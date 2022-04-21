20 красноречивых доказательств того, что наши мамы и бабушки могли бы с легкостью затмить современных красоток
Современная мода разрешает дамам практически все: быть подчеркнуто женственными в кроп-топах и обтягивающих брюках, скрывать свои формы в одежде оверсайз, легко затеряться среди мужчин в вещах без гендерных различий. А ведь каких-то 50–100 лет назад наши мамы и бабушки не имели такого богатства выбора, но при этом умудрялись выглядеть утонченно и элегантно.
Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать ретрофотоснимки, ведь мода прошлых десятилетий обладает особой притягательностью и шиком.
«Моя прабабушка, получившая в 1900 году степень по физике»
«Это моя бабуля в 1908 году»
«Колоризированное фото моей прекрасной бабушки, сделанное в 1915 году»
«Мои прабабушка и прадедушка в 1930-е»
«Это бабуля в конце 1930-х годов»
«В 1940-х годах моя бабушка работала танцовщицей в клубе. Недавно ей исполнилось 90 лет, и она до сих пор прекрасно выглядит!»
«Моя стильная бабуля примерно в 1940 году»
«Бабушка работала моделью в 1940-х»
- Она легко заткнула б за пояс всех этих красоток из соцсетей! © Codenamenorth / Reddit
«Моя мама в день свадьбы, ноябрь 1951 года»
«Это бабушка примерно в 1952 году»
«Моя бабуля в 1953 году»
«Бабушка была подростком в 1950-е»
«Август 1957 года. Моя бабуля 22 лет и тетушка 12 лет в роли подружек невесты на свадьбе сестры»
«Моя бабушка (крайняя слева) позирует на конкурсе красоты 1957 года незадолго до победы»
«Мама и ее подруги на выпускном в 1957 году!»
«Фотография моей бабушки. Разве она не красавица?»
«Бабушка была моделью в 1950-х и 60-х годах»
«Вот моя красивая, очень умная мама в своей комнате в общежитии колледжа в 1958 году»
«Моя бабушка, воплощенная классика, в 1960 году»
«Моя очаровательная бабуля в 1964 году. Ей здесь 16 лет»
А какая мода больше по душе вам: винтажная или современная?
Фото на превью LeeAnnLongsocks / Reddit, forresbj / Reddit, YCVick / Reddit
AdMe/Семья/20 красноречивых доказательств того, что наши мамы и бабушки могли бы с легкостью затмить современных красоток
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