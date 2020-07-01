20 фактов, которые объясняют, почему одни люди разводятся через месяц, а другие отмечают бриллиантовую свадьбу
В головах у многих засела услышанная где-то печальная статистика: половина браков заканчивается разводом. Психологи утверждают, что это неправда и около 75 % супружеских пар имеют шансы прожить вместе всю жизнь.
Мы в AdMe.ru всегда верим в лучшее, но не забываем и о поговорке «Предупрежден — значит вооружен». Надеемся, собранные нами факты о браке и разводе помогут вам строить действительно счастливые отношения. А в конце статьи вас ждет бонус — простая и очень эффективная практика для решения семейных конфликтов.
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Многие пары уверены: если пожить вместе, перед тем как расписаться, можно притереться друг к другу и союз будет более крепким. Притирки — это, конечно, хорошо, но совместное проживание до свадьбы делает брак менее стабильным и увеличивает вероятность развода.
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Ученые выяснили: чем больше денег пара потратила на свадебную церемонию, тем выше риск, что брак развалится. Более того, если обручальное кольцо очень дорогое, вероятность развода тоже увеличивается.
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Хорошая новость: то же исследование показало, что полноценный медовый месяц укрепляет отношения супругов. Так что деньги лучше потратить на путешествие, а не на пышную церемонию и дорогущие кольца.
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Психологи советуют считать соотношение положительных и отрицательных взаимодействий в паре. Конфликт — это отрицательное взаимодействие, а совместная поездка, романтический ужин или разговор по душам — положительное. У счастливых пар соотношение составляет 5:1, то есть на каждый конфликт у них приходится 5 позитивных взаимодействий. Чем меньше первое число, тем хуже для брака, а 1:1 — это уже маркер приближающегося развода.
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Фотографы уверяют, что предсказать будущее отношений можно по тому, как молодожены разрезают свадебный торт. Большинство пар, в которых один из партнеров — как правило, жених — дурачится или размазывает торт по лицу другого, вскоре разводится.
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В браке важно давать партнеру свободу. Но еще стоит помнить, что повышенная активность одного из супругов вне семьи разрушает союз. Более того, брак страдает, если муж или жена слишком усердно гонится за общественным признанием.
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Чрезмерная активность одного из супругов в социальных сетях вызывает подозрения в неверности у второго. Многие люди подумывают о разводе только из-за того, что вторая половина постоянно сидит в телефоне.
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Большинство людей считает, что дети укрепляют брак. Не будем отрицать очевидного, просто имейте в виду, что в семьях с детьми конфликты между супругами случаются чаще, а у большинства мужчин после рождения ребенка появляется неудовлетворенность браком.
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Еще одно распространенное мнение: чем больше детей, тем меньше вероятность, что брак распадется. Если рождение первенца снижает вероятность развода аж на 30 %, то второй и третий ребенок такого влияния уже не оказывают. Но все же пары с детьми хоть и ссорятся больше, но чаще сохраняют брак.
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Общие интересы сами по себе не укрепляют семью. Чтобы они работали, нужно взаимное уважение. Например, есть две пары, в которых супруги разделяют общее хобби — каякинг. Но одна пара воспринимает сплав по реке как приятное совместное времяпровождение, а вторая — как обязательство делать что-то вместе и возможность доказать собственное превосходство.
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Супруги, которые используют слова «мы», «наш», «нас» чаще, чем «я», «мой», «меня», более довольны отношениями и реже разводятся. Если при этом они любят вспоминать совместное прошлое — прогноз исключительно позитивный.
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Совместный просмотр романтических комедий — отличный способ сблизиться, обсудить семейные проблемы на «безопасной территории» и даже избежать развода.
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Психолог Джон Готтман, который правильно предсказывает развод в 90 % случаев, назвал четырех «всадников апокалипсиса» — модели поведения, которые через 5–6 лет почти гарантированно приводят к разрыву. Вот они: критика, презрение, оборонительная позиция (муж или жена признает только свою правоту или играет роль жертвы), обструкция (эмоциональный уход от конфликта).
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Самая серьезная особенность в поведении, которая всегда указывает на приближающийся развод, — презрение. Это крайне деструктивное чувство, из которого вырастают критика, оборонительная позиция и обструкция. Презрение начинается с закатывания глаз при разговоре и язвительных шуточек в адрес супруга.
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Главный визуальный признак пустившего корни презрения — лицевая асимметрия. Если партнер криво ухмыляется, обнажая зубы, или плотно сжимает губы, приподнимая уголок рта, он испытывает презрение. Особенно если при этом брови немного уходят вверх, а глаза слегка прищуриваются.
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Женатым людям нужны проблемы. В спокойных отношениях супругам становится скучно, и, даже если реальных проблем нет, они создадут их на ровном месте. Пытаться превратить совместную жизнь в абсолютно спокойную гавань — верный путь к разводу или постоянной неудовлетворенности. Чтобы укрепить брак, нужно регулярно решать вместе маленькие вызовы.
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Подходящим, хоть и неожиданным вариантом может стать ипотека. Оказывается, совместные выплаты укрепляют брак. Пары с общими кредитными обязательствами разводятся в 5–10 раз реже, чем супруги без ипотеки.
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Правда — это хорошо. Но, постоянно высказывая партнеру то, что вам в нем не нравится, вы расшатываете брак. Нужно говорить не о том, что вас не устраивает, а о том, что вы хотите получить. Например: «я хочу от тебя больше внимания» вместо «ты совсем не уделяешь мне времени».
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Постоянное накопление материальных благ плохо влияет на брак. Супруги начинают тратить больше времени и сил на очередной ремонт, обслуживание машины или покупку модных вещей и отдаляются друг от друга. Счастливой семье нужен здоровый минимализм.
Бонус: для укрепления брака понадобится лист бумаги, ручка и... 21 минута в год
Ученые провели эксперимент, в ходе которого супружеские пары 3 раза в год по 7 минут описывали на бумаге свои конфликты. Единственным условием было рассказывать о ссорах с позиции стороннего наблюдателя. Как выяснилось, такая практика укрепляет отношения и повышает уровень удовлетворенности браком.
Чтобы не ждать результатов целый год, обзаведитесь привычкой «документировать» конфликты: с чего все началось, кто и что сказал, как одно зацепилось за другое. Если описывать события нейтрально, есть шанс найти настоящие причины разногласий и остановить снежный ком семейных ссор.
У вас есть собственные рецепты счастливого брака? Расскажите в комментариях — возможно, именно ваши советы помогут кому-то наладить семейную жизнь.