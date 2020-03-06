20+ доказательств того, что никто столько не натерпелся от жизни, как отцы подрастающих дочек
Нед Старк, персонаж нашумевшего сериала «Игра престолов», говорил: «С дочерьми тяжелее, чем на войне». И эти слова уж точно заставят миллионы отцов понимающе улыбнуться. Да, с подрастающими женщинами непросто: как ни крути, они требуют особого отношения.
Мы в AdMe.ru восхищаемся мужчинами, которые взяли на себя педагогическую миссию. В нашей сегодняшней подборке — герои, которым посчастливилось воспитывать маленьких принцесс.
- Ужинаем с 7-летней дочкой вдвоем, она открывает сметану и не может ухватить фольгированную упаковку. Предлагаю помочь, отказывается. Пыхтела, возилась, но открыла. Я доволен: «Молодец, дочка, совсем самостоятельная стала». В ответ: «Пап, я просто подумала, ты же не всегда будешь рядом. Надо самой все делать учиться. А то сколько еще тебе жить? Умрешь, а я ничего не умею». © Sibirskix / Pikabu
- Мы молодая семья, дочке 3 годика. Захожу я как-то в магазин, задержался у колбасного отдела, посмотрел, подумал и решил, что не хочется мне колбасы. Иду на кассу, расплатился, и тут на выходе администратор магазина спрашивает: «Как не стыдно?» Я в шоке, а она предлагает мне распахнуть куртку. Ну распахнул я, повернулся на 360 градусов, показал, что нет у меня ничего лишнего. Она извинилась и пояснила, что в последнее время у них кто-то колбасу палками таскает, причем самую дорогую выбирает, а я там как раз задержаться изволил. Дома рассказал жене о случившемся казусе в красках, а дочь стояла рядом и все впитывала. Позже подруга жены спросила: «Твой Сашка правда колбасу из магазина воровал?» Оказалось, дочь моя слышала звон, да не поняла где он и в садике давай хвастаться, что папа колбасу ворует и его поймали, но он ушел. © korarok / Pikabu
- Моя дочка — единственный ребенок в семье. Когда в садике был новогодний утренник, ей предстояло сыграть роль Снежинки. Мама заказала в Италии особую ткань, родня из Америки прислала шелковые чулочки, бабушка достала из шкатулки заветную свадебную нитку жемчуга и купила в бутике туфельки. Девочку возят на разнообразные примерки. Накануне утренника семья легла спать в 5 утра. Все подгонки и примерки завершены. Платье, украшения и туфельки упакованы в большой черный пакет. Я встал, одеваюсь. На ручке двери висит большой черный пакет, в который складывают мусор. Ровно через минуту целый месяц совместной работы исчезает в черной дыре мусоропровода. Не возьмусь описать то, что случилось спустя 2 часа, когда дочку разбудили, умыли, накормили и приготовились вести в садик. © pomarki / Pikabu
- Дома было несколько петард. Пошли с супругой прогуляться, а дочь шла впереди с 2 одноклассниками. Эти сорванцы метнулись за мусорные баки, вернулись — за баками бабахнуло. Подумал: «Как хорошо, что у меня дочка». А она говорит: «Слышали, как бабахнуло? Это я им петарду дала и сказала, где взорвать». © Kom1ssar / Pikabu
- 9-летняя дочка примеряет туфли и говорит: «Они недостаточно модные». Спрашиваю: «Почему?» Дочка: «Не натирают». Пожалуй, это универсальное правило. © XplodingUnicorn / Twitter
- Забрал дочку из садика, идем домой, беседуем: «Папа, сегодня я буду ужин готовить, я маме обещала тебе помогать». Я: «Не возражаю. А что сегодня на ужин?» Она: «Сэндвичи! Только ты мне не помогай, я сама!» Я: «Договорились!» Дальше: «Папа, помоги колбасу порезать. Пап, ну и сыр потри на терке, а дальше я сама, не помогай мне. Пап, открой майонез, у меня колпачок не снимается. Папа, поменяй формы в мультипекаре. Пап, переверни сэндвич, пальцам горячо!» Сидим на кухне, пьем чай... Такие сэндвичи у дочки вкусные получились. © Sibirskix / Pikabu
- Выложил в сеть фотку, где я серьезный и в костюме. Подписал: «На работе». В комментариях женщина пишет: «Трудоголик?» Дочка обиделась, что папу обозвали каким-то непонятным трудоголиком, и написала женщине: «Сама дура». © Bash.im
- Заходит в комнату 8-летняя дочка. Хмурая. Лезет в шкаф. Я: «Котюля, что случилось?» Она: «Делала чай и облилась». Я, в ужасе: «Кипятком облилась?» Юля смотрит на меня с легкой жалостью, как на умственно отсталого: «Папа, если бы я облилась кипятком, ты бы точно это услышал». © Nedvoray / Pikabu
- 5-летняя дочь спросила: «Откуда ты знаешь, какие яблоки отравлены, а какие нет?» Я: «Ни одно яблоко не отравлено». Она: «Скажи это Белоснежке». © XplodingUnicorn / Twitter
«Обычно дети засыпают в обнимку с плюшевыми мишками, а моя дочь — с бутылкой чесночного соуса».
- Пообещал дочке с сыном в цирк сходить в субботу, они ждали всю неделю. В пятницу понимаю, что дела на работе не отпускают, придется ехать и решать все, что не успел. Подошел к детям с предложением перенести мероприятие на следующую субботу или воскресенье. Дочка: «Ладно, пап, давай. Только ты уже перенес один раз и на следующей неделе опять, наверное, перенесешь. Жизнь проходит, а мы все тебя с работы твоей ждем. Я ради цирка все свои дела оставила, чтобы с тобой побыть, к Ксюше в гости не пошла». Сидим в 3-м ряду, смотрим на тигров. На воскресенье в кино еще договорились. А работой в понедельник займусь, отдохнувший и веселый, как дочка сказала. © Sibirskix / Pikabu
- Попросил детей навести порядок в квартире, сам поехал на работу (на часок надо было заглянуть). Приезжаю, встречают: «Папа, мы порядок навели в квартире! Поделили обязанности. Брат убрался в детской, кровать заправил, пропылесосил и на рабочем столе порядок навел, цветы полил, посуду помыл». Спрашиваю: «А ты?» Дочка: «А я новые карандаши достала, проверила, все ли пишут, в школу же скоро!» Я: «И все?» Она: «Ну нет, конечно! Еще в туалете бумага закончилась, новый рулон повесила!» © Sibirskix / Pikabu
- Муж лежит на диване, смотрит телевизор, я — на кухне, шинкую капусту. 2-летняя дочь подбегает, хватает полосочку капусты, относит папе, заставляет съесть. Муж умиляется, мол, спасибо, доченька, а то мама меня не кормит. Ребенок в восторге, опять подбегает ко мне за капустой. Так повторяется несколько раз, пока я не слышу звук, с которым обычно тошнит котов. Заходит муж и показывает наполовину изжеванный листик денежного дерева, который принесла ему дочь, а он, не глядя, начал есть! © Bash.im
- Дочка, которой 7 лет, решила посоветоваться со мной насчет работы. Она спросила: «Можно ли быть президентом, если ты уже королева?» Вот что значит мечтать по-крупному. © XplodingUnicorn / Twitter
- Дочке 6 лет. Проходя мимо очередного прилавка в магазине, тычет пальчиком: «Папа, это что такое?» Я: «Это паяльник». Она: «А для чего он?» Я: «Ну чтобы чинить разные приборы, телевизоры, компьютеры». Дочка: «А я думала, чтобы правду узнавать».
С тех пор телевизор стараемся не смотреть. © Bash.im
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Веду дочь в детский сад. Вышли пораньше, народу на улице немного. Погода шикарная. +15, безветренно, сухо. Обычно дочь все время болтает, а сегодня какая-то задумчивая. Говорю: «Дочь, что-то ты какая-то неразговорчивая». Она: «Знаешь, пап, а переживаю». Я: «За что это ты переживаешь?» Дочь: «За урожай». Я: «А что за него переживать? Мы на даче все убрали, одна капуста осталась. Мы ее потом срубим». Отвечает: «Да нет, пап. Я за весь урожай в стране переживаю. Ты только посмотри, такая хорошая погода, а на улице никого нет. Кто урожай будет собирать? А если не успеем собрать? Будет голод, как в Африке? И куда только ПРАВИТЕЛЬСТВО СМОТРИТ?» Решил не выходить так рано из дома, чтобы прохожих было больше. © Sibirskix / Pikabu
- Мой дядя поздно вечером зашел на кухню в поисках съестного. Там за столом мирно вязала носки его дочь. Он выбрал из миски самое сочное (так как самое красное) яблоко и начал его меланхолично есть. Дочь продолжает вязать, не поднимая глаз. И тут до нее доносится: «Что за яблоко? Жую-жую, а откусить не могу!» Дочь продолжает вязать, теперь глядя на папу: «Иди yже спать, а? И оставь КЛУБОК в покое!» © ToniMontano / Pikabu
- Поехал с 5-летней дочкой в торговый центр, чтобы выбрать бабушке подарок. Решили купить смартфон. Пока выбирал, дочь тусовалась в отделе дамских сумочек. В итоге новая сумочка. Сели в машину, дочь заявляет: «Папа, я тебя обожаю, ты самый лучший! Я буду жить с вами с мамой до самой вашей смерти, сколько бы времени ни прошло, хоть даже 10 лет». Папе на время торжественного заявления о совместном проживании 40 лет, маме — 35. © Sibirskix / Pikabu
- К дочке в гости пришли друзья. Играют в игру: ведущий называет слово, а все участники говорят названия. Сначала вспоминали животных, потом рыб и так далее. Дочка везде выигрывает.
Ведущий объявляет:
— Грибы!
Дети начинают перечислять:
— Подберезовик!
— Белый гриб!
— Опята!
Назвали почти все известные, доходит очередь до моего эрудита-чемпиона. Называет:
— Погорушка световая!
Дети дальше гадают по очереди:
— Шампиньон!
— Сыроежка!
Доходит очередь до моей:
— Пересвешник полевой!
Победила она и в этом конкурсе. Гости ушли, я дочку спрашиваю:
— Ты где такие названия грибов нашла?
— Пап, а таких грибов и нет. Просто если уверенно называть любое название, тогда все верят. Не люблю проигрывать. © Sibirskix / Pikabu
- Подходит дочка (6 лет), спрашивает: «Папа, а что такое „ловелас“?» Я: «Э-э-э... Ну вот, допустим, подходит к тебе Никита (мальчик из группы) и говорит: „Пойдем в кино? В 18:00“. Ты согласишься?» Она: «Да». Я: «Потом он подходит к Кристине и приглашает ее, но на 20:00. Она соглашается. А потом Полину, но на 22:00. И она тоже соглашается. Вот Никита и ловелас — 3 свидания за один вечер». Она: «Понятно». Я: «Что понятно?» Я: «Какой же Никита классный. Так часто в кино ходит, с ним так интересно, он столько фильмов видел. И вообще... Я хочу, чтобы он был со мной, а Кристина с Полиной пусть завидуют». Не знаю, что ответить. Сижу на кухне, чай пью. Скорее бы пришла жена, переадресую вопрос ей. © Sibirskix / Pikabu
- 2 года назад дочка-первоклассница на уроке труда сделала мне подарок своими руками — обложку для паспорта. Только вот незадача: обложка оказалась маловата. Я, как любящий отец, дабы не расстраивать свое чадо, недолго думая, взял ножницы и обрезал паспорт снизу, как раз посреди цифр серии и номера. Обложка подходит, ребенок счастлив, папа доволен. Так я с таким обрезанным паспортом и проходил до сегодняшнего дня. У меня даже служба ДПС как-то документы проверяла, ничего не сказали, отпустили. А в банке, чтобы проверить подлинность паспорта, его достали из обложки. Надо было видеть глаза банковских работников. Отправили менять. © val2590my / Pikabu
- В метро рядом со мной едет мужчина в пальто, деловом костюме и с хвостиком с розовой резинкой и помпоном на затылке. Преодолевая стеснение и такт, тихонечко спрашиваю: «У вас хвостик специально? Резинка к костюму не слишком подходит». Он: «Ой, конечно, нет. (Снимает.) Дочка перед выходом навязала, я даже в зеркало не посмотрел. А ведь в прошлый раз никто не сказал даже. Так в офис и пришел». © MadTillDead / Pikabu
Отцы дочерей, с какими курьезами сталкивались лично вы?