20+ фактов о прививках, которые нужно знать всем ответственным родителям
Тема прививок часто поднимает нешуточные споры, особенно если это касается детей. С одной стороны, вакцинация − самый эффективный и безопасный способ защиты от заразных болезней. С другой — родителей беспокоят побочные эффекты и множество предубеждений, возникших из-за страха и недоверия к традиционной медицине.
Мы в AdMe.ru вычитали на форумах самые распространенные вопросы и опасения родителей и подготовили ответы на них, опираясь на мнения врачей и научные исследования.
В каждой стране свой календарь прививок. Например, в США 16 обязательных вакцин, в Великобритании и России — 12. В Германии вакцинация — это личная ответственность каждого родителя. В Италии за отказ от прививок можно получить штраф в € 7 500, а в Китае — даже сесть в тюрьму.
Календарь прививок для детей, актуальный в России в 2019 году
- Прививки, внесенные в российский календарь, обязательны по закону для всех детей и требуются при поступлении в дошкольные и школьные учебные учреждения как свидетельство того, что ребенок защищен от этих инфекций и не представляет угрозы для других детей.
- Вирусный гепатит В — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире (несмотря на то что передается через кровь или половым путем), поэтому практически во всех странах детей прививают с первых месяцев жизни.
- Прививка от туберкулеза исключена из календарей США, Англии или Германии, потому что в этих странах низкий шанс подхватить болезнь. В России, к сожалению, дела обстоят хуже, поэтому ребенка нужно обязательно защитить. Более того, Всемирная организация здравоохранения включила Россию в число стран, где рекомендована обязательная вакцинация против туберкулеза.
- От прививки АКДС (комбинированная вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша) осложнения бывают чаще всего, поэтому многие родители ее опасаются, особенно если иммунитет ребенка ослаблен. Существуют более совершенные аналоги, которые воздействуют более мягко, их могут предложить в поликлинике в составе платных услуг.
- Корь считалась почти побежденной болезнью, которая могла уйти в историю, как некогда это случилось с оспой, уносившей миллионы жизней. Но на сегодняшний день проблема снова стала актуальной из-за антипрививочной пропаганды. Дело в том, что восприимчивость к кори составляет почти 100 %, болезнь быстро распространяется и может привести к летальному исходу.
Статистика заболеваемости корью в США по годам
- В российском перечне нет прививок от гепатита А, ветряной оспы, вируса папилломы человека, менингококковой и ротавирусной инфекции, которые считаются обязательными во многих странах. Но эти вакцины можно поставить по желанию за свой счет.
- Ряд вакцин нужно применять по эпидемическим показаниям, например от клещевого энцефалита, гриппа и др. Здесь нужно все взвесить и посоветоваться с доктором, учесть все индивидуальные особенности и заболевания. Например, если вы планируете путешествие в горы Алтая, то прививку от клещевого энцефалита нужно сделать обязательно. Полный список эндемичных районов можно увидеть по ссылке.
- Если вы часто путешествуете или просто выезжаете в другие страны с ребенком, необходимо поставить дополнительные прививки от тех болезней, которые с большой вероятностью встречаются на территории страны.
- Ученые доказали, что многокомпонентные вакцины в целом дают меньшую нагрузку на иммунную систему, чем однокомпонентные. Любая вакцинация, как и любое инфекционное заболевание, приводит к активации иммунной системы. Чем чаще она мобилизуется, тем выше риск неблагоприятных реакций.
- Несмотря на то что число обязательных прививок увеличилось, в современных вакцинах содержится меньше белков и полисахаридов возбудителей, чем, скажем, 40 лет назад. Поэтому они легче переносятся и вызывают меньше осложнений.
- Многие родители не ставят прививки младенцам и ждут, пока малыш вырастет и его организм окрепнет. Некоторые начинают вакцинацию в 1 год, кто-то — в 2 года, а кто-то терпит до школы. Но такая тактика ошибочна. С возрастом повышается риск возникновения непредсказуемых реакций на введение вакцины. Это подтвержденная многочисленными исследованиями и статистикой закономерность.
- Любая вакцина может вызвать естественные реакции: боль, припухлость или зуд в месте инъекции, небольшое повышение температуры тела. Некоторые прививки могут вызывать потерю аппетита и головную боль. Это нормальная реакция организма, которая со временем проходит.
- Родителям важно помнить, что преимущества прививок намного важнее временного и слабовыраженного недомогания. Осложнения встречаются гораздо реже естественных реакций. Они тщательно отслеживаются и исследуются. Например, крапивница и мышечные боли — сильное осложнение после прививки от гепатита В, но встречается оно 1 раз на 600 тыс. процедур вакцинации. Все тяжелые случаи можно найти на сайте PubMed по запросу case reports по прививкам.
- Бытует мнение, что ребенок на грудном вскармливании надежно защищен от самых опасных недугов иммуноглобулинами, которые содержатся в мамином молоке. Более того, в грудном молоке присутствуют антитела к тем инфекциям, которыми переболела мама. Это так, но подобная защита эффективна лишь в первые месяцы жизни. Со временем мамины иммуноглобулины перерабатываются и выводятся из организма. На смену им должны прийти антитела, которые вырабатывает организм ребенка. Вакцинация как раз и дает возможность в сильно ослабленной форме перенести недуг и сформировать собственную защиту от него.
- В состав многих вакцин в качестве консерванта входит мертиолят — этил ртути. Принципиально важно разделять этил ртути и метил ртути. Метил ртути аккумулируется в организме и остается в крови достаточно долгое время — до 1,5 месяцев. А вот этил ртути (мертиолят), используемый как консервант, полностью выводится из организма менее чем за неделю. К слову, метил ртути есть в тунце.
- Вакцинация не дает 100 %-ной защиты от инфекций. Да, некоторые прививки (например против полиомиелита, кори) защищают почти на 100 %, но другие (против туберкулеза, коклюша) вводятся для того, чтобы заболевание протекало нетяжело и без осложнений.
- Современные вакцины делятся на 2 большие группы: живые и неживые. От живых вакцин иммунитет вырабатывается почти в 100 % случаев, то есть их эффективность максимальна. Но для этого организму приходится переболеть инфекцией в легкой форме. Неживые вакцины содержат кусочки ДНК, а также другие фрагменты вирусов и бактерий, против которых нужно натренировать иммунитет. После такой прививки заболевание не развивается даже в легкой форме. Это, например, вакцины от гепатита В, гриппа, столбняка, дифтерии.
- Неживые вакцины бывают с большей или меньшей степенью очистки. Чем выше степень очистки, тем меньше фрагментов возбудителя инфекции содержит вакцина. С одной стороны, благодаря этому прививка легче переносится. С другой стороны, так вырабатывается менее полноценный иммунитет: он зачастую позволяет инфекции проникнуть в организм, но заболевание переносится в облегченной форме, а риск осложнений намного ниже. Для детей-аллергиков обычно применяются более легкие, очищенные неживые вакцины.
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Эксперты советуют за 5 дней до и в течение 5 дней после прививки не вводить в рацион новые продукты, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию. Также можно дать ребенку антигистаминное или жаропонижающее средство для облегчения реакции на прививку, проконсультировавшись с врачом.
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Согласно научным исследованиям, интервал между введением вакцин должен составлять не менее 1 (иногда 3) месяца. Это учтено в календарях многих стран.
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После первого введения вакцины защитные реакции развиваются медленно, память о них хранится несколько месяцев. При повторном введении защитные реакции развиваются быстро, а память сохраняется в течение нескольких лет. Поэтому для создания крепкой защиты нужно несколько введений вакцины, а для поддержания стойкого иммунитета проводят ревакцинации. Прививка против столбняка — чемпион, защищает более 20 лет. Иммунитет к гепатиту В сохраняется примерно 10 лет. Поэтому взрослым тоже следует следить за календарем прививок.
- Многие врачи считают, что перед тем, как ставить прививки, каждому ребенку необходимо делать обследование его иммунного статуса. Это позволило бы свести к минимуму осложнения, но массовое обследование не могут себе позволить даже экономически развитые страны. Поэтому при желании каждый родитель может обратиться к иммунологу за этой услугой и консультацией.
- Граждан призывают прививаться не только ради собственного здоровья, но и ради здоровья общества. Известно понятие коллективного иммунитета — способности сообщества противостоять инфекционным болезням. Например, взрослые начинают заболевать детскими инфекциями (такими как краснуха) лишь тогда, когда привито менее 80–90 % детей.
А вы соблюдаете календарь прививок или у вас есть на это свой собственный взгляд?
Фото на превью depositphotos