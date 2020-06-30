20+ красноречивых доказательств того, что свадьба — это испытание для сильных духом людей

Большинство людей, решивших пожениться, рассчитывают на то, что церемония пройдет если не идеально, то хотя бы без форс-мажоров. Но герои этой подборки точно знают: во время свадьбы все может пойти не по плану. Почта перепутает посылки, подруга сожжет платье, парикмахер сделает ужасную прическу, а на свадебных фотографиях будет твориться не пойми что.

Мы в AdMe.ru перечитали массу историй о свадьбах, на которых что-то пошло не так, и убедились: никакие испытания не станут препятствием для настоящей любви. Ведь главное не пышный банкет или идеальная прическа, а сильные чувства, как у героев в бонусе.

Мы будем держать кулаки за эту пару

Живем вместе 10 лет, подали заявление в ЗАГС. Это уже наша третья попытка расписаться. В первый раз мы проспали время регистрации, во второй — перепутали числа и заявились на день позже назначенного. Надеюсь, в третий раз мы все-таки дойдем до ЗАГСа вовремя. Или так и буду всю оставшуюся жизнь в девках ходить. © «Подслушано»

«Фуршетный стол за $ 800, который мы заказали на свадьбу»

«Эскиз платья подружки невесты, который нарисовала дизайнер, и платье, которое она сшила»

Наверное, она была к такому готова

Недавно был на свадьбе. Жених — скрипач, невеста — флейтистка. Играют вместе в оркестре. На выкупе было испытание — сыграть на гитаре песню, так мы сначала полчаса ждали, пока он ее настроит (сказал, что не может играть на таком инструменте), а потом еще муза его посетила на написание песни. Невеста в итоге сама спустилась. Творческие люди такие забавные. © «Подслушано»

«Что может пойти не так, если я закажу платье на AliExpress?»

Ох уж эта почта...

Двоюродный брат вызвался быть фотографом на свадьбе. После он напечатал фотографии и отправил их почтой вместе с негативами и цифровыми копиями на диске. Посылку потеряли! По нынешний день все мои свадебные фотографии — это случайные кадры, сделанные другими гостями. © M. C. Kelley / Quora

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Плохая шутка получилась

Я фотограф, снимаю в том числе и свадьбы. Пришел на очередную свадьбу (сборы невесты). Дай, думаю, шуткану, контакт с юмора налажу. Говорю невесте: «Такая молодая, красивая. Вся жизнь впереди. Оно тебе нужно?» Надеюсь на улыбку и слова типа: «Вы что, у нас любовь и все такое». Но вижу в ее глазах слезы. Подружки все зыркнули на меня суровым взглядом, а одна отвечает: «Вы чего делаете?! Мы ее только успокоили!» © farhadvaleev / Pikabu

Устами ребенка глаголет истина?

Зато такие фотографии мало у кого есть

Компромисс не удался

Пришла пара в ЗАГС. Невеста беременная, глаза на мокром месте. Фамилия мужа ей не нравится. Предложили оставить свою — мужу не нравится. Говорят, давайте двойную сделаем, чтобы никому обидно не было. Невеста в слезы: «Ага, Боброва-Плотинина?!» © Vipman 84 / Pikabu

«Заказала приглашения на свадьбу. Из-за неправильной маркировки на посылках получила 1 000 визиток для человека из другого штата»

Надпись на коробках: «Визитки».

«Я закинула букет в кольцо на стене. Жду постоянных шуточек про баскетбол и профессию моих детей»

Главное — не терять чувство юмора

Вчера я и моя девушка, с которой мы уже почти 4 года вместе, официально узаконили отношения. На свадебном банкете моя благоверная так радостно отплясывала на каблуках, что умудрилась надорвать связки. Теперь мы шутим, что я еще не сломал ей жизнь, но начал с ноги. © 4exxxuan / Pikabu

«5 лет назад я пообещал сестре, что приведу на ее свадьбу настоящую ламу»

Может, это был знак?

«Во время церемонии муж попробовал поцеловать меня раньше, чем нужно. Я не ожидала»

Этой невесте хочется только посочувствовать

Утром у меня начались месячные. Парикмахер не пришел, так что я была без свадебной прически. Когда ведущий объявил, что пора резать торт, мы с мужем посмотрели на дверь в ожидании огромного 4-уровневого торта, который заказывали. Вместо этого вбежал ассистент и сообщил, что торт раздавили, пока везли. Выходила замуж я в Казани, и мои родители не смогли приехать на свадьбу. Мало того, они вообще забыли дату, и на следующий день мне пришлось рассказывать им, что я вышла замуж накануне. © Adewunmi Okunola / Quora

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Подсказка: внимательно присмотритесь к лицам девушек и парней.

«Лес, 5 человек, собака разносит арку, я говорю „да“»

Кто-то другой точно сбежал бы с такой свадьбы

Подруга сожгла мое платье, маникюр мне доделали только на левой руке, а фотограф опоздал на 2 часа. Моя дочь в платье подружки невесты выглядела глубоко беременной. Она все отрицала до следующего дня, пока не сдала тест, и он оказался положительным. После церемонии мы отправились в парк на барбекю, но забыли заехать домой за мясом. Муж с шурином пошли в магазин, но зашли в бар и просидели там 2 часа. Оглядываясь назад, я вижу кучу знаков, указывающих на то, что мне не стоило выходить замуж. Но спустя почти 30 лет мы все еще счастливы в браке! © Lona Smith / Quora

«Не смогли устроить свадьбу на берегу моря, но все равно сделали решительный шаг»

Бонус: когда есть любовь, остальное не имеет значения

«Мои родители поженились в гостиной съемного дома, в обычной одежде, потому что у них не было денег на церемонию. Но это настоящая любовь. В июне будет 30-я годовщина их свадьбы, а они влюблены друг в друга так же, как раньше».