы — один из наиболее искренних и трогательных дней в жизни. И тут уже неважно, звезда ты или нет: все мы строим планы, надеемся на счастливую жизнь и любим вне зависимости от статуса и положения. Мы в AdMe.ru собрали фото знаменитых людей, переживающих этот день, который запоминается на всю жизнь.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин выходят из палаццо Ca Farsetti в Венеции, где они только что расписались, 2014 год. «Ну все, окрутили меня», — как бы говорит жест одного из самых знаменитых холостяков Голливуда.

Дэвид Бекхэм и Виктория Адамс

Бекхэм и Виктория по традиции нанесли визит ее родителям в день выезда в Ирландию, где пройдет их свадьба. 1999 год.

Джон Леннон и Йоко Оно

Джон Леннон показывает свидетельство о браке на фоне Гибралтарской скалы. Леннон и Оно поженились в 1969, через 3 года после знакомства на выставке, которую устраивала девушка.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Обратите внимание на ангелочков — один явно в ужасе от того, что здесь творится. Остальным весело и любопытно.

Пол МакКартни и Нэнси Шевелл

Нэнси Шевелл — миллионерша из Нью-Йорка, которая давным-давно дружила с Полом и его первой женой Линдой. После смерти Линды (по которой Пол, кстати, очень долго тосковал) она даже пыталась отговорить его от необдуманного брака с Миллс. И не зря — та потом обобрала сэра Пола как липку. Нэнси и Пол поженились в 2011 году.

Гай Ричи на мальчишнике перед своей свадьбой

Гай Ричи (в пижаме) с Дэвидом Бекхэмом (справа) и другими друзьями веселится на мальчишнике перед своей свадьбой. Он женился на красавице-модели Джеки Эйнсли в 2015.

Курт Кобейн и Кортни Лав

Кортни Лав и Курт Кобейн познакомились в январе 1990 года в ночном клубе в Портланде. В 1992 году они поженились на Вайкики Бич на Гавайях. На свадьбе было всего 8 гостей, в том числе и Дэвид Грол (на втором фото рядом с невестой). Кортни взяла платье у подруги, а Курт был в пижаме, потому что «ему было лениво».

Джулия Робертс и кинооператор Дэнни Модер

Джулия Робертс и кинооператор с внешностью звезды Дэнни Модер в 2002 году устроили свадьбу-сюрприз: они позвали гостей на ранчо, попросив их надеть белые льняные наряды, и не сказали зачем. Робертс говорила, что «была рождена, чтобы любить этого мужчину», а еще — что Дэнни заставил ее по-настоящему поверить в себя.

Миа Фэрроу и Фрэнк Синатра

Две звезды — Миа Фэрроу и Фрэнк Синатра — поженились в Лас-Вегасе в 1966 году. Жениху было 50 лет, невесте — 21 год. Брак продержался всего 2 года, но они остались лучшими друзьями на всю жизнь.

Мик Джаггер и Бьянка Перес Морена де Масиас

Джаггер и его невеста, адвокат по правам человека, перед бракосочетанием в 1971 году. Эпатажная красавица выходила замуж беременной и тем не менее совершила модную революцию: она надела пиджак от кутюр на голое тело. И за это навсегда вошла в историю моды и во всевозможные списки самых известных свадебных нарядов.

Барак Обама и Мишель ЛаВон Робинсон

С Мишель ЛаВон Робинсон, своей будущей женой, Барак Обама познакомился во время стажировки в юридическом агенстве. Несколько месяцев Барак добивался ее расположения, но все было напрасно. Но когда Мишель услышала его пламенную речь, с которой он выступил перед чернокожими подростками из чикагских трущоб, то поняла, что не устоит. Пара поженилась в 1992 году.

Стинг и Труди Стайлер

Стинг и Труди Стайлер устроили в 1992 году необычную свадьбу. После обряда венчания в церкви Стинг усадил невесту на лошадь, которую собственноручно вел в поводу до дома, где их ждали гости.

Диана Фрэнсис Спенсер и принц Чарльз

Принц Чарльз женился на очаровательной леди Диане в 1981 году. И пусть она так и не превратилась в королеву Британии, зато навсегда осталась «королевой людских сердец» за скромность, красоту и обаяние.

Одри Хэпберн

Одри Хэпберн примеряет свадебное платье — она чуть не вышла замуж за будущего лорда Англии Джеймса Хэнсона. Свадьба расстроилась буквально в последний момент из-за того, что Одри целиком погрузилась в работу.

Владимир Высоцкий и Людмила Абрамова

О романе Высоцкого и Абрамовой известно гораздо меньше, чем о его союзе с Мариной Влади. Но именно эта красавица-актриса родила ему двоих сыновей — Аркадия и Никиту. Они необычно познакомились — в 1961 году, во время съемок кинофильма «713-й просит посадки» в Ленинграде. Впервые увидев на пороге гостиницы окровавленного, в разорванной рубашке незнакомца, Людмила не задумываясь отдала ему бабушкин золотой перстень с аметистом — в уплату ресторанного долга с дракой и битьем посуды. Потом он заявился к ней в номер с гитарой — благодарить. Пел свои песни, которых мало тогда было, но она сразу поняла, кто перед ней. «Выходите за меня замуж!» — произнес он, и она согласилась.

Кейт Уинслет и Джим Триплтон

В 1997 году, во время съемок «Экспресс в Марракеш», Кейт познакомилась с первым помощником режиссера Джимом. Простой парень сильно отличался от самовлюбленных актеров, с которыми приходилось работать Кейт. Вскоре молодые люди поженились, а в 2000 году у них родилась дочь Миа.

Виктор Цой и Марианна Родованская

Виктор и Марианна поженились через 3 года после знакомства, в феврале 1985 года. Когда они встретились, Цою было всего 19, а Марианне 23. На свадьбе близкие и дальние родственники, которые обычно собираются на свадьбы, перемешались с «бомондом» ленинградского андеграунда. А свидетелем со стороны жениха был импозантный Борис Гребенщиков.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан

Марк и Присцилла в 2012 году устроили тайную свадьбу, о которой не сказали даже своим гостям. Сотню знаменитостей позвали в особняк Цукерберга в Пало-Альто якобы в честь того, что Присцилла окончила учебу в Калифорнийском университете. И вдруг пара появилась перед всеми в свадебных нарядах. Гостей угощали прямо здесь, на заднем дворе особняка, барбекю и суши, а Марк подарил жене кольцо, эскиз для которого нарисовал сам.

Ринго Старр и Морин Кокс

После регистрации брака в Лондоне в 1965 году. Слева направо: мистер Кокс (отец новобрачной), Синтия Леннон (жена Джона Леннона), миссис Кокс (мама Морин), Джон Леннон, Джордж Харрисон, Брайан Эпштейн (менеджер «Битлз»), мистер и миссис Старк (родители Ринго Старра).

Кстати, к вопросу о том, как меняются женщины после свадьбы

Это Морин через 6 лет на свадьбе Мика Джаггера.