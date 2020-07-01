20 фактов, которые объясняют, почему одни люди разводятся через месяц, а другие отмечают бриллиантовую свадьбу

Хорошая новость: то же исследование показало, что полноценный медовый месяц укрепляет отношения супругов. Так что деньги лучше потратить на путешествие, а не на пышную церемонию и дорогущие кольца.

Психологи советуют считать соотношение положительных и отрицательных взаимодействий в паре. Конфликт — это отрицательное взаимодействие, а совместная поездка, романтический ужин или разговор по душам — положительное. У счастливых пар соотношение составляет 5:1, то есть на каждый конфликт у них приходится 5 позитивных взаимодействий. Чем меньше первое число, тем хуже для брака, а 1:1 — это уже маркер приближающегося развода.

Фотографы уверяют, что предсказать будущее отношений можно по тому, как молодожены разрезают свадебный торт. Большинство пар, в которых один из партнеров — как правило, жених — дурачится или размазывает торт по лицу другого, вскоре разводится.

В браке важно давать партнеру свободу. Но еще стоит помнить, что повышенная активность одного из супругов вне семьи разрушает союз. Более того, брак страдает, если муж или жена слишком усердно гонится за общественным признанием.