20 красноречивых доказательств того, что наши мамы и бабушки могли бы с легкостью затмить современных красоток

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Современная мода разрешает дамам практически все: быть подчеркнуто женственными в кроп-топах и обтягивающих брюках, скрывать свои формы в одежде оверсайз, легко затеряться среди мужчин в вещах без гендерных различий. А ведь каких-то 50–100 лет назад наши мамы и бабушки не имели такого богатства выбора, но при этом умудрялись выглядеть утонченно и элегантно.

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать ретрофотоснимки, ведь мода прошлых десятилетий обладает особой притягательностью и шиком.

«Моя прабабушка, получившая в 1900 году степень по физике»

«Это моя бабуля в 1908 году»

«Колоризированное фото моей прекрасной бабушки, сделанное в 1915 году»

«Мои прабабушка и прадедушка в 1930-е»

«Это бабуля в конце 1930-х годов»

«В 1940-х годах моя бабушка работала танцовщицей в клубе. Недавно ей исполнилось 90 лет, и она до сих пор прекрасно выглядит!»

«Моя стильная бабуля примерно в 1940 году»

«Бабушка работала моделью в 1940-х»

Она легко заткнула б за пояс всех этих красоток из соцсетей! © Codenamenorth / Reddit

«Моя мама в день свадьбы, ноябрь 1951 года»

«Это бабушка примерно в 1952 году»

«Моя бабуля в 1953 году»

«Бабушка была подростком в 1950-е»

«Август 1957 года. Моя бабуля 22 лет и тетушка 12 лет в роли подружек невесты на свадьбе сестры»

«Моя бабушка (крайняя слева) позирует на конкурсе красоты 1957 года незадолго до победы»

«Мама и ее подруги на выпускном в 1957 году!»

«Фотография моей бабушки. Разве она не красавица?»

«Бабушка была моделью в 1950-х и 60-х годах»

«Вот моя красивая, очень умная мама в своей комнате в общежитии колледжа в 1958 году»

«Моя бабушка, воплощенная классика, в 1960 году»

«Моя очаровательная бабуля в 1964 году. Ей здесь 16 лет»