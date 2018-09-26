20+ доказательств того, что родители должны обладать железными нервами и хорошим чувством юмора

Дети, конечно, цветы жизни. Но иногда они вытворяют такое, что остается только смеяться или тихо пытаться это переварить. Например, когда вы предлагаете ребенку любой подарок в магазине, а он выбирает мыло. Неожиданно? То ли еще будет.

AdMe.ru нашел фотоистории о ломающих логику поступках детей, которые добавят в ваш день еще одну улыбку.

Спасение рюкзака, достойное экранизации Голливуда

Когда ребенок ну очень хочет домашнее животное

Будущий олимпийский чемпион по прыжкам в длину

«Впервые увидел племянника. Я единственный рыжий, которого он встречал, кроме его мамы»

Вот почему дети — это опасно

Что ж, она не ошиблась

Он просто ехал вторым

Он впервые видит яркие рождественские украшения

«Я взял его за покупками в день его рождения. Пообещал, что мы купим все что он захочет. Он выбрал мыло»

«Так выглядит школьный арт-проект моего сына»

«Мой младший брат узнал, как использовать диспенсер для воды в нашем холодильнике, и вот»

Вопросы, которые никогда не придут в голову взрослому

«Вчера у меня был день рождения и моя дочка вручила мне такой рисунок»

«Папа, ты мой отец».

Когда в квартире стало тихо

«Пришел день, которого я боялся всю свою взрослую жизнь»

Этот парень на заднем плане так переживает за своего друга, только посмотрите

«Музыкальный центр звучал как-то не так. Муж решил проверить сабвуфер, и вот что было внутри»

«Сегодня мой сын был у стоматолога»

Всем бы такую пластику, как у этого малыша

Студент выше среднего

Может, он просто всегда мечтал быть единорогом

«Дочь учит уроки... Но ведь учебники не светятся»

«Вот как мой сын отреагировал на своего двойника в зеркале»

Бонус: доказательство того, что все дети не дают родителям спокойно спать

А какие эпичные выходки детей помните вы?

Фото на превью Mrdazjames / reddit

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