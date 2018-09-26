20+ доказательств того, что родители должны обладать железными нервами и хорошим чувством юмора
Дети, конечно, цветы жизни. Но иногда они вытворяют такое, что остается только смеяться или тихо пытаться это переварить. Например, когда вы предлагаете ребенку любой подарок в магазине, а он выбирает мыло. Неожиданно? То ли еще будет.
AdMe.ru нашел фотоистории о ломающих логику поступках детей, которые добавят в ваш день еще одну улыбку.
Спасение рюкзака, достойное экранизации Голливуда
Когда ребенок ну очень хочет домашнее животное
Будущий олимпийский чемпион по прыжкам в длину
«Впервые увидел племянника. Я единственный рыжий, которого он встречал, кроме его мамы»
Вот почему дети — это опасно
Что ж, она не ошиблась
Он просто ехал вторым
Он впервые видит яркие рождественские украшения
«Я взял его за покупками в день его рождения. Пообещал, что мы купим все что он захочет. Он выбрал мыло»
«Так выглядит школьный арт-проект моего сына»
«Мой младший брат узнал, как использовать диспенсер для воды в нашем холодильнике, и вот»
Вопросы, которые никогда не придут в голову взрослому
«Вчера у меня был день рождения и моя дочка вручила мне такой рисунок»
«Папа, ты мой отец».
Когда в квартире стало тихо
«Пришел день, которого я боялся всю свою взрослую жизнь»
Этот парень на заднем плане так переживает за своего друга, только посмотрите
«Музыкальный центр звучал как-то не так. Муж решил проверить сабвуфер, и вот что было внутри»
«Сегодня мой сын был у стоматолога»
Всем бы такую пластику, как у этого малыша
Студент выше среднего
Может, он просто всегда мечтал быть единорогом
«Дочь учит уроки... Но ведь учебники не светятся»
«Вот как мой сын отреагировал на своего двойника в зеркале»
Бонус: доказательство того, что все дети не дают родителям спокойно спать
А какие эпичные выходки детей помните вы?
Фото на превью Mrdazjames / reddit