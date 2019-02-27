20+ фактов о прививках, которые нужно знать всем ответственным родителям

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Тема прививок часто поднимает нешуточные споры, особенно если это касается детей. С одной стороны, вакцинация − самый эффективный и безопасный способ защиты от заразных болезней. С другой — родителей беспокоят побочные эффекты и множество предубеждений, возникших из-за страха и недоверия к традиционной медицине.

Мы в AdMe.ru вычитали на форумах самые распространенные вопросы и опасения родителей и подготовили ответы на них, опираясь на мнения врачей и научные исследования.

В каждой стране свой календарь прививок. Например, в США 16 обязательных вакцин, в Великобритании и России — 12. В Германии вакцинация — это личная ответственность каждого родителя. В Италии за отказ от прививок можно получить штраф в € 7 500, а в Китае — даже сесть в тюрьму.

Календарь прививок для детей, актуальный в России в 2019 году

Прививки , внесенные в российский календарь, обязательны по закону для всех детей и требуются при поступлении в дошкольные и школьные учебные учреждения как свидетельство того, что ребенок защищен от этих инфекций и не представляет угрозы для других детей.

, внесенные в российский календарь, и требуются при поступлении в дошкольные и школьные учебные учреждения как свидетельство того, что ребенок защищен от этих инфекций и не представляет угрозы для других детей. Вирусный гепатит В — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире (несмотря на то что передается через кровь или половым путем), поэтому практически во всех странах детей прививают с первых месяцев жизни.

Прививка от туберкулеза исключена из календарей США, Англии или Германии, потому что в этих странах низкий шанс подхватить болезнь. В России, к сожалению, дела обстоят хуже, поэтому ребенка нужно обязательно защитить. Более того, Всемирная организация здравоохранения включила Россию в число стран, где рекомендована обязательная вакцинация против туберкулеза.

От прививки АКДС (комбинированная вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша) осложнения бывают чаще всего, поэтому многие родители ее опасаются, особенно если иммунитет ребенка ослаблен. Существуют более совершенные аналоги , которые воздействуют более мягко, их могут предложить в поликлинике в составе платных услуг.

, которые воздействуют более мягко, их могут предложить в поликлинике в составе платных услуг. Корь считалась почти побежденной болезнью, которая могла уйти в историю, как некогда это случилось с оспой, уносившей миллионы жизней. Но на сегодняшний день проблема снова стала актуальной из-за антипрививочной пропаганды. Дело в том, что восприимчивость к кори составляет почти 100 %, болезнь быстро распространяется и может привести к летальному исходу.

Статистика заболеваемости корью в США по годам

В российском перечне нет прививок от гепатита А, ветряной оспы, вируса папилломы человека, менингококковой и ротавирусной инфекции, которые считаются обязательными во многих странах. Но эти вакцины можно поставить по желанию за свой счет.

Ряд вакцин нужно применять по эпидемическим показаниям, например от клещевого энцефалита, гриппа и др. Здесь нужно все взвесить и посоветоваться с доктором, учесть все индивидуальные особенности и заболевания. Например, если вы планируете путешествие в горы Алтая, то прививку от клещевого энцефалита нужно сделать обязательно. Полный список эндемичных районов можно увидеть по ссылке.

и др. Здесь нужно все взвесить и посоветоваться с доктором, учесть все индивидуальные особенности и заболевания. Например, если вы планируете путешествие в горы Алтая, то прививку от клещевого энцефалита нужно сделать обязательно. Полный список эндемичных районов можно увидеть по ссылке. Если вы часто путешествуете или просто выезжаете в другие страны с ребенком, необходимо поставить дополнительные прививки от тех болезней, которые с большой вероятностью встречаются на территории страны.

Ученые доказали, что многокомпонентные вакцины в целом дают меньшую нагрузку на иммунную систему, чем однокомпонентные . Любая вакцинация, как и любое инфекционное заболевание, приводит к активации иммунной системы. Чем чаще она мобилизуется, тем выше риск неблагоприятных реакций.

. Любая вакцинация, как и любое инфекционное заболевание, приводит к активации иммунной системы. Чем чаще она мобилизуется, тем выше риск неблагоприятных реакций. Несмотря на то что число обязательных прививок увеличилось, в современных вакцинах содержится меньше белков и полисахаридов возбудителей, чем, скажем, 40 лет назад. Поэтому они легче переносятся и вызывают меньше осложнений.

Многие родители не ставят прививки младенцам и ждут, пока малыш вырастет и его организм окрепнет. Некоторые начинают вакцинацию в 1 год, кто-то — в 2 года, а кто-то терпит до школы. Но такая тактика ошибочна. С возрастом повышается риск возникновения непредсказуемых реакций на введение вакцины. Это подтвержденная многочисленными исследованиями и статистикой закономерность.

Это подтвержденная многочисленными исследованиями и статистикой закономерность. Любая вакцина может вызвать естественные реакции : боль, припухлость или зуд в месте инъекции, небольшое повышение температуры тела. Некоторые прививки могут вызывать потерю аппетита и головную боль. Это нормальная реакция организма, которая со временем проходит.

: боль, припухлость или зуд в месте инъекции, небольшое повышение температуры тела. Некоторые прививки могут вызывать потерю аппетита и головную боль. Это нормальная реакция организма, которая со временем проходит. Родителям важно помнить, что преимущества прививок намного важнее временного и слабовыраженного недомогания. Осложнения встречаются гораздо реже естественных реакций. Они тщательно отслеживаются и исследуются. Например, крапивница и мышечные боли — сильное осложнение после прививки от гепатита В, но встречается оно 1 раз на 600 тыс. процедур вакцинации. Все тяжелые случаи можно найти на сайте PubMed по запросу case reports по прививкам.

Бытует мнение, что ребенок на грудном вскармливании надежно защищен от самых опасных недугов иммуноглобулинами, которые содержатся в мамином молоке. Более того, в грудном молоке присутствуют антитела к тем инфекциям, которыми переболела мама. Это так, но подобная защита эффективна лишь в первые месяцы жизни. Со временем мамины иммуноглобулины перерабатываются и выводятся из организма. На смену им должны прийти антитела, которые вырабатывает организм ребенка. Вакцинация как раз и дает возможность в сильно ослабленной форме перенести недуг и сформировать собственную защиту от него.

иммуноглобулинами, которые содержатся в мамином молоке. Более того, в грудном молоке присутствуют антитела к тем инфекциям, которыми переболела мама. Это так, но подобная защита эффективна лишь в первые месяцы жизни. Со временем мамины иммуноглобулины перерабатываются и выводятся из организма. На смену им должны прийти антитела, которые вырабатывает организм ребенка. Вакцинация как раз и дает возможность в сильно ослабленной форме перенести недуг и сформировать собственную защиту от него. В состав многих вакцин в качестве консерванта входит мертиолят — этил ртути. Принципиально важно разделять этил ртути и метил ртути. Метил ртути аккумулируется в организме и остается в крови достаточно долгое время — до 1,5 месяцев. А вот этил ртути (мертиолят), используемый как консервант, полностью выводится из организма менее чем за неделю. К слову, метил ртути есть в тунце.

Вакцинация не дает 100 %-ной защиты от инфекций. Да, некоторые прививки (например против полиомиелита, кори) защищают почти на 100 %, но другие (против туберкулеза, коклюша) вводятся для того, чтобы заболевание протекало нетяжело и без осложнений.

Современные вакцины делятся на 2 большие группы: живые и неживые . От живых вакцин иммунитет вырабатывается почти в 100 % случаев, то есть их эффективность максимальна. Но для этого организму приходится переболеть инфекцией в легкой форме. Неживые вакцины содержат кусочки ДНК, а также другие фрагменты вирусов и бактерий, против которых нужно натренировать иммунитет. После такой прививки заболевание не развивается даже в легкой форме. Это, например, вакцины от гепатита В, гриппа, столбняка, дифтерии.

. От живых вакцин иммунитет вырабатывается почти в 100 % случаев, то есть их эффективность максимальна. Но для этого организму приходится переболеть инфекцией в легкой форме. Неживые вакцины содержат кусочки ДНК, а также другие фрагменты вирусов и бактерий, против которых нужно натренировать иммунитет. После такой прививки заболевание не развивается даже в легкой форме. Это, например, вакцины от гепатита В, гриппа, столбняка, дифтерии. Неживые вакцины бывают с большей или меньшей степенью очистки. Чем выше степень очистки, тем меньше фрагментов возбудителя инфекции содержит вакцина. С одной стороны, благодаря этому прививка легче переносится. С другой стороны, так вырабатывается менее полноценный иммунитет: он зачастую позволяет инфекции проникнуть в организм, но заболевание переносится в облегченной форме, а риск осложнений намного ниже. Для детей-аллергиков обычно применяются более легкие, очищенные неживые вакцины .

. Эксперты советуют за 5 дней до и в течение 5 дней после прививки не вводить в рацион новые продукты, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию. Также можно дать ребенку антигистаминное или жаропонижающее средство для облегчения реакции на прививку, проконсультировавшись с врачом.

Согласно научным исследованиям, интервал между введением вакцин должен составлять не менее 1 (иногда 3) месяца. Это учтено в календарях многих стран.

После первого введения вакцины защитные реакции развиваются медленно, память о них хранится несколько месяцев. При повторном введении защитные реакции развиваются быстро, а память сохраняется в течение нескольких лет. Поэтому для создания крепкой защиты нужно несколько введений вакцины, а для поддержания стойкого иммунитета проводят ревакцинации. Прививка против столбняка — чемпион, защищает более 20 лет. Иммунитет к гепатиту В сохраняется примерно 10 лет. Поэтому взрослым тоже следует следить за календарем прививок.

Многие врачи считают, что перед тем, как ставить прививки, каждому ребенку необходимо делать обследование его иммунного статуса . Это позволило бы свести к минимуму осложнения, но массовое обследование не могут себе позволить даже экономически развитые страны. Поэтому при желании каждый родитель может обратиться к иммунологу за этой услугой и консультацией.

. Это позволило бы свести к минимуму осложнения, но массовое обследование не могут себе позволить даже экономически развитые страны. Поэтому при желании каждый родитель может обратиться к иммунологу за этой услугой и консультацией. Граждан призывают прививаться не только ради собственного здоровья, но и ради здоровья общества. Известно понятие коллективного иммунитета — способности сообщества противостоять инфекционным болезням. Например, взрослые начинают заболевать детскими инфекциями (такими как краснуха) лишь тогда, когда привито менее 80–90 % детей.

А вы соблюдаете календарь прививок или у вас есть на это свой собственный взгляд?