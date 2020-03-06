20+ доказательств того, что никто столько не натерпелся от жизни, как отцы подрастающих дочек

Веду дочь в детский сад. Вышли пораньше, народу на улице немного. Погода шикарная. +15, безветренно, сухо. Обычно дочь все время болтает, а сегодня какая-то задумчивая. Говорю: «Дочь, что-то ты какая-то неразговорчивая». Она: «Знаешь, пап, а переживаю». Я: «За что это ты переживаешь?» Дочь: «За урожай». Я: «А что за него переживать? Мы на даче все убрали, одна капуста осталась. Мы ее потом срубим». Отвечает: «Да нет, пап. Я за весь урожай в стране переживаю. Ты только посмотри, такая хорошая погода, а на улице никого нет. Кто урожай будет собирать? А если не успеем собрать? Будет голод, как в Африке? И куда только ПРАВИТЕЛЬСТВО СМОТРИТ?» Решил не выходить так рано из дома, чтобы прохожих было больше. © Sibirskix / Pikabu