20 фото читателей AdMe (и не только), которые наглядно демонстрируют, как сильно влияют на нас наши гены

100 14 26 9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Говорят, что девочки часто похожи на своих матерей, а вот сходство отцов и сыновей гораздо большая редкость. Но в жизни случается всякое. Сильные гены передаются детям и от родителей, и от бабушек с дедушками, а иногда даже через несколько поколений.

Читатели AdMe.ru и другие пользователи сети поделились фото, где их запросто можно перепутать с их родней. И некоторые из кадров слишком трогательные.

1. «Я в 6 лет и мой сын в 5 лет»

2. «Мой отец умер в этом году. Я воссоздала наше фото, сделанное в 1983-м, с моим мужем и сыном»

3. «Слева прабабушка в день свадьбы, справа я. Меня назвали в честь нее»

4. «Мой папа и сын»

5. «А это мы с дочкой в 4 года»

6. «В этом году на День отца я повторил мою любимую папину фотографию. Он после выпуска из старшей школы в 1980-м (слева) и я после выпуска сегодня (справа)»

7. «Мой муж в 1990-м и моя дочь в 2016-м»

8. «Мне и отцу тут по 23»

9. «Мой сын и мой отец. Родственники отрицают сходство, а по-моему они как близнецы»

10. «Моему мужу было 3 года, когда его отец погиб в аварии. В качестве рождественского подарка для его бабушки мы с мужем и нашим сыном воссоздали старое фото»

11. «Я слева и моя дочь справа»

12. «Я (справа) и моя мама (слева)»

13. «Отец и сын с разницей в 42 года. Обоим по 14 лет»

14. «Мама в 20 лет и я в 22»

15. «Я слева, сын справа»

16. «Прадедушка в 1930-е годы (20+ лет) и его правнук в 2019-м (17 лет)»

17. «Я и моя внучка»

18. «Я (справа) и моя бабушка. А на руках бабушки — моя мама»

19. «Наконец-то я смогла повторить это фото, и это мое главное достижение. Университетский выпускной мамы (сверху) и мой (снизу)»

20. «Мои сыновья с разницей почти в 2 года»

А вы находили сходство со своей родней на фотографиях? Или, может, пытались повторить старые фото родственников?