20+ доказательств того, что между кошками и собаками уже давно нет никакой вражды

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Испокон веков считается, что кошка и собака являются непримиримыми, чуть ли не злейшими врагами. Такое мнение у людей складывается с самого детства, когда они смотрят мультфильмы, где обыгрываются отношения этих двух лучших друзей человека. Однако, как показывает жизнь, эти усатые животные прекрасно ладят между собой и испытывают друг к другу если не любовь, то дружеские чувства точно. И фотографии, опубликованные пользователями сети, это еще раз доказывают.

Мы в AdMe.ru, посмотрев эти снимки, больше никогда не поверим в то, что между Мурзиками и Шариками может существовать хоть малейшая враждебность.

«Примерно месяц назад я познакомила свою новую собаку с моей кошкой. Вот как развиваются их отношения»

Посмотрите на эти чувственные объятия

Это самая нежная собака на свете. Все соседские кошки прибегают, чтобы посмотреть на нее

«Это фото для тех, кто думает, что моего питбуля нельзя подпускать к его кошачьим друзьям»

Когда твой младший брат странный и несносный, но ты все равно его любишь

«Несколько дней назад мы приютили бездомного котенка. Кона взяла на себя роль матери»

«Они неразлучны 90 % времени. Когда они играют, Чарли ведет себя осторожно, чтобы не навредить Чизбургеру»

«Кажется, Сэмми и новый котенок прекрасно ладят»

«Утром запечатлела этот великолепный момент»

Время идет, дружба крепнет

Эта сладкая парочка обожает веселиться вдвоем

«Наш новый щенок изо всех сил старается добиться признания от кошек»

Они любят друг друга как брат и сестра

«Я поднялся наверх и увидел, как наша кошка держит за лапу 6-месячного щенка»

«Кот приносит палочку для собаки. Вот так играют мои мальчики»

Все, что они делают целыми днями, — прижимаются друг к другу

Эти двое наконец-то нашли между собой общий язык

Так эти ребята проводят время на улице

Сьюзи и ее маленькие друзья

Это бродячий кот и собака-терапевт

И напоследок посмотрите еще раз на этих спящих лучших друзей. Ну какая между ними может быть вражда?

Кстати, последняя парочка является, пожалуй, самым знаменитым неразлучным дуэтом собаки и кошки, за приключениями которых в Instagram следят более 1,7 млн человек. А у вас дома есть собака и кошка? Насколько хорошо они ладят друг с другом?