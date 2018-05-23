20 доказательств того, что у людей с животными очень много общего

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А вы замечали, какие порой человеческие эмоции способны выражать наши питомцы? Они так же, как и мы, смотрят с тоской на улицу, когда за окном хорошая погода, не хотят взрослеть и пытаются сохранить невозмутимый вид, если попали в неловкую ситуацию.

AdMe.ru собрал 20 животных, которых можно понять без слов.

1. Когда узнала, что беременна

2. Кажется, кого-то ждет серьезный разговор

3. Когда говорят, что пора взрослеть

4. Тот самый момент, когда не знаешь, как прервать неловкое молчание

5. Когда долго вынашивал план мести

6. Когда решил сесть на диету и ждешь время перекуса

7. Знакомая многим ситуация — на улице хорошая погода, а ты вынужден сидеть в офисе

8. Когда услышал, что говорят про тебя

9. Мысли о приближающихся выходных делают всех немного счастливее

10. Когда нет настроения и хочется капризничать по любому поводу

11. «К лету приведу себя в форму. Что значит, лето уже наступило?»

12. Когда опять кто-то отвлекает от работы

13. Когда делаешь максимально несерьезный вид, чтобы тебя ни о чем не просили

14. Когда смотришь, как кто-то из коллег уходит в отпуск

15. Когда делаешь что-то странное и думаешь, что тебя никто не видит

16. Стабильное состояние к концу недели

17. Когда попал в неловкую ситуацию и пытаешься сохранить невозмутимый вид

18. Когда кто-то называет твое любимое занятие ерундой

19. «Это было последнее предупреждение»

20. «Присаживайся, человек. Нам нужно поговорить»

А вы нашли в подборке животное, которое олицетворяет ваше настроение сейчас?